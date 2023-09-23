США назначили Сторча главой группы по надзору за использованием в Украине военной помощи

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Роберт Сторч начнет свою деятельность с 18 октября.

Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.

В его обязанности будет входить публикация ежеквартальных отчетов для Конгресса, которые будут общедоступны.

Напомним, в сентябре стало известно о решении Пентагона создать команду для мониторинга американской помощи Украине.