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Сбежавшего в Норвегию дезертира из "Вагнера" Медведева задержали при попытке попасть в РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

медведев,вагнеровец

Экс-командир одного из отделений российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и просивший там убежища, был задержан норвежской полицией при попытке нелегального пересечения границы с РФ.

Об этом сообщает The Barents Observer, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина был задержан в пятницу вечером в селе Гренсе Якобсельв на границе с Россией, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", - сказал оперативный командир полиции Финнмарка Мартин Марум.

Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.

Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев коротко встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. 27-летний бывший боец группы "Вагнера" сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

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Как пишет издание, "он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным". Медведев объяснил, что верит в то, что вскоре его экстрадируют в Украину, и что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет только небольшая мелкая река, пишет издание.

Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт к пограничной реке не ходит.
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Топ комментарии
+25
Та гупніть його кувалдою. І усім буде спокійніше.
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23.09.2023 13:23
+25
Бо це заслана консерва,а не втікач
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23.09.2023 13:28
+15
Приключения идиота
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23.09.2023 13:24
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дибілоїд ...свиню таки тягне в багнюку
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23.09.2023 13:22 Ответить
Та нє, не такий вже й дебіл. Якщо йому світила екстрадиція в Україну...
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23.09.2023 13:37 Ответить
Не дибілоїд а консерва яку вчасно викрили. Тому й тікав.
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23.09.2023 13:50 Ответить
Та гупніть його кувалдою. І усім буде спокійніше.
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23.09.2023 13:23 Ответить
Приключения идиота
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23.09.2023 13:24 Ответить
Пристрелити б цю падаль. Як такі істоти потрапляють до Європи???
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23.09.2023 13:24 Ответить
Ватикан его даже хотел выдвинуть на Нобелевскую Премию Мира
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23.09.2023 13:53 Ответить
так ему Осечкин помог сбежать из рашки в Норвегию.
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23.09.2023 14:14 Ответить
впору вводить новый вид спорта - метание кувалды по нелегально переходящим границы вагнеровцам. А вообще интересно, кувалды он боится меньше, чем депортацию в Украину.
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23.09.2023 13:25 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2023 16:14 Ответить
Ну як же ж без бєрьозок-та???
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23.09.2023 13:25 Ответить
Бо це заслана консерва,а не втікач
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23.09.2023 13:28 Ответить
мєдвєдєви на рабсєє ето діагноз...
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23.09.2023 13:29 Ответить
Молодцы ,норвежцы,подсуетились
Украинские погранцы за бабло
И вагнеровцев пропустят в Монако
Оно и понятно
Это ведь в Норвегии война
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23.09.2023 13:33 Ответить
а чувак, однако, рисковый))
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23.09.2023 13:33 Ответить
По своей безмозглости, с мозгами в чвк не идут.
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23.09.2023 14:03 Ответить
Ліквідувати.
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23.09.2023 13:33 Ответить
Заметалися "щурі"! Відчули що "пахне смаленим"!!!
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23.09.2023 13:36 Ответить
Орк боявся пригожина, кувалди, а хуьло для нього свій
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23.09.2023 13:37 Ответить
усі ці кацапські перевертні це чисто фсбешні кроти. мабуть спалився і вирішив евакуюватися на родіну, але не встиг.
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23.09.2023 13:39 Ответить
Він засцав екстрадиції в Україну і вирішив повернутись в росію, де його чекає також вʼязниця. Рускій це діагноз.
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23.09.2023 13:46 Ответить
Норвежскую социалку-пособие получил и сваливал в на соссию😭🤩
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23.09.2023 13:47 Ответить
Надеюсь, крысу депортируют в Украину. Там знают, что с такими делать.
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23.09.2023 13:51 Ответить
Наврядчі. Він порушив закон Норвегії, тому сидітиме саме у норвезьскій в'язниці але умови життя в норвезьскій в'язниці, нажаль, для нього будуть кращі, - ніж "на волі" в московії.
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23.09.2023 19:45 Ответить
Поліз переходити кордон в саму безлюдну частину. Я там колись лазив як турист з іншими товаришами. Називалося це ,, Па мєстам баєвой слави,,. Там і тоді людей не було, а зараз і потому. Там треба зразу рюкзак з харчами щоб було достатньо вийти в район Пєчєнги на трасу до Мурманська.
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23.09.2023 13:56 Ответить
Це ж біля самого Баренцового моря намітився прорив через кордон!
І куди б цей "вагнер" далі пішов, коли навкруги за 100 км ні одного населеного пункту та суцільні озЕра, болотА і мошкара?
От-так би і бродив вздовж кордону чи узбережжя і кликав на поміч прикордонників з пітьми.
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23.09.2023 14:06 Ответить
Надеюсь такого не случится с тем пилотом, который замочил кацапских летчиков.
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23.09.2023 14:26 Ответить
"Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості." Джерело: https://censor.net/ua/n3445235
Чому незрозуміло? Кожний "рускій" з дитинства готовий до подорожі "па тундрє, па желєзнай дароґє, ґдє мчіт курьєрскій варкута лєнінґрат".
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23.09.2023 14:53 Ответить
ідіот, треба було на іран або кндр драпати
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23.09.2023 15:00 Ответить
Здається, цей ублюдок не тільки злочинець і вбивця, а щє й рафінований ДЛБ-оБ. Треба було норвежцям цього у-**** випхати на кольскій півострів до братів. Там би його свої "за язик" на ремені порізали, а потім закувалдили. А то тепер віддадуть нам й будемо з ним пожиттєво "няньчитись".
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23.09.2023 15:03 Ответить
Идиот. Сдался бы Украине - остался бы жить. Еще б и накормили его.
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23.09.2023 15:06 Ответить
взволнованным, но в то же время спокойным и решительным Источник: https://censor.net/ru/n3445235

А это как?)))
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23.09.2023 15:26 Ответить
Вагнепівець ? То чого ним перейматись. Лайно завжди шукає собі подібних. Норвегія - це не його МЄЧТА. ВпЄрЬОд , в комунізм.
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23.09.2023 19:34 Ответить
 
 