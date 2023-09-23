Наши бойцы дроном уничтожили вражеский катер с экипажем на южном направлении. ВИДЕО

Украинские военные обнаружили в Херсонской области вражеский катер вместе с экипажем и с FPV-дрона уничтожили его. Россиянам не помогло даже маневрирование на воде, беспилотник смог догнать плавсредство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована Силами обороны юга Украины.

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