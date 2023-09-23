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Появились "более благоприятные возможности" для заключения мирного договора с Арменией, - Алиев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у региона появились "более благоприятные возможности" для заключения мирного договора с Арменией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алиев заявил на встрече со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", – говорится в сообщении.
Алиев также сообщил, что на местах начался процесс сбора оружия и боеприпасов, и там обнаружено очень большое количество складов оружия и снарядов.
Топ комментарии
+18 kelt kant
показать весь комментарий23.09.2023 19:31
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий23.09.2023 19:08
+9 Максим Пиховшек
показать весь комментарий23.09.2023 19:26
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Вот шо *издюлина животворящая делает.
Страна нищая нефтеколонка, у людей там прав никаких, "зато он войну выиграл, уххх, крепкий хозяйственник, нам бы такого как он (или как лукашенко)"
Чи зміг би все це зробити азербайджанський народ, якби керманичем Азербайджану був який-небудь політичний клоун, який би зазирав в очі Саргсяну-Пашиняну, щоб "увідєть там мір"? Який би називав Азербайджан "актьором нємєцкіх фільмов для взрослих, каторий прінімаєт в любом калічєствє с любой старани"? Який би замість розвивати оборонку та армію крав мільярдами на дорогах, та призначав би в Службу Державної Безпеки Азербайджана на керівні пости агентів Служби Національної Безпеки Вірменії? Відповідь - ніколи!
Щодо Вірменії, то вона, нажаль, обрала сама свій шлях, бо покладалася весь час на країну-мародера, на країну, яка ніколи не виконувала свої зобов"язання ані перед друзями, ані перед ворогами - на рашку. І прийшов час, коли рашка злила Вірменію, бо зараз москалоті так зручніше. Москалота навіть проковтнула знищення азербайджанцями москальських офіцерів, в тому числі зам командуючого так званим "міратворчєскім коньтінгєнтом" та нанесення удару по базі москальських так званих "міратворцєв".
Тож, азербайджанський народ можна привітати сьогодні, вони нарешті відстояли свою територіальну цілісність, за яку воювали десятиліттями та показали силу та ефективність своєї армії та оборонного комплексу. Молодці!
А вірменам на цьому історичному етапі можна лише поспівчувати.
Хоча вони й нічого не зробили, щоб було якось по-іншому.
Только латентные фанаты Лукашенко могут такое хвалить.
При демократии они бы победили намного раньше
маладец Алиев!!! жыгит!