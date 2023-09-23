На Донетчине за сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен, - ОВА

Ночью россияне нанесли 4 удара шахедами по Нововасиловке Покровской громады – повреждено фермерское хозяйство, без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

За сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще одного,

"На Волновахском направлении в Зеленом Гае Комарской громады ранен один человек, повреждено 7 двухэтажек, 1 частный дом, дом культуры и промышленные здания. Угледар подвергся 2 авиаударам и 21 артобстрелу, также под огнем Новоукраинка. На Донецком направлении под постоянными обстрелами Новомихайловка и Красногоровка Марьинской громады. Утром Авдеевка подверглась авиаракетному удару и обстрелам из артиллерии и танков – разрушен частный дом, повреждена больница и кинотеатр", - написал Мороз.

В ОВА отметили, что на Горловском направлении в Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены 2 промышленных объекта. В Часовоярской громаде повреждены промышленное здание, инфраструктурный объект и многоэтажка. На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Серебрянке Сиверской громады, повреждены 2 дома. В Лиманской громаде поврежден дом в Торском и хозяйственное сооружение в Ямполе.

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