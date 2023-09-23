В парламенте сейчас нет голосов для запрета деятельности в Украине УПЦ МП, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в парламенте не найдется голосов для запрета УПЦ Московского патриархата, если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил в интервью "Радио Свобода"
"Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - отметил спикер ВР.
Стефанчук отметил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", но и в рамках других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".
Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, предполагающие запрет Московского патриархата.
Пожалуйста, подождите...
Я вообще навскидку не могу вспомнить ни одного проукраинского закона, такого, от которого бы взрывало мозг (особенно у рашистов пердаки).
Все монобольшинство состоит из агентуры кремля, это уже очевидно всем кто умеет мыслить.
Вона не проукраїнська да
"Нарід" цю ВР нагалосував? Нагаласовав.
То які питання?
Може ваше кодло треба відправити на розмінування?
ІНАКШЕ СТАНУТЬ СПІВУЧАСНИКАМИ ЗЛОЧИНУ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ.
А як про виїзд за кордон, то Конституція прямо каже що потрібен закон, закона не має
Тобто виходить, якщо "хочется", то можна зробити без закона
З ким я спілкуюсь, уже ВСІХ задовбала ця єврейська коломийка.
куди повернеш - туди й вийшло
Шуфрич поки сидітиме , голосів не вистачатиме ,
бо слуги і опзж - одна банда у ВР , ганьбище😠
Провести розслідування з особами, які САБОТУВАННЯМ голосів, протидіяли національним інтересам України!!
Там сидять Вороги України!!
А й справді - до кого тоді підуть сповідатись такі патріоти, як шуфричі, баканов, бойко, новінський, бужанський та багато -багато інших?
І тому "... Виносити його (законопроект ) у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
На всіх мене звісно не вистачить.
Але приклад подам. Країна далі підтримає.
Спікер Верховної Ради сказав, що РПЦ ФСБ не забороняють, бо «поки недостатньо голосів».
Хто?
Хто бл….дь не голосує???
Дайте списки!!!
ПРІЗВИЩА НАХ…..Й.
Ви там що ОХ….ЛИ ****?
Хто бл….ді не голосує?
Солдатам пох….й - в тюрмі не гірше ніж в окопі.
ДАЙТЕ ПРІЗВИЩА.
…
Поширте і передайте.
Раптом хто знає дупутатів, помічникинь, чинуш.
Передайте обов'язково.
Євген Карась (https://t.me/+QyTOtgJI1WRZUC7s)https://t.me/usinfantryman1/15306
Кто-то спросит : а что такого, если закулисье показывает, что нет голосов? Отвечу закулисье - это анонимное зап**ло.
А голосование показывет избирателям чьих именно голосов против УПЦ МП нету и за кого не надо больше голосовать .
Вторгнення РФ провтикали українська влада на чолі з Боневтіком, ООН і ряд підписантів Будапештського меморандуму на чолі із США.
І думаю, що Варфоломій дуже добре розуміє, що Путін - ******** антихрист, а Гундяєв - ******** лжепророк. Гомер теж описує такого жреця у троянців, який пророчив Трої перемогу.
Тільки українським попам дуже далеко до Гомера.😀
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами в Раде большинство депутатов Слуг народа не патриоты Украины!
Поэтому и гундяя приветствуют, воевать на фронт не идут, перебегают на сторону врага, а те кто остался в Раде принимают Законы, вредящие работающим в тылу и воюющим на фронте.
Як що спитають на Заході Хто винен ? - сміливо скажуть - Патріоти України; і два в одному, і патріотів підставлять і Україну розграбують разом з кацапами.