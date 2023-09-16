Российская пропаганда запустила новый фейк, что якобы Украина разминирует поля российскими пленными, - Центр нацсопротивления

Пропагандистские ресурсы распространяют видео, на котором якобы украинские военные отправляют российских пленных подрывать собой заминированные поля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД проанализировали фейковое видео. По версии Центра, ролик содержит следующие дезинформационные признаки: неизвестная местность, отсутствие лиц, умышленное сокрытие кадров стрельбы.

На видео у "военных" черная обувь, тогда как у ВСУ на обеспечении обувь другого цвета. А на ногах военных заметно зеленую ленту, хотя украинские военные ленты на ногаи не наносят.

"Все эти признаки указывают на то, что это очередной фейк роспропаганды, чтобы демонизировать ВСУ и обвинить украинских военных в несоблюдении Женевской конвенции. Украина, в отличие от России, придерживается Женевской конвенции по военнопленным и действует в рамках международного права, о чем неоднократно свидетельствовали международные миссии и организации", - отмечает Центр противодействия дезинформации.

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