ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили 51 единицу российской техники и более 200 оккупантов
За минувшие сутки, 22 сентября, украинские воины уничтожили более 50 единиц техники российских оккупантов на Таврическом направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач. Общие потери врага составили 224 человека. В плен сдался 1 оккупант", - говорится в сообщении.
Всего уничтожена 51 единица военной техники противника.
В частности, 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БПЛА, 4 единицы автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
За дві доби Третя окрема штурмова бригада ЗСУ ліквідувала:
- Начальника бригадної розвідки москвитян;
- трьох комбатів «другий за чисельністю армії у світі»;
- майже весь особовий склад 72 бригади, разом із офіцерами, денщиками, інструкторами, радниками, кухарями, та значну кількість техніки «визволителів».
«Чмобики», які на пропозицію спецназу здатися, кинули свої автомати та підняли руки вгору - житимуть та будуть їсти на вечерю макарони у спецтаборі для військовополонених.
Після цієї поразки американський Інститут вивчення війни назвав 72-й омсбр РФ «символ проблем російської армії». Військові аналітики нагадали, що військовослужбовці цієї бригади вже двічі зазнавали нищівних поразок під Харковом та Херсоном і нічого так і не зрозуміли.