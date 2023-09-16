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Российская пропаганда запустила новый фейк, что якобы Украина разминирует поля российскими пленными, - Центр нацсопротивления

сбу,фейк,дезінформація

Пропагандистские ресурсы распространяют видео, на котором якобы украинские военные отправляют российских пленных подрывать собой заминированные поля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД проанализировали фейковое видео. По версии Центра, ролик содержит следующие дезинформационные признаки: неизвестная местность, отсутствие лиц, умышленное сокрытие кадров стрельбы.

На видео у "военных" черная обувь, тогда как у ВСУ на обеспечении обувь другого цвета. А на ногах военных заметно зеленую ленту, хотя украинские военные ленты на ногаи не наносят.

"Все эти признаки указывают на то, что это очередной фейк роспропаганды, чтобы демонизировать ВСУ и обвинить украинских военных в несоблюдении Женевской конвенции. Украина, в отличие от России, придерживается Женевской конвенции по военнопленным и действует в рамках международного права, о чем неоднократно свидетельствовали международные миссии и организации", - отмечает Центр противодействия дезинформации.

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Автор: 

пропаганда (3670) разминирование (712) фейк (678) Центр национального сопротивления (559)


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Топ комментарии
+91
шкода що фейк...взагалі то гарна ідея+колаборанти+московські попи..
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16.09.2023 22:39
+42
Може дійсно варто цих полонених підарів пустити на розмінування мінних полей?
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16.09.2023 22:40
+42
А ведь это неплохая идея!
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16.09.2023 22:40
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шкода що фейк...взагалі то гарна ідея+колаборанти+московські попи..
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16.09.2023 22:39 Ответить
На жаль - лише фейк...
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17.09.2023 00:47 Ответить
Тіпа змагання? Три команди - орки, колобки і сатаністи
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17.09.2023 02:12 Ответить
+ Шуфрич же!
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17.09.2023 06:47 Ответить
Попи нехай ще віруючих МП Хресним ходом по них поводять
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17.09.2023 09:13 Ответить
👌
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17.09.2023 12:09 Ответить
Може дійсно варто цих полонених підарів пустити на розмінування мінних полей?
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16.09.2023 22:40 Ответить
Було б дуже непогано, але цього не зроблять, бо таке не зрозуміють та не підтримають західні партнери і можуть "порізати" допомогу.
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16.09.2023 22:52 Ответить
Можна потихесеньку це робити...
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17.09.2023 00:57 Ответить
Та отож - скаргу ж не напишуть
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17.09.2023 06:18 Ответить
Половина тих кацапських пі...орів ( буряків, тувінців та інших косорилих) писати взагалі не вміють
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17.09.2023 07:32 Ответить
А ведь это неплохая идея!
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16.09.2023 22:40 Ответить
непогана ідея це розміщувати табори полонених навколо електропідстанцій - і ніяких женевьких конвенцій порушувати не будем
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16.09.2023 22:59 Ответить
Англія так і робила під час другої світової коли німці їх бомбили.
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16.09.2023 23:15 Ответить
Не допоможе.Кацапам плювати на них.Вони полонених вважають майже зрадниками
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17.09.2023 00:15 Ответить
А в чем прикол?
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17.09.2023 09:57 Ответить
Дания после Второй мировой войны так побережье, заминированное немцами, разминировала . . .
Не любят об этом вспоминать, но это исторический факт.
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16.09.2023 23:29 Ответить
Дякуємо за підказку
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16.09.2023 22:40 Ответить
Таких як рашистське бидло, що вбивало мирне населення в Бучі, Ірпені та у тисячах містах і селах України, слід запустити на мінні поля, бо вони нелюди і потребують фізичного знищення без суду, щоб не плодили таку ж погань, як самі.
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16.09.2023 22:43 Ответить
А що, це ідея !
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16.09.2023 22:45 Ответить
Нехай шнирять по посадках поки не підірвуться
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16.09.2023 22:49 Ответить
Це Ви з приводу ЗЕЛЕНОЇ стрічки? Так, ідея гарна, і не порушується Женевська Конвенція.
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16.09.2023 23:45 Ответить
Та яка Женева,своїх залякують що б не здавались.
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16.09.2023 22:49 Ответить
Забить на все конвенции и превратить этот фейк в явь!
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16.09.2023 22:49 Ответить
Нестор, счётчик дней уже можно обнулять? Люди ждут, не тяни.
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16.09.2023 22:49 Ответить
Лайфхак! 😎Запрягти в кілька упряжек в мінні трали і вперед! 😬 Кров'ю змивати вторгнення і вбивства
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16.09.2023 22:49 Ответить
..мокшанские должны фильм создать как вторая банда мира на веревках ***** волокет в Гаагу по минному полю
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17.09.2023 07:43 Ответить
Це не фейк, а стратегія до дії.
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16.09.2023 22:50 Ответить
У Запада сейчас есть уникальный шанс руками Украины уничтожить стратегическую авиацию и подводный флот РФ, и на многие десятилетия забыть о проблемах. Для этого нужно лишь помочь оружием. Которое без дела стоит на складах, а потом за копейки будет отдано Саудовской Аравии.
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16.09.2023 22:51 Ответить
Як вони дізналися, миж їм перед тим як на міні відправити язики відрізаємо
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16.09.2023 22:51 Ответить
Фейк той фейк ну і добре…..
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16.09.2023 22:52 Ответить
А ідея не погана, ти чмо уськаязичнає замінувало, от і розміновуй.
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16.09.2023 22:53 Ответить
Нормальна ідея для нас від кацапів , так як хто замінував , той і повинен розміновувати 🙁
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16.09.2023 22:53 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.09.2023 22:55 Ответить
а кто минировал? не)(уй шастать и никто этими мразями разминировать не будет.
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16.09.2023 22:56 Ответить
Касапота, менше дядю Миколу читайте, до того ж коли ще Вова не почув..
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16.09.2023 23:00 Ответить
Чудова ідея... заміновували, тепер розмінуйте....
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16.09.2023 23:00 Ответить
Ну, шо теперь? Надо соответствовать.
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16.09.2023 23:03 Ответить
фейк - не фейк, но идея в целом положительная 👍
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16.09.2023 23:04 Ответить
шкода що так не роблять,ти його відгодовуєш обмінюєш а воно далі в город лізе...
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16.09.2023 23:06 Ответить
де мінуси?
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16.09.2023 23:10 Ответить
Гарна ідея розміновувати мінні поля закладені кацапами полоненими кацапами,тільки перед цим їх треба вдягти у форму ЗСУ
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16.09.2023 23:15 Ответить
дуже гарна ідея
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16.09.2023 23:15 Ответить
Слишком хорошо чтобы быть правдой
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16.09.2023 23:27 Ответить
а шо таке? московити почали часто в полон попадати? так ви їх не лякайте ужасними укропами! просто робіть децимацію перед заправкою в окопи + заградотряди і не треба буде їх лякати
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16.09.2023 23:32 Ответить
є фільм, заснований на реальних подіях як данці гітлерюгендом розміновують свої пляжі.

і взагалі, поки полонений не відведений в штаб він не полонений а ворог а з ворогом як вчиняти вирішує той хто його злапав.
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16.09.2023 23:35 Ответить
То не фейк повинен бути.
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16.09.2023 23:38 Ответить
Краще б дЄрмаками, Татаровими, Коломойськими, Безуглими, Zеленими с.ками...
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16.09.2023 23:47 Ответить
Кто минировал тот пусть и разминирует, в чем проблема?
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16.09.2023 23:50 Ответить
Шуфрича з його кодлом туда вітправити. А слідом за ними любителів яєць по 17 грн.
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16.09.2023 23:55 Ответить
Аби ж то було правдою.
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17.09.2023 00:03 Ответить
Пропаганда у них свой хлеб ест не зря. Мозги промыты хорошо, что если сдашься, то тебя или "закатуют" или на минные поля пустят. Не раз видел съемки с коптеров, когда эти ненормальные подрывали себя, лишь бы в плен не сдаваться. Для нас это плохо на самом деле...
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17.09.2023 00:17 Ответить
Мінуси де?
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17.09.2023 00:33 Ответить
Та чи їм важкої роботи не знайдеться, завали розгрібати...
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17.09.2023 01:39 Ответить
Неужели фэйк ?? А мы уж подумали настоящее полезное дело для свино-сабак
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17.09.2023 02:09 Ответить
Гарна ідея
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17.09.2023 03:10 Ответить
А що, хто замінував, той і розміновує.
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17.09.2023 04:20 Ответить
Якщо кацапи в чомусь звинувачують, значить вони це вже зробили
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17.09.2023 05:19 Ответить
Скоро на екранах: "28 шойгілоіцефф".
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17.09.2023 06:50 Ответить
Да пускай россияне киздят что хотят. Россиянам давным давно никто не верит. Наверно разминируют минные поля российские военные в трусиках.
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17.09.2023 07:10 Ответить
О! Це геніальна ідея!
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17.09.2023 07:18 Ответить
...***** на пынеходах ползет по минному полю ...
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17.09.2023 07:37 Ответить
Советский Союз пленных немцев для разминирования использовал. Никогда не слышал чтобы хоть один русский это осудил. А чем россияне отличаются от нацистов?
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17.09.2023 07:43 Ответить
Нам нужен обменный фонд, поэтому предлагаю использовать для разминирования попов РПЦ МП, шуфричей и других членов партий ОПЗЖ и СН. Частично внефракционных и Голосящих.
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17.09.2023 08:00 Ответить
В першу чергу зелених виродків.
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17.09.2023 10:31 Ответить
Ідея непогана
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17.09.2023 08:42 Ответить
не для цього, щоб підривати на мінному полі , беруть в полон росіян. а тільки для того, щоб поповнити обмінний фонд. ще дуже багато бійців всу знаходяться в нелюдських умовах в російському полоні.
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17.09.2023 09:01 Ответить
Отличная идея, россияне поставили они же и разминировали, все законно.
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17.09.2023 10:10 Ответить
До речі, чому б і ні? Взагалі мені ця ідея до вподоби.
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17.09.2023 10:29 Ответить
Все же лучше, чем в бандеровском плену трехразовое питание терпеть!!!
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17.09.2023 12:12 Ответить
було б непогано...
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19.09.2023 08:20 Ответить
 
 