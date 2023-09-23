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Зеленский (16627) США (23262) ATACMS (55)

Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью. Решение об этом США приняли еще до визита Зеленского, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

atacms

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника FT, так поступили во избежание подсказок россиянам, которые побудили бы их отодвинуть линии поставок подальше от фронта.

Источники сообщают, что США отправят ракеты уже в ближайшее время, сначала в небольших количествах.

Читайте также: Зеленский об усилении дальнобойных возможностей Украины: Мой голос слышат. Наступит момент – мы все это увидим

Отмечается, что Вашингтон направит версию ракет, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

Напомним, ATACMS - это ракета, которая может поражать цели на расстоянии в 180 миль (около 289 км. - Ред.), что позволит наносить удары по российским линиям снабжения и войскам далеко за линией фронта. Их может запускать РСЗО HIMARS.

Ранее агентство NBC News со ссылкой на источники сообщало, что Байден во время встречи с Зеленским в четверг, 21 сентября, пообещал, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
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Топ комментарии
+46
От вчерашнего ракетного удара по штабу ЧФ РФ Погибли высокопоставленные российские генералы: командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук и начальник Штаба генерал-лейтенант Олег Цеков. Добро пожаловать в фан-зону к Кобзону!

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23.09.2023 16:06
+19
Ну, так ЗЕбуїнам і 3-х років не вистачило, щоб зрозуміти, що свою зброю випускати треба було, а не в асфальт(собі в кишені!) закопувати державні гроші та не закривати ВСІ оборонні проекти. Але ж лоху з фанклубу ЗЕшобли головне що потрібне - звинуватити Захід у всіх негараздах чинного поца, якого самі ж нам і нав'язали: "ви нам нЄ далі аружія, ви нам нє закрилі нєбо!".
А відповісти на просте питання: "а що ви робили перед вторгненням рік, два, три?" вони відригують тупо по методичці - "ти пАрАхАбот!"
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23.09.2023 16:22
+18
В каждой ракете 950 или 275 суббоеприпасов М74 с вольфравомыми поражающими элементами и с зоной поражения радиусом 15 метров. Самое оно накрывать базы, склады или аэродромы.
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23.09.2023 16:27
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нам мосты нада строить , а не уничтожать
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23.09.2023 16:39 Ответить
А керченський?
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23.09.2023 17:32 Ответить
Керченский нам самим ещё пригодится.
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24.09.2023 01:37 Ответить
Амерікоси дуже БОЯТЬСЯ що ми все ж таки вдаримо по рашистській інфраструктурі (паливо, енергетика, газогони, хімічні трубопроводи, заводи...) і РОЗВАЛИМО НАХ їх економіку.
Зараз амерікоси мають можливості РЕГУЛЮВАТИ рашистську економіку за допомогою санкцій: дають дихати, але не "повними грудьми".
Але, як що після наших ударів Рашка взагалі НЕ ЗМОЖЕ торгувати енергоресурсами, то й санкції стануть непотрібними - знов Америка буде змушена рятувати Рашку "ніжками буша".
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23.09.2023 16:43 Ответить
Это ракета и кацапская нефтебаза созданы друг для друга.
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23.09.2023 17:06 Ответить
Факами куревыми ани мардву кармить будут типерь.
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23.09.2023 21:56 Ответить
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23.09.2023 16:51 Ответить
ФОТО Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
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23.09.2023 16:52 Ответить
Літакам на аеродромах хана.
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23.09.2023 16:56 Ответить
У параші цих аєродромів, як лайна в їх країні. Ракети всі не дістануть, лише граничні області. Хіба що відкинуть подалі і час підльотів до пуску зміниться.
Цими ракетами, якщо дадуть, 6арно буде повибивати склади і місця скупчення живої сили і техніки, наприклад в районі Харківської області, де у кацапур чимале угрупування. Також гарно буде потушити в Криму все що можна). Атакамси, якщо і дадуть, то точно із забороною бити по території рфії.
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23.09.2023 19:24 Ответить
На яких ? Де ці аеродроми ?
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23.09.2023 19:36 Ответить
Особливо наголошується, що рішення ухвалили до візиту Зєлєнского. Це одному мені здається, що зробили то не просто так? 🤔 Вибивають у Зєлєнского козирі для майбутнього піару? 🤔
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23.09.2023 17:09 Ответить
зачекай. Ще ніхто нічого не дав, лише амер. преса як завжди ******* на чутливі теми.
Незрозуміло кому на руку, до речі
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23.09.2023 17:13 Ответить
В даному контексті не "*******", а "*******". Вчіть мову нашу солов'їну
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23.09.2023 17:34 Ответить
Так, вибачаюсь. Я просто подумки завжди звертаюсь до зрадойобів в коментарях на "не" ))
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24.09.2023 19:47 Ответить
Бл...дь!!! Не дали бениному Дураку пропиариться очередной раз....
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23.09.2023 17:13 Ответить
"так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам" Джерело: https://censor.net/ua/n3445251

FT, звісно, виправляє цей прикрий недолік. Якщо просто не звиздить, з журналістів не спитаєш
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23.09.2023 17:15 Ответить
Скільки ж можна? Ніхто нічого поки що "не дав". Ситуація така ж як і півроку назад, тобто нє...
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23.09.2023 17:27 Ответить
Хтось щось тут про Швеця казав.
Стосовно АТАСМS.
Той про цю новину ще раніше казав, а хтось его брехуном обізвав
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23.09.2023 17:35 Ответить
Він не брехун , він диктор . Що дали , те й озвучує . Ось до грошей трішечки жадібний - намагався підробляти сутенером у дашки нещасної . І гонору забагато - дуже ******** , щоб його хвалили , а хто не хвалить , всіх ображає .
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23.09.2023 19:44 Ответить
А хто йому дає те, що він озвучує? Просвєтітє, пліз.
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23.09.2023 21:18 Ответить
А я казав таке ще до Швеця. І що? Швець вже знову брехун? Чи, може, плагіатор, бо вкрав мої слова?
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24.09.2023 09:47 Ответить
Мені так здається , що він доносить неофіційно офіційну думку Америки , яку вони не можуть висловити відкрито , але хочуть донести до України .
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23.09.2023 23:01 Ответить
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