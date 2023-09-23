Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре, - Стефанчук

Украина может начать переговоры о членстве в ЕС в декабре.

"Я обещал, что до конца прошлого года мы примем все необходимые законодательные акты. Мы это и приняли. После этого, после оценки в марте нам было засчитано два пункта, по другим были даны небольшие замечания. Мы сейчас практически завершили все. Сейчас мы решаем вопросы с декларациями. Далее мы решаем вопросы с так называемыми ПЭПами, с национальными сообществами. Я думаю, что как раз к октябрьской оценке, которую будет осуществлять, Верховная Рада выполнит все взятые на себя обязательства", - отметил в интервью "Радио Свобода" спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если будет положительная оценка, то в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

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"А дальше, если будет положительная оценка, а у меня есть большие надежды, что она будет, тогда в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве. Я просто хотел бы, чтобы все понимали, что это событие, которое в несколько раз важнее, чем получение статуса кандидата. Это уже финишная прямая. И нам дадут 35 разделов, по которым мы должны привести те или иные положения к законодательству, большое количество которых уже выполнено. И когда мы это решим, тогда Украина может стать членом ЕС", - подчеркнул он.