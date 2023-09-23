25 898 44
Наши бойцы дроном уничтожили вражеский катер с экипажем на южном направлении. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные обнаружили в Херсонской области вражеский катер вместе с экипажем и с FPV-дрона уничтожили его. Россиянам не помогло даже маневрирование на воде, беспилотник смог догнать плавсредство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована Силами обороны юга Украины.
Топ комментарии
+21 igor shmatko
показать весь комментарий23.09.2023 12:51
+18 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий23.09.2023 12:51
+13 Панас Стець 477f2171
показать весь комментарий23.09.2023 12:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Раптор, приблизно $ 1,9 млн.
Так что учи матчасть, психбольница.
совпадєніє Zеток?
ну чисто совпадєніє
орк 2-а я в Одессу рвану, море люблю (с)
--
Певно "рванули", мечты сбиваються