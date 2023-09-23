Появились "более благоприятные возможности" для заключения мирного договора с Арменией, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у региона появились "более благоприятные возможности" для заключения мирного договора с Арменией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алиев заявил на встрече со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", – говорится в сообщении.

Алиев также сообщил, что на местах начался процесс сбора оружия и боеприпасов, и там обнаружено очень большое количество складов оружия и снарядов.

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