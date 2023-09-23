Слова Байдена о важности независимой борьбы с коррупцией в Украине - сильный месседж худшей части ОП, - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал месседж президента США Джо Байдена о необходимости независимой борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Шабунина.

По его убеждению, это очень сильный и четкий месседж наихудшей части ОП.

"И я бы даже хотел, чтобы они этот месседж не услышали. Потому что дальше будут идти не месседжи, а действия: например, санкции и жесткое требование наконец-то уволить из ОП несколько персонажей. Имеют ли перечисленные институции проблемы/вызовы? Да, имеют", - пишет он.

Шабунин также акцентирует внимание, что американцы хорошо о них знают:

– и о нескольких зашкваренных судьях ВАКС,

– и о процессуальной и административной зависимости САП,

– и о, как минимум, управленческих проблемах в НАБУ,

– и о правках Лозового, которые делают невозможным расследование сложных преступлений.

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"Обо всем этом и западные партнеры, и украинские эксперты хорошо знают. Вместе мы решим все эти проблемы/вызовы: где-то изменим законы, где-то придется сменить людей/менеджмент. Сильная страна невозможна без эффективных государственных институций", - резюмирует он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил необходимость независимой борьбы с коррупцией в Украине.