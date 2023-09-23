Британия больше года вела с РФ секретные переговоры по глобальной безопасности на фоне войны в Украине
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Дискуссии шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, также обсуждались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
Непубличные встречи проходили в последние 18 месяцев в разных местах, таких как Вена и Нью-Йорк. Дискуссии в основном шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, охватывая такие темы, как дефицит зерна и ядерная безопасность.
Один из участников встречи отметил, что активных мирных переговоров с Россией, направленных на дипломатическое развязывание войны, Британия не вела.
"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны с Россией. Мы ни в коем случае не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но держать эту линию контакта открытой – жизненно важно", – сказал собеседник.
Представитель британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили, но, сказал он, только тогда, когда это было "абсолютно необходимо".
Представитель МИД Британии также отверг любые подозрения о том, что на переговорах поднимались вопросы мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, такие слухи не являются "ни правдивыми, ни точными".
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паволжьяАфрікі.
Тьху!
Главное чтобы ШТОРМ ШЕДЕЛ тоже давали.
P.S. Storm Shadow ракети називаються.
де ти то вичитала?- англ : світ - солодкий, шот - вистріл!
кажи правильно: - сует ширт! - sweatshirt
Отже, маючи всі ці факти, я роблю логічний висновок, що єдине, про що вони можуть розмовляти з кацапами, це нові "договорняки".
Стосовно отруювачів, то досудове розслідування завершене, але звинувачення підозрюваних Великою Британією неможливе, поки вони не арештовані. РФ не видає підозрюваних. Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та РФ.
Лондон вислав 23 російських дипломатів.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58639987
Крім санкцій, Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. За розміром - другу після США. Військова допомога Великої Британії якраз і є реальним забезпеченням гарантій безпеки Україні. Крім військової надаються і інші види допомоги, за які УКраїна вдячна Великій Британії.
Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/u-velikobritaniji-nazvali-rozmiri-dopomogi-ukrajini-pid-chas-viyni-na-shcho-pishli-koshti-12138042.html
Так що не треба тут "ля-ля". Вони себе вже показали. І зайвим прикладом їхніх подвійних стандартів є їхні спроби домовлятися у нас за спиною.
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Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
Джерело: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/imbalance/3025392/
Це нормально.
І по вчинках Великобританія нині один із основних союзників України.
Так і триває: з боку агресора якесь "есвео" (не регульоване жодними законами чи нормативними актами), а з боку України -- воєнний стан, але не стан війни з державою X.
P.S. Навіть з точки зору рашн-"законодавства", їхні орки, наприклад, у Харківській області повинні вважатися не ким-небудь, а озброєними терористами, що підлягають знищенню.
Але правильно, що кокнули
отримали наказ і зробили свою чорну справу
АчЛєнін взагалі не хотів їх вбивати, скоріш. Може, перестаралися.
Хоча хто їх зна.
В будь якому разі начхати на розстрільників і царя.
Ще заплачте разом з кацапами.
просто опонував Вам що ніяких масонських тьорок там немає - просто тому що англійці ненавидять кацапів за вбивство члена королівської сім'ї
ще поповнив Ваші знання тим що коли його і його сім'ю звіряче вбивали то імператором він вже не був
"побачимся"
прийдеться мабуть почекати "правдивих але неточних чуток"
а може "точних але неправдивих чуток"