Слова Байдена о важности независимой борьбы с коррупцией в Украине - сильный месседж худшей части ОП, - Шабунин
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Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал месседж президента США Джо Байдена о необходимости независимой борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Шабунина.
По его убеждению, это очень сильный и четкий месседж наихудшей части ОП.
"И я бы даже хотел, чтобы они этот месседж не услышали. Потому что дальше будут идти не месседжи, а действия: например, санкции и жесткое требование наконец-то уволить из ОП несколько персонажей. Имеют ли перечисленные институции проблемы/вызовы? Да, имеют", - пишет он.
Шабунин также акцентирует внимание, что американцы хорошо о них знают:
– и о нескольких зашкваренных судьях ВАКС,
– и о процессуальной и административной зависимости САП,
– и о, как минимум, управленческих проблемах в НАБУ,
– и о правках Лозового, которые делают невозможным расследование сложных преступлений.
"Обо всем этом и западные партнеры, и украинские эксперты хорошо знают. Вместе мы решим все эти проблемы/вызовы: где-то изменим законы, где-то придется сменить людей/менеджмент. Сильная страна невозможна без эффективных государственных институций", - резюмирует он.
Как сообщалось, президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине.
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хєрмак сьогодні висрав про спєцапєрацію кремля про "корумпованість українського керівництва"
а Байден вчора його випередив.
чи то байден кремлєбот, чи то хєрмк звов *******