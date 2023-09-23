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Новости Политика Украины
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Слова Байдена о важности независимой борьбы с коррупцией в Украине - сильный месседж худшей части ОП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал месседж президента США Джо Байдена о необходимости независимой борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Шабунина. 

По его убеждению, это очень сильный и четкий месседж наихудшей части ОП.

"И я бы даже хотел, чтобы они этот месседж не услышали. Потому что дальше будут идти не месседжи, а действия: например, санкции и жесткое требование наконец-то уволить из ОП несколько персонажей. Имеют ли перечисленные институции проблемы/вызовы? Да, имеют", - пишет он.

Шабунин также акцентирует внимание, что американцы хорошо о них знают:

– и о нескольких зашкваренных судьях ВАКС,

– и о процессуальной и административной зависимости САП,

– и о, как минимум, управленческих проблемах в НАБУ,

– и о правках Лозового, которые делают невозможным расследование сложных преступлений.

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"Обо всем этом и западные партнеры, и украинские эксперты хорошо знают. Вместе мы решим все эти проблемы/вызовы: где-то изменим законы, где-то придется сменить людей/менеджмент. Сильная страна невозможна без эффективных государственных институций", - резюмирует он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине.

Слова Байдена о важности независимой борьбы с коррупцией в Украине - сильный месседж худшей части ОП, - Шабунин 01
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Топ комментарии
+48
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23.09.2023 12:03
+31
зєбіли трохи спізнились.
хєрмак сьогодні висрав про спєцапєрацію кремля про "корумпованість українського керівництва"
а Байден вчора його випередив.
чи то байден кремлєбот, чи то хєрмк звов *******
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23.09.2023 11:59
+30
Дєрьмаку з татаровим пох. Крали,крадуть та красти будуть. Тільки фізична ліквідація.
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23.09.2023 12:09
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Освіта умовна.Робота умовна.Грантожер.Буде ще кращій за зелю презідент,тільки не шуткує та голений.
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24.09.2023 11:41 Ответить
Предложения Шабунина поверхностные и малоэффективные.Роспуск парламента и снятия с *** Зеленским полномочий президента.
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24.09.2023 16:02 Ответить
шабунин , шустер , гордон , влащук , васька голованов , бацман ---- и гиде эти гендоны , рош га шана закончилось -- можно уже в сортире жопу вытирать ??? или выключатель в комнате нажимать , а гранты пилить по карманам рош га шана не запрещает ??? -- эх цадик нахман еслибы ты видел что творят современные ********** на нашем янтаре !!!!!!!
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24.09.2023 18:56 Ответить
зелений шут просто шут, тому відосіки, а шабунін мразь яка топила за зеленого шута
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24.09.2023 20:22 Ответить
Як і власник цього сайту
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24.09.2023 20:23 Ответить
А пам'ятаєш, Віталька, як ти з "баригою" боровся?
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24.09.2023 20:28 Ответить
штаты уже популярно объясняют - хотите оружие/деньги/жить, сажайте воров. причём не завтра, а сейчас. быстро и стремительно. но уверен наше жульё и теперь ни хрена не поняло.
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24.09.2023 22:49 Ответить
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