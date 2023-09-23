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Великобритания (4277) переговоры (4648) россия (91364)

Британия больше года вела с РФ секретные переговоры по глобальной безопасности на фоне войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лондон,великобритания

Дискуссии шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, также обсуждались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Непубличные встречи проходили в последние 18 месяцев в разных местах, таких как Вена и Нью-Йорк. Дискуссии в основном шли вокруг проблем безопасности, влияющих как на Британию, так и на международное сообщество, охватывая такие темы, как дефицит зерна и ядерная безопасность.

Один из участников встречи отметил, что активных мирных переговоров с Россией, направленных на дипломатическое развязывание войны, Британия не вела.

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"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны с Россией. Мы ни в коем случае не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но держать эту линию контакта открытой – жизненно важно", – сказал собеседник.

Представитель британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили, но, сказал он, только тогда, когда это было "абсолютно необходимо".

Представитель МИД Британии также отверг любые подозрения о том, что на переговорах поднимались вопросы мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, такие слухи не являются "ни правдивыми, ни точными".

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Топ комментарии
+11
Які дебіли... Зустрічаються з ними, переговори ведуть... З ким??? Їх ізолювати треба і взагалі у той бік не дивитися!

Тьху!
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23.09.2023 14:06
+10
"Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела."
----------
Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
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23.09.2023 14:07
+10
Ермак-Козырь постоянно на связи с кацапией
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23.09.2023 14:16
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Правила форума Совет форумчан
Зараз відкривається що таємні переговори Захід і росія вели, але без розмов про розділення України чи її повну сдачу під московський контроль. Ще згодом відкриється, що і ділили нашу нещасну країну, але просто не дійшли згоди. Але це все, звичайно ж, раді міра ва всьом мірє.
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23.09.2023 14:06 Ответить
Ермак-Козырь постоянно на связи с кацапией
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23.09.2023 14:16 Ответить
То може вони там на тому секретному столі а ля труа?
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23.09.2023 14:39 Ответить
Раді галадающіх дєтєй паволжья Афрікі.
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23.09.2023 14:34 Ответить
Боле надежного союзника, чем Джонсон, нужно еще поискать. Но это не значит, что они хотят глобальной ядерной войны. Шарик то у нас один, и один на всех. Во время второй мировой, во время холодной войны, во время Карибского кризиса, во время Афгана - всегда были неофициальные контакты.
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23.09.2023 14:42 Ответить
Тобто, нас здадуть? Повністю або частково. Бо пуйло неоднократно заявляє про тактичні ядерні удари у разі нанесення суттєвих пошкоджень російським структурам. До яких уже внесено і території захвачені під час активної фази війни. Це, зрозуміло, у високих інтересах громадян всієї планети. Лішбинєбіловайни. Ядерної. Так Москва може без кінця шантажувати світ допоки не вийде мити вонючі лапті у курортному Кашкайші.
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23.09.2023 14:51 Ответить
Нас уже сдали? Все 1.5 года сдали? Попуститесь. Кстати, именно после первого приезда Джонсона наша власть перестала вести сепаратные переговоры с ****** о сдаче наших национальных интересов в Стамбуле.
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23.09.2023 15:00 Ответить
На щастя, поки що ні. Але манці з передачею потужної та некастрованої зброї продовжуються. Тобто, остаточно ще не вирішили українське питання. Будєм подождать.
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23.09.2023 15:04 Ответить
Это вопрос напрямую зависит от поведения нашей власти. Говорят уже прямым текстом

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23.09.2023 15:11 Ответить
Я абсолютно згоден з тим, що в нас тотальна корупція. І потрібна з нею нещівна боротьба. Але це позорне явище не вчора з'явилося, і не завтра зникне навіть при умові розстрілів за кожне вкрадене ,,золоте яйце,,. Тож пов'язувати НЕПЕРЕДАЧУ нам зброї з внутрішньою корупцією безглуздо. Бо потрібно чекати N років. Тобто докуа. Я розумію, що можна вкрасти амуніцію, кошти на пальне чи харчі. Але яким чином можливо вкрасти літаки, ракети чи танки та продати закордон? Але така думка вже фігурує в нашому суспільстві. Практично учора біля поліклініки чув розмову одного літнього дядька і бородатого молодика які емоційно розмовляли про тотальні крадіжки в українській армії.( згоден). Але там дійшло , що , мовляв, воювати просто нічим бо зелена влада вкрала всі західні ,,самальоти,, танки і ракети і в нас залишились тільки автомати. Це ж не тільки вони вдвох таку куйню молотять. Це цілий прошарок суспільства вірить в цю нісенітницю. А хтось продовжує педалювати подібні наративи.
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23.09.2023 15:57 Ответить
Дело не в продаже самолёта или ракеты. Дело в политике кнута и пряника. Американцы и бриты очень прагматичны. Хотите получить "вкусняшки" как можно быстрее - уберите от власти 5 колонну и наведите порядок во власти. И это нужно прежде всего не Западу, а нам. Об этом уже говорят прямым текстом и нам намедни назначили еще одного смотрящего от Запада. В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
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23.09.2023 16:12 Ответить
Я цікавився. Поки що всі Омани на рівні чуток. Можливо, колись з'являться підтвердження. Не заперечую.
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23.09.2023 16:38 Ответить
Не туди вліпив. Це для Сандеро.
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23.09.2023 16:39 Ответить
Яким чином змінити 5 колону під час війни? Я щось не чув ніяких чуток про натяки з боку Заходу щодо зміни української влади. Вважаю, що по кончій необхідності там би знайшли декілька своїх власних Жириновських, гори він в пеклі, які б пропонували воєнну хунту, дострокові вибори, фізичне усунення керівників тощо в Україні. Щоб був зрозумілий посил до суспільства, що умовний захід чекає від українця. Навпаки, Захід висуває українських керманичів на високі трибуни щоб кожна пересічна жаба в світі запам'ятала їх як героїв-боневтіків.
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23.09.2023 16:47 Ответить
Да какие намеки? Науседа от имени Запада говорит прямым текстом.
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23.09.2023 21:21 Ответить
Дивився інтерв'ю Курта Волкера. На запитання щодо можливості та необхідності виборів 24 року в Україні, він відповів що це звичайно право та рішення виключно України, але він, особисто, необхідності в цьому не бачить. Та ще сказав, що у воєнний час така процедура може погано закінчитись по різним причинам. Згадав на додачу що, наприклад, у Німеччині законодавчо заборонені вибори у період війни.
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23.09.2023 21:28 Ответить
Причем тут выборы? Убрать Ермака или Татарова, например, нужны выборы?
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23.09.2023 23:37 Ответить
Ці два персонажі просто на слуху. А 70 відсотків депутатського корпусу яким чиним без перевиборів зміните? Це без безлічі ставлеників від ОПи у різних структурах.
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24.09.2023 11:01 Ответить
Кто мешает объявлять не военное положение на 90 дней в который раз, а объявить состояние войны? Тогда ВР приостанавливает свою деятельность, а власть передать кабинету национального спасения (военному кабинету), собранному из самых достойных, доказавших ранее свою профпригодность и патриотизм? Вы, кстати, знаете, что раз военное положение объявляется временно на 90 дней, то ЦИК согласно существующих законов будет обязан за 60 дней до окончания 90 дневного срока объявить начало избирательной компании для выборов по окончанию военного положения? И так каждый раз при введении нового 90 дневного срока
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24.09.2023 13:23 Ответить
Це не пов'язування, а тиск. - Тими засобами, які захід має. До чого тут думки представників суспільства, які, здебільшого, вважали, що варто лише перестати стріляти, бо війна вигідна баригам?
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23.09.2023 16:12 Ответить
В тому й біда, що поки що.
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23.09.2023 15:26 Ответить
☄️а зараз там не джонсонUK, а індус, сім'я якого має мільйони на бізнесі з русней
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23.09.2023 15:34 Ответить
А зря.... Все войны,как сказал кто- то из великих,заканчиваются переговорами.НО! Как сказал боневтик,,,если не дадите оружие,то мы проиграем"....А как известно,оружие нам рано или поздно давать перестанут,глядя на то,с каким размахом он ругается с соседями и не только....Тогда мы имели ЧТО? А теряли сколько областей? А сколько жизней было б сохранено?.....что мы имеем сейчас,знаешь сам.Но и это- еще не все.Оно хочет взять Бахмут...Т.е. положит еще 50- 90 тыс.жизней.....А говорить,что нужно воевать могут лишь те,кто ниразу небыл под обстрелом.Лично я провел бы референдум- хочешь воевать- штамп в паспорт,и- на войну,независимо от состояния.И голосовали б только 18-60....
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23.09.2023 18:01 Ответить
Міша, тебе повинно булоб більше цікавити зміст перемовин блазня з патрушевим в омані, чи арахаміі і резнікова з кацапами в Туреччині. А з Британією все ОК. Вони однією рукою перемовини ведуть, а другою нам Шторм Шедов дають. Чи тобі платять за інше??
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23.09.2023 16:09 Ответить
Опублікуйте текст перемовин блазня. У Вас, напевно, є. А то всі тільки триндять.
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23.09.2023 17:06 Ответить
Які дебіли... Зустрічаються з ними, переговори ведуть... З ким??? Їх ізолювати треба і взагалі у той бік не дивитися!

Тьху!
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23.09.2023 14:06 Ответить
Таємні переговори між воюючими сторонами велися і в Першу, і в Другу Світові Війни.
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23.09.2023 14:12 Ответить
Пусть ведут переговоры для понимания ситуации на расеи.
Главное чтобы ШТОРМ ШЕДЕЛ тоже давали.
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23.09.2023 14:16 Ответить
Шторм уже шавшєм паШЕДЕЛ?

P.S. Storm Shadow ракети називаються.
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23.09.2023 15:30 Ответить
Це так,як моя доця просила купити їй "світшот")), я їй кажу:
де ти то вичитала?- англ : світ - солодкий, шот - вистріл!
кажи правильно: - сует ширт! - sweatshirt
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23.09.2023 15:52 Ответить
Розумніші за тебе. Це політика, коли ви вже ***** навчитеся.
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23.09.2023 14:21 Ответить
Дипломатія сепаратних перемовин партнерів з державою-терористом є морально виправданою тільки коли ти ласкаво і доброзичливо розмовляєш із злим, скаженим собакою, називаючи його "добрим песиком", поки підшукуєш міцну палку.
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23.09.2023 15:07 Ответить
Не треба вигадувати дурниць. Ніхто нічого не шукає. Вони просто хочуть домовитися. Ось і все.
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23.09.2023 15:22 Ответить
Дійсно. Не треба вигадувати дурниць. Бо навряд чи хтось міг особисто вам доповісти про те, що "вони просто хочуть домовитися". Це був би неймовірно глибокий рівень поінформованості про наміри партнерів.
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23.09.2023 16:49 Ответить
У мене є підстави так говорити, оскільки вся попередня політика Великобританії полягала у тому, щоб заробляти гроші на кацапах. Незважаючи на війну у Грузії, вбивство Литвиненка, анексію Криму, отруєння Скрипалів, вони надавали притулок їхнім олігархам, купували їхню сировину, дозволяли відмивати гроші і т.д. і т.п. Навіть війна не дуже вплинула на їхні двосторонні стосунки. Окрім так званих "санкцій" на що ще вони спромоглися? А вони, між іншим, були і залишаються гарантом нашої територіальної цілісності відповідно до Будапештського меморандума. Від зобов'язань по якому вони відмовилися.

Отже, маючи всі ці факти, я роблю логічний висновок, що єдине, про що вони можуть розмовляти з кацапами, це нові "договорняки".
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23.09.2023 17:07 Ответить
Втручання держави у приватний бізнес мінімальне, якщо не йдеться про санкційні заборони. Чи багато ви чули про наявність британських комплектуючих у зброї рашистів?

Стосовно отруювачів, то досудове розслідування завершене, але звинувачення підозрюваних Великою Британією неможливе, поки вони не арештовані. РФ не видає підозрюваних. Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та РФ.
Лондон вислав 23 російських дипломатів.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58639987

Крім санкцій, Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. За розміром - другу після США. Військова допомога Великої Британії якраз і є реальним забезпеченням гарантій безпеки Україні. Крім військової надаються і інші види допомоги, за які УКраїна вдячна Великій Британії.
Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/u-velikobritaniji-nazvali-rozmiri-dopomogi-ukrajini-pid-chas-viyni-na-shcho-pishli-koshti-12138042.html
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23.09.2023 22:09 Ответить
Це все сльози. Вони - так само як і американці - вичікували у перші місяці війни. Хоча мали б НЕГАЙНО розпочати надавати військову допомогу. Не ми мали у них випрошувати зброю - вони її мали нам надавати у товарних кількостях (оскільки воювати відмовилися). Це так себе поводять гаранти нашої територіальної цілісності? Скільки ще часу минуло, поки вони почали нарешті щось робити?

Так що не треба тут "ля-ля". Вони себе вже показали. І зайвим прикладом їхніх подвійних стандартів є їхні спроби домовлятися у нас за спиною.
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24.09.2023 07:59 Ответить
Не дури. Це краще ніж арахімія з дєрмаком.
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24.09.2023 00:12 Ответить
"Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела."
----------
Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
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23.09.2023 14:07 Ответить
Принципово, що один з учасників наголосив. Тепер можна бути впевненим - не вела. Інакше - хто зна? Вела, чи не вела? Хоч бери, та СЗР питай. Може вона щось знає, може, як Штірліц в операції "Санрайз" проактивно протидіяла і навіть успішно зірвала сепаратні переговори?
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23.09.2023 14:38 Ответить
А я все дивувався, чому пана Рєзнікава планують на посла до ВБ? А то наш пастор Шлаґґ!
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23.09.2023 15:30 Ответить
Пастору до Рєзнікова далеко. Пастор на лижах ледь стояв, а Рєзніков на бездоріжжі, як риба у воді. Доведено ефективний.
Джерело: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/imbalance/3025392/

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23.09.2023 16:54 Ответить
Жаль что не договорились с ними устроть переворот на расеи.
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23.09.2023 14:14 Ответить
Кожний серйозний гравець прагне мати інформацію з першоджерела.
Це нормально.
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23.09.2023 14:16 Ответить
Директор ЦРУ Бернс прямо казав, що періодично зустрічається з кацапським головою розвідки. Те що перемовини ведуться секрет полішинеля.
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23.09.2023 14:22 Ответить
Як найвлучніше сказано: "по вчинках оцінюйте, а не по словах".
І по вчинках Великобританія нині один із основних союзників України.
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23.09.2023 14:30 Ответить
Украина ни с кем союз не заключала, некогда было,Асфальт понад усэ.
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23.09.2023 15:05 Ответить
Ти яким боком до України,гніда?🤣
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23.09.2023 16:29 Ответить
І в чому сенсація? Великобританія не знаходиться у стані війни з руснею. Діють взаємні дипломатичні представництва, консульські, торгові, культурні і інші. Так, представники по лінії МЗС зустрічаються і ведуть перемовини, та і не тільки по лінії МЗС. Це в нас з руснею війна, а не Британії, США чи ще в когось.
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23.09.2023 14:31 Ответить
Нема у нас війни. Бойові дії є, загиблі та поранені є як серед військовослужбовців, так і серед некомбатантів. Є руйнування підприємств та інфраструктури. Є окуповані території. Всі атрибути війни є. А за міжнародним правом війни - нема.
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23.09.2023 14:44 Ответить
Саме так. Ніхто нікому війни не оголошував. Ні параша (загарбницької), ні Україна (оборонної, визвольної).

Так і триває: з боку агресора якесь "есвео" (не регульоване жодними законами чи нормативними актами), а з боку України -- воєнний стан, але не стан війни з державою X.

P.S. Навіть з точки зору рашн-"законодавства", їхні орки, наприклад, у Харківській області повинні вважатися не ким-небудь, а озброєними терористами, що підлягають знищенню.
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23.09.2023 15:36 Ответить
Нажаль, "мєждународноє сообщєство" (колективний "путінферштейн") вимагає від України виконання "законов і абичаєв вайни". І тисячі справ, заведені нашою прокуратурою за порушення тих "законов і абичаєв", приречені на залишення без розгляду, бо війни ж не було.
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23.09.2023 16:02 Ответить
Це масонські тьорки. А що ви думали? Георг 5, дід Єлизавети, був двоюрідним братом Ніколая ІІ. Схожі, як близнюки.
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23.09.2023 14:34 Ответить
саме так але червонопузі жорстко вбили миколу2 разом з сім'єю з тих пір англійська корона ненавидить всю кацапню і їх імперію
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23.09.2023 14:45 Ответить
Ану які прізвища у тих вбивць? Точно російські?))
Але правильно, що кокнули
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23.09.2023 15:24 Ответить
так вбивці були не ж не кримінальні а державні - до чого тут прізвища ?

отримали наказ і зробили свою чорну справу
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23.09.2023 15:37 Ответить
До того, що перший постріл був не від етнічного росіянина.
АчЛєнін взагалі не хотів їх вбивати, скоріш. Може, перестаралися.
Хоча хто їх зна.
В будь якому разі начхати на розстрільників і царя.
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23.09.2023 15:41 Ответить
членін якби не хотів вбивати то би не вбив - європа пропонувала їх до себе забрати - так ні - закатували
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23.09.2023 15:49 Ответить
А чому справа чорна? Ви сумуєте за імператором?
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23.09.2023 15:42 Ответить
міс, хіба там імператора вбили ? без рішення суду, як собак і дітей і дружину
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23.09.2023 15:47 Ответить
Ну і? А скількох він направив на смерть у 1905 і 1914?
Ще заплачте разом з кацапами.
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23.09.2023 16:02 Ответить
в мене його особа не викликає ніякої ніжності

просто опонував Вам що ніяких масонських тьорок там немає - просто тому що англійці ненавидять кацапів за вбивство члена королівської сім'ї

ще поповнив Ваші знання тим що коли його і його сім'ю звіряче вбивали то імператором він вже не був
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23.09.2023 16:17 Ответить
перше речення Ви не прочитали - далі вже можна було не читати
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23.09.2023 16:31 Ответить
Ви розумна людина. Не будем сваритися.
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23.09.2023 16:36 Ответить
Вибачте мене за образу, будь-ласка.
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23.09.2023 16:37 Ответить
Ви мене нічим не образили, не переймайтеся ☮

"побачимся"
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23.09.2023 18:37 Ответить
завжди так - на самому цікавому місці....
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23.09.2023 18:35 Ответить
"Англічанка ґадіт" - це про королеву Вікторію, до "праваславнава страстотєрпца с сємєйством".
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23.09.2023 15:35 Ответить
Черговий удар Storm Shadow потрібно направити на найбільше скопище українських гнид.
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23.09.2023 14:43 Ответить
Секрет Полішенеля. Завжди велися таємні перговори . Люди до цих пір вірять в казки ,що брехуни політики розповідають.
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23.09.2023 14:57 Ответить
Україна просто перетворилася на пішака, яким грають сильні світу сього.
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23.09.2023 14:58 Ответить
А з якого часу Україна просто перетворилася на пішака, яким грають сильні світу сього?
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23.09.2023 15:06 Ответить
"Оце,дуже люблю наблюдать" ,як одне кацапське відповідає другому! ))
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23.09.2023 15:55 Ответить
А як в тебе з українською,орк?🤣
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23.09.2023 15:11 Ответить
до одного місця таємні переговори бритів з уким би то не було, коли "переговори" ззедента" з американським байдою теж майже засекречені "зевладою" в Україні...
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23.09.2023 15:07 Ответить
Ото ж бо й воно
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23.09.2023 17:15 Ответить
"такі чутки не є ні правдивими, ні точними"
прийдеться мабуть почекати "правдивих але неточних чуток"
а може "точних але неправдивих чуток"
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23.09.2023 17:24 Ответить
Британія забула досвід 1939 року? коли вела переговори з совком, як протистояти Гітлеру, а совок тільки час тягнув і за спиною Британії і Франції вів переговори з Гітлером по розділу Європи, й заключив з ним пакт з таємним протоколом... Історія мало кого чомусь вчить... на жаль.
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23.09.2023 17:55 Ответить
Жовта преса працює на славу.
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23.09.2023 23:02 Ответить
 
 