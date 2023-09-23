Создана петиция о награждении орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно) подполковника Михаила Чумаченко

Подполковник Чумаченко Михаил Михайлович был примером настоящего офицера и командира для своих подчиненных, имел безоговорочный авторитет и уважение среди них. Он смог в полной мере передать свой опыт подчиненным, готовым следовать за своим командиром на выполнение любых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте главы государства.

Михаил Чумаченко окончил Одесский институт Сухопутных войск в 2000 году. Является выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, получил полное высшее образование по специальности "Боевое применение и управление действиями воинских частей Сухопутных войск" и квалификацию профессионала военного управления в сфере обороны, офицера военного управления оперативно-тактического уровня (2013 год).

За время прохождения военной службы участвовал в миротворческой миссии ООН в составе украинского контингента на территории Республики Ирак в период с 2004 по 2005 годы, а также участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014-2015 годах", – отмечается в петиции.

"Группа Михаила Чумаченко одной из первых юридически правильно зафиксировала присутствие регулярной российской армии на территории Украины, что позволило подавать в международные суды и получать санкции против России.

В ходе освобождения части Донецкой области от "сепаратистских подразделений" в период с мая по октябрь 2014 неоднократно разведывательной группой под руководством подполковника Чумаченко проводилась разведка и наведение средств поражения по блок-постам и взводным опорным пунктам противника.

В 2014 году после одной из операций в тылу врага, возвращаясь к месту дислокации, спас жизнь раненого танкиста, которого встретил по ходу движения и взял с собой в группу.

В должности командира группы руководил обеспечением "дороги жизни" Донецкого аэропорта (2014 год)", - сообщает автор петиции.

Отмечается, что Михаил Чумаченко был отмечен Государственной наградой Орденом "Богдана Хмельницького ІІІ степени", отличием 74-го отдельного разведывательного батальона I степени, медалью "Захиснику Днепропетровська від сепаратизму", почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "За досягнення у військовій службі" ІІ степени, памятным нагрудным знаком "Воїн-миротворець", медалью "15 років Збройним Силам України", медалью "За сумлінну службу" ІІІ и ІІ степени.

В 2016 году был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья.

После полномасштабного вторжения в 2022 году благодаря созданной сети оперативных источников в тылу врага получал данные по расположению и перемещению вражеской техники. Продолжал развитие сети даже во время пребывания в запасе.

По его координатам было попадание на территории Мелитопольского аэродрома в позиции врага, а именно уничтожены ЗРК С-300 и КШМ (Командно-штабная машина), поразивших роддом в Вольнянске.

Есть подтверждение поражения ЗРК ТОР (Зенитно-ракетный комплекс ТОР) на территории Мелитопольского аэродрома и в Херсонской области рядом с селом Черноморка, значительное поражение офицерского состава – 23 офицера подразделения Чеченской Республики Ахмата Кадырова – в с. Михайловка Запорожской области.

Еще около 20 офицеров было ликвидировано по информации Чумаченко М. М. в с. Плодородное Запорожской области. В г. Токмак уничтожен состав БК и ГСМ.

В марте 2022 года мобилизовался и был назначен командиром отряда специального назначения, формировавшегося с нуля. Личный состав подчиненного ему отряда участвовал в боевых действиях на защите Бахмута в период с ноября 2022 по январь 2023 года.

Трагическая гибель подполковника Чумаченко М. М. является невосполнимой утратой подразделения и воинской части. Однако отобранное, подготовленное и слаженное им подразделение продолжает выполнять задачи по обороне Украины, воплощая главные принципы национальной независимости, преданно и мужественно продолжая его дело.

"Учитывая высокий профессионализм, преданность украинскому народу в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, высокие показатели обученности и выполнения боевых задач подчиненным подразделением, результативную личную работу с подпольными сетями и силами обороны страны, работу по нанесению ударов по стратегически важным объектам и скоплению врага, подполковник Чумаченко М. М. достоин награждения государственной наградой Украины – орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно)", - призвала автор петиции.

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