Российские оккупанты заявили, что экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал "сенатором от Запорожской области"

Российский политик Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший госкорпорацию "Роскосмос", вследствие фейковых выборов на временно оккупированных Россией территориях "избран" на противозаконную должность "сенатора от Запорожской области".

Он стал членом верхней палаты российского парламента Совета Федерации от временного оккупированного региона Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Председатель подразделения "Царские волки" (группа российских "военных советников", действующая в Донецкой и Луганской области РФ. - Ред.), экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 23 сентября стал сенатором от Запорожской области", - говорится в сообщении.

Эту информацию Рогозин подтвердил в своем телеграм-канале.

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Как известно, во временной российской оккупации находится южная часть Запорожской области. Однако год назад РФ заявила о "включении региона в состав РФ".

Дмитрий Рогозин возглавлял "Роскосмос" в 2018-2022 годах, до этого был заместителем главы правительства России (2011-2018). Он также являлся представителем РФ в НАТО в Брюсселе в 2008-2011 гг.