Сбежавшего в Норвегию дезертира из "Вагнера" Медведева задержали при попытке попасть в РФ
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Экс-командир одного из отделений российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и просивший там убежища, был задержан норвежской полицией при попытке нелегального пересечения границы с РФ.
Об этом сообщает The Barents Observer, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина был задержан в пятницу вечером в селе Гренсе Якобсельв на границе с Россией, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.
"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", - сказал оперативный командир полиции Финнмарка Мартин Марум.
Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.
Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев коротко встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. 27-летний бывший боец группы "Вагнера" сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.
Как пишет издание, "он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным". Медведев объяснил, что верит в то, что вскоре его экстрадируют в Украину, и что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.
Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет только небольшая мелкая река, пишет издание.
Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт к пограничной реке не ходит.
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Украинские погранцы за бабло
И вагнеровцев пропустят в Монако
Оно и понятно
Это ведь в Норвегии война
І куди б цей "вагнер" далі пішов, коли навкруги за 100 км ні одного населеного пункту та суцільні озЕра, болотА і мошкара?
От-так би і бродив вздовж кордону чи узбережжя і кликав на поміч прикордонників з пітьми.
Чому незрозуміло? Кожний "рускій" з дитинства готовий до подорожі "па тундрє, па желєзнай дароґє, ґдє мчіт курьєрскій варкута лєнінґрат".
А это как?)))