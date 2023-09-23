Силы обороны отразили атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 23 сентября 2023 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот семьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 15 боевых столкновений. В частности, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 14 из 15 "шахедов". Враг нанес 5 ракетных и 44 авиационные удары, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запселье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надия Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, это Берестово, Масютовка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клещиевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны удачно держат оборону на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новобахмутовка, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное, Зализничное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника".

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