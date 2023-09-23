В парламенте сейчас нет голосов для запрета деятельности в Украине УПЦ МП, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в парламенте не найдется голосов для запрета УПЦ Московского патриархата, если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил в интервью "Радио Свобода"

"Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - отметил спикер ВР.

Стефанчук отметил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", но и в рамках других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, предполагающие запрет Московского патриархата.

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