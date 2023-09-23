США назначили Сторча главой группы по надзору за использованием в Украине военной помощи
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Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Роберт Сторч начнет свою деятельность с 18 октября.
Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.
В его обязанности будет входить публикация ежеквартальных отчетов для Конгресса, которые будут общедоступны.
Напомним, в сентябре стало известно о решении Пентагона создать команду для мониторинга американской помощи Украине.
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Ворог накопичує ракети, ZE-гуманітрку.
Але всі призначенці отримують установку при отриманні ПОСОДИ, упиратися і волати при зашкварах, усруся, але не покорюся слідчим!
Західні Партнери, терпляче і методично, тикають носом у корупційне лайно осіб з урядового кварталу!! Але ті, уперто, витерши лайно з своєї пики, розповідають, що це, чистий МЕД!!
Це у них наслідки від проданих ними ж Медмасок з України у 2019 році та, як результат, втрати смаку від ковід19!!
З цим вони і сидять на посадах «у меду»…
Співпадіння…
А вот военная помощь за деньги американских налогоплательщиков. И тот, кто украдет ее - совершит уголовное преступление против американского народа. Поэтому США будут требовать его выдачи для суда в США. И Верещучке хватит и полгода роли Белоснежки в какой-нибудь женской тюрьме...
И во главе ОП поставил вора Ермака