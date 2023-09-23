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Новости Война в Украине
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Севастополь (1702) Черноморский флот РФ (1449) Гуменюк (493)

Таких целей у нас там много, сюрпризы будут еще и еще, – ОК "Південь" об ударе по штабу Черноморского флота РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот

Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк в эфире марафона единых новостей.

Штаб – это мозговой центр, концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов. Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический. Так как поражение пунктов управления – это всегда внесение дополнительного сумбура в управление войсками. В этом случае управление войсками однозначно понесло потери, получило нарушения, то есть отлаженной системы нет. Время на ее восстановление – это время для нас, чтобы реализовывать свои идеи", - отметила Гуменюк.

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"Таких целей у нас там много. И раскрывать все детали еще рано. Сюрпризы будут для них еще и еще. И у них нет противодействия", – заверила Гуменюк.

Начальник прес-сцентра подчеркнула, что Украина ведет боевую работу по законным военным целям и работает только там, где это проверено, точно, достоверно.

В то же время она предупредила, что враг пытается "создать синдром "ответочки" и давить на прифронтовые территории, совершая обстрелы".

"Но мы будем продолжать боевую работу и будем пытаться защищать тех, на кого враг давит", - подчеркнула Гуменюк.

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Топ комментарии
+7
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, - местные СМИ.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о мерах предосторожности .

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», - предупредил он жителей.😂...

Йшов 19 тий місяць спєцобсирації - " Кієф за два дня " ,, рузкіє в Савестополі - боялися вийти з дому .
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23.09.2023 11:39
+6
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23.09.2023 11:54
+6
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23.09.2023 14:17
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Правільна пусть сюрпріз будєт-да рашисти...
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23.09.2023 11:28 Ответить
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23.09.2023 11:54 Ответить
камень с неба
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23.09.2023 11:59 Ответить
Удар по складу так званих російських миротворців у Нагірному Карабаху.

https://t.me/operativnoZSU/115903
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23.09.2023 11:28 Ответить
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, - местные СМИ.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о мерах предосторожности .

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», - предупредил он жителей.😂...

Йшов 19 тий місяць спєцобсирації - " Кієф за два дня " ,, рузкіє в Савестополі - боялися вийти з дому .
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23.09.2023 11:39 Ответить
"Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас"
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23.09.2023 11:57 Ответить
Штаб в Криму уражений, а аеродроми біля Бердянська цілі. Де логіка?
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23.09.2023 12:02 Ответить
Аеродроми нікуди не подінуться, а нарада усіх начальніков не часто буває.
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23.09.2023 13:56 Ответить
Та невже? А нічого, що з за цього наступ дуже сповільнюється?
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23.09.2023 13:59 Ответить
Аеродром дуже швидко відновлюють - бомбити його сенсу нема. Що з того що кацапи ******** Старокостянтинів - літаки звідтам і далі собі спокійно злітають.
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23.09.2023 14:21 Ответить
І гелікоптери відновлять?)))
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23.09.2023 14:43 Ответить
так шо там начальником ЧМ кто знает ? или слать факс кобздону ?
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23.09.2023 12:17 Ответить
У русни в Севастополе сейчас такой кипеш
Они ж ведь как устроены
Начальство для русского Бога заменяет
А тут по стольким богам прилетело
Веру можно потерять
В силу руззкого оружия
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23.09.2023 12:30 Ответить
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23.09.2023 14:17 Ответить
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23.09.2023 15:59 Ответить
 
 