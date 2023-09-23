Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью. Решение об этом США приняли еще до визита Зеленского, - СМИ
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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседника FT, так поступили во избежание подсказок россиянам, которые побудили бы их отодвинуть линии поставок подальше от фронта.
Источники сообщают, что США отправят ракеты уже в ближайшее время, сначала в небольших количествах.
Отмечается, что Вашингтон направит версию ракет, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.
Напомним, ATACMS - это ракета, которая может поражать цели на расстоянии в 180 миль (около 289 км. - Ред.), что позволит наносить удары по российским линиям снабжения и войскам далеко за линией фронта. Их может запускать РСЗО HIMARS.
Ранее агентство NBC News со ссылкой на источники сообщало, что Байден во время встречи с Зеленским в четверг, 21 сентября, пообещал, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
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Зараз амерікоси мають можливості РЕГУЛЮВАТИ рашистську економіку за допомогою санкцій: дають дихати, але не "повними грудьми".
Але, як що після наших ударів Рашка взагалі НЕ ЗМОЖЕ торгувати енергоресурсами, то й санкції стануть непотрібними - знов Америка буде змушена рятувати Рашку "ніжками буша".
Цими ракетами, якщо дадуть, 6арно буде повибивати склади і місця скупчення живої сили і техніки, наприклад в районі Харківської області, де у кацапур чимале угрупування. Також гарно буде потушити в Криму все що можна). Атакамси, якщо і дадуть, то точно із забороною бити по території рфії.
Незрозуміло кому на руку, до речі
FT, звісно, виправляє цей прикрий недолік. Якщо просто не звиздить, з журналістів не спитаєш
Стосовно АТАСМS.
Той про цю новину ще раніше казав, а хтось его брехуном обізвав