Британия больше года вела с РФ секретные переговоры по глобальной безопасности на фоне войны в Украине

Дискуссии шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, также обсуждались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Непубличные встречи проходили в последние 18 месяцев в разных местах, таких как Вена и Нью-Йорк. Дискуссии в основном шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, охватывая такие темы, как дефицит зерна и ядерная безопасность.

Один из участников встречи отметил, что активных мирных переговоров с Россией, направленных на дипломатическое развязывание войны, Британия не вела.

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"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны с Россией. Мы ни в коем случае не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но держать эту линию контакта открытой – жизненно важно", – сказал собеседник.

Представитель британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили, но, сказал он, только тогда, когда это было "абсолютно необходимо".

Представитель МИД Британии также отверг любые подозрения о том, что на переговорах поднимались вопросы мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, такие слухи не являются "ни правдивыми, ни точными".

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