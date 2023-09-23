Таких целей у нас там много, сюрпризы будут еще и еще, – ОК "Південь" об ударе по штабу Черноморского флота РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк в эфире марафона единых новостей.
Штаб – это мозговой центр, концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов. Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический. Так как поражение пунктов управления – это всегда внесение дополнительного сумбура в управление войсками. В этом случае управление войсками однозначно понесло потери, получило нарушения, то есть отлаженной системы нет. Время на ее восстановление – это время для нас, чтобы реализовывать свои идеи", - отметила Гуменюк.
"Таких целей у нас там много. И раскрывать все детали еще рано. Сюрпризы будут для них еще и еще. И у них нет противодействия", – заверила Гуменюк.
Начальник прес-сцентра подчеркнула, что Украина ведет боевую работу по законным военным целям и работает только там, где это проверено, точно, достоверно.
В то же время она предупредила, что враг пытается "создать синдром "ответочки" и давить на прифронтовые территории, совершая обстрелы".
"Но мы будем продолжать боевую работу и будем пытаться защищать тех, на кого враг давит", - подчеркнула Гуменюк.
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Развожаев предупредил жителей Севастополя о мерах предосторожности .
«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», - предупредил он жителей.😂...
Йшов 19 тий місяць спєцобсирації - " Кієф за два дня " ,, рузкіє в Савестополі - боялися вийти з дому .
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас"
Они ж ведь как устроены
Начальство для русского Бога заменяет
А тут по стольким богам прилетело
Веру можно потерять
В силу руззкого оружия