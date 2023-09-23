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помощь (6294) США (23262) Сторч (10)

США назначили Сторча главой группы по надзору за использованием в Украине военной помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сторч

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Роберт Сторч начнет свою деятельность с 18 октября.

Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.

В его обязанности будет входить публикация ежеквартальных отчетов для Конгресса, которые будут общедоступны.

Напомним, в сентябре стало известно о решении Пентагона создать команду для мониторинга американской помощи Украине.

 
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Топ комментарии
+18

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23.09.2023 12:11
+12
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23.09.2023 12:31
+9
От одной фамилии зеленые должны стать бледными.
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23.09.2023 12:09
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Від побаченого Сторч став сторч...
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23.09.2023 12:02 Ответить
Я пригласил вас, господа , с тем , чтобы сообщить вам пренеприятное известие : к нам ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР . ( Н. В. Гоголь )
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23.09.2023 14:13 Ответить
Всім Сторчать, ревізор приїхав
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23.09.2023 12:02 Ответить
От одной фамилии зеленые должны стать бледными.
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23.09.2023 12:09 Ответить

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23.09.2023 12:11 Ответить
Це така відповідь ZEteam!
Ворог накопичує ракети, ZE-гуманітрку.
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23.09.2023 13:20 Ответить
Тепер верещучка із шмигалем і усим кодлом в урядовому кварталі, зрозуміли нарешті, що кажуть Західні Партнери про корупцію!!
Але всі призначенці отримують установку при отриманні ПОСОДИ, упиратися і волати при зашкварах, усруся, але не покорюся слідчим!

Західні Партнери, терпляче і методично, тикають носом у корупційне лайно осіб з урядового кварталу!! Але ті, уперто, витерши лайно з своєї пики, розповідають, що це, чистий МЕД!!
Це у них наслідки від проданих ними ж Медмасок з України у 2019 році та, як результат, втрати смаку від ковід19!!

З цим вони і сидять на посадах «у меду»…
Співпадіння…
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23.09.2023 12:22 Ответить
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23.09.2023 12:31 Ответить
Американцам на*рать на гуманитарную помощь - спасение голодающих чиновников в их интересы не входит.
А вот военная помощь за деньги американских налогоплательщиков. И тот, кто украдет ее - совершит уголовное преступление против американского народа. Поэтому США будут требовать его выдачи для суда в США. И Верещучке хватит и полгода роли Белоснежки в какой-нибудь женской тюрьме...
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23.09.2023 12:31 Ответить
Вот ему я сразу поверил.
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23.09.2023 12:40 Ответить
Співчуттязебанутим,та швидшої посадкиБо зараз красти в ЗСУ.це все одно,що морити дитину голодом.
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23.09.2023 12:40 Ответить
Альо! А тепер, хто українську тільки юзає на ютубі..хто ні разу не донів...хто не бачив поранених...може пішлиб за своїм зе!дебілом.
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23.09.2023 12:43 Ответить
Зато в Харькове сейчас судят бойцов из добровольческого батальона Слобожанщина - в феврале они были под началом Дудина , которого тоже закрыли. Самое поразительное , что на на заседаниях нет ни одного потерпевшего. ((( на подсудимых есть следы побоев
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23.09.2023 12:53 Ответить
Очень хорошо.
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23.09.2023 13:12 Ответить
Нам бы еще кого-то по свободе слова не помешало бы.
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23.09.2023 13:30 Ответить
Зелену гниду, до суду!
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23.09.2023 13:30 Ответить
пора это ворье брать за яйца
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23.09.2023 13:35 Ответить
Докралися...зелені пі###си...
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23.09.2023 13:59 Ответить
Проблема в том, какова его цель. Если цель накопать говна, то оно всегда найдётся....
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23.09.2023 14:14 Ответить
Я ваш вирок Петро Олексійович ...казав колись головний ухилянт , головний мародер і Саботажніки...А я ваш вирок Сказав Роберт Сторч
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23.09.2023 16:56 Ответить
Зеленский сам вор.

И во главе ОП поставил вора Ермака
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24.09.2023 05:15 Ответить
 
 