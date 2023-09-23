Сбежавшего в Норвегию дезертира из "Вагнера" Медведева задержали при попытке попасть в РФ

Экс-командир одного из отделений российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и просивший там убежища, был задержан норвежской полицией при попытке нелегального пересечения границы с РФ.

Об этом сообщает The Barents Observer, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина был задержан в пятницу вечером в селе Гренсе Якобсельв на границе с Россией, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан", - сказал оперативный командир полиции Финнмарка Мартин Марум.

Пересечение сухопутной границы в этой местности является незаконным.

Попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев коротко встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. 27-летний бывший боец группы "Вагнера" сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

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Как пишет издание, "он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным". Медведев объяснил, что верит в то, что вскоре его экстрадируют в Украину, и что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет только небольшая мелкая река, пишет издание.

Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт к пограничной реке не ходит.