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Новости Война в Украине
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Российские оккупанты заявили, что экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал "сенатором от Запорожской области"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рогозін

Российский политик Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший госкорпорацию "Роскосмос", вследствие фейковых выборов на временно оккупированных Россией территориях "избран" на противозаконную должность "сенатора от Запорожской области".

Он стал членом верхней палаты российского парламента Совета Федерации от временного оккупированного региона Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Председатель подразделения "Царские волки" (группа российских "военных советников", действующая в Донецкой и Луганской области РФ. - Ред.), экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 23 сентября стал сенатором от Запорожской области", - говорится в сообщении.

Эту информацию Рогозин подтвердил в своем телеграм-канале.

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Как известно, во временной российской оккупации находится южная часть Запорожской области. Однако год назад РФ заявила о "включении региона в состав РФ".

Дмитрий Рогозин возглавлял "Роскосмос" в 2018-2022 годах, до этого был заместителем главы правительства России (2011-2018). Он также являлся представителем РФ в НАТО в Брюсселе в 2008-2011 гг.
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Топ комментарии
+21
🤡 шо там дупа зажила вже?)
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23.09.2023 17:14
+13
На Запоріжжі його чекає такий батут, шо буде летіти за поребрик на другій космічній швидкості
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23.09.2023 17:19
+8
Ніким був, ніким і залишився.
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23.09.2023 17:15
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🤡 шо там дупа зажила вже?)
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23.09.2023 17:14 Ответить
ходячий фейк.... бо сісти не може
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23.09.2023 17:35 Ответить
Погано! Не бачиш - у кріслі боком сидить?
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23.09.2023 19:11 Ответить
Ніким був, ніким і залишився.
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23.09.2023 17:15 Ответить
Він має в запасі посаду посла планети Нібіру
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23.09.2023 19:02 Ответить
де "5 копійок"? у нього сенатор в радій ********* з'явився
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23.09.2023 17:17 Ответить
Щось давно не видно його.
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23.09.2023 17:23 Ответить
Може забанили, хрінь як в мене на аккаунті - що з фб - ой помилка, ми працюємо...в мене тут вже третій забанений хз за що.
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23.09.2023 17:49 Ответить
Те ж саме, з фб не можу зайти.
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23.09.2023 18:56 Ответить
Все..пішла з ними матюкатись, що хрінь якась.
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23.09.2023 20:39 Ответить
Меня нет в соцсетях, старый акк с 14-го года после очередного бана переслал работать, захожу через Гугл
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23.09.2023 19:31 Ответить
В мене й гугл забанений😁

Оті цифери, дата реєстрації дебільні, і за бота приймають))
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23.09.2023 19:51 Ответить
Давно пять копеек не вставлял
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23.09.2023 19:44 Ответить
Скучила. В мене якась муйня за акком фб. За реєстрацією. Пише, що муйня, працюють. 3 добу вже. Я до чого, може й 5 копійок і в деяких ще людей, бо мовчать, а гівна повилазило...
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23.09.2023 19:56 Ответить
Можливо. А ви теж з Києва, наскільки я розумію? 🤔
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23.09.2023 20:56 Ответить
Так, стара Дарниця
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23.09.2023 21:56 Ответить
Майже сусіди, я на площі Дарницькій мешкаю
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23.09.2023 21:58 Ответить
На Запоріжжі його чекає такий батут, шо буде летіти за поребрик на другій космічній швидкості
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23.09.2023 17:19 Ответить
Береги дупу, димон. Она и так у тебя повидавшая виды... Но если ее вообще не будет, не будет чем и думать.
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23.09.2023 17:24 Ответить
А цей під@р московит до Запоріжжя яким боком?
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23.09.2023 17:26 Ответить
як память про те як наші нащадки колись - а наші Славні ЗСУ сьогодні, знищуть кацапо-орків.... - десь так
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23.09.2023 18:56 Ответить
На Запоріжжі "рогоз" іноді у дуже складні місяці року використовували за для годування худоби.
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23.09.2023 17:27 Ответить
Рогіз
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23.09.2023 18:47 Ответить
ригоЗIН шукає на свою сраку неприємностей

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23.09.2023 17:28 Ответить
На сраку вже нашукав. Тепер шукає на дурну голову. Знайде - "кто іщєт тот всєгда найдьот!"
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23.09.2023 20:30 Ответить
Хай тепер у нашому Токмаку відсвяткує таку подію, йося відразу завітає з привітаннями.
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23.09.2023 17:31 Ответить
Що,срака вже зажила? Ненадовго...
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23.09.2023 17:32 Ответить
Ось цікаво.
Вони там не бачать логічного зв'язку - все, чим займається Рогозін, провалюється. Політична діяльність (партія "Родіна"), ВПК, Роскосмос, Царські Вовки.
Таким же "успішним" стане його сенаторство від Запорізької області
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23.09.2023 17:34 Ответить
цього разу дупу розірве до лисини
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23.09.2023 17:40 Ответить
ригоЗIН не сенатор, а свинатор:
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23.09.2023 17:42 Ответить
В Запоріжжі батут не не такий як був в роскосмосі. Як ї...не, можна з орбіти не вернутись.
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23.09.2023 17:44 Ответить
Дупутан із Запорізької, а чого його нема в Запоріжжі? Дивно
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23.09.2023 17:46 Ответить
снова стал в очередь....
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23.09.2023 17:51 Ответить
Ооо! А ось і прізьвисько матиме - "санатор", коли відбуватиме свій строк за посягання на територію України у колонії в Запорізькій області.
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23.09.2023 17:53 Ответить
Він там матиме прізвисько "дырявая жопа". І не тільки через раніння
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23.09.2023 18:12 Ответить
Ну так ему треба до Запорижья и приехать. Обратний квиток может не покупать.
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23.09.2023 18:11 Ответить
Що ця потвора не здохла ? здохнеш паскуда.
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23.09.2023 18:20 Ответить
а кєвларовий надупник йому зразу вручили, чи будуть видавать на вході до ресторану?
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23.09.2023 18:42 Ответить
Ну "кормітся" йому ж треба, зряплата як сенатору буде нараховуватися.
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23.09.2023 18:46 Ответить
ЗСУ відірвуть йому дупу остаточно.
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23.09.2023 18:47 Ответить
Ну де б ще працевлаштувалася особина з ушкодженням "нижніх півкуль мозку", як не в уZкому сенаті?
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23.09.2023 18:51 Ответить
Никак в расход списали в Кремле великого покорителя галактики.
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23.09.2023 18:56 Ответить
Ну тепер його можна ліквідувати в будь-якій точці світу, як офіційного представника терористичного режиму.
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23.09.2023 18:57 Ответить
Батутний свинатор з пробитою дупою.
г и д о т а
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23.09.2023 19:55 Ответить
Чекаємо на новину про ліквідацію цього підера🤬
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23.09.2023 20:38 Ответить
Певно громадяни Запоріжжя почали за Рогозіна голосовати з 2019 року.
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23.09.2023 20:51 Ответить
Да хоч межгалактичним імператором -- все одно це його дупу не залатає ...
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24.09.2023 00:01 Ответить
Таким мы его и запомним - Димку из Роскоксмосма
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24.09.2023 12:30 Ответить
 
 