ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили 51 единицу российской техники и более 200 оккупантов

За минувшие сутки, 22 сентября, украинские воины уничтожили более 50 единиц техники российских оккупантов на Таврическом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач. Общие потери врага составили 224 человека. В плен сдался 1 оккупант", - говорится в сообщении.

Всего уничтожена 51 единица военной техники противника.

В частности, 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БПЛА, 4 единицы автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов.

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