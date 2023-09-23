Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре, - Стефанчук
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Украина может начать переговоры о членстве в ЕС в декабре.
"Я обещал, что до конца прошлого года мы примем все необходимые законодательные акты. Мы это и приняли. После этого, после оценки в марте нам было засчитано два пункта, по другим были даны небольшие замечания. Мы сейчас практически завершили все. Сейчас мы решаем вопросы с декларациями. Далее мы решаем вопросы с так называемыми ПЭПами, с национальными сообществами. Я думаю, что как раз к октябрьской оценке, которую будет осуществлять, Верховная Рада выполнит все взятые на себя обязательства", - отметил в интервью "Радио Свобода" спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если будет положительная оценка, то в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.
"А дальше, если будет положительная оценка, а у меня есть большие надежды, что она будет, тогда в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве. Я просто хотел бы, чтобы все понимали, что это событие, которое в несколько раз важнее, чем получение статуса кандидата. Это уже финишная прямая. И нам дадут 35 разделов, по которым мы должны привести те или иные положения к законодательству, большое количество которых уже выполнено. И когда мы это решим, тогда Украина может стать членом ЕС", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
"У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук
Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
Після чого ЄС та оппозиція вас рилом ткнули у те, що то відмазки. Але ж ви репетували, що все зроблено, як вимагали. А потім виявилося, що:
"...нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280
І ці "невеличкі зауваження" стосуються не стільки прийнятих законів, скільки їх дотримання; згортання реформ та їх відкату до рівня московії; розвитку демократії, а не узурпації влади; ну і, звісно, корупції, яку відновили та перевели на такий рівень, що яник просто вмирає від заздрощів.
Ну а з огляду на закони про "велотренажери-генератори", "містопоховання" чи вилучення ПДФО з громад, на "покарання" хабарників з МО і не тільки, на кришування відвертих зрадників з Банкової та Грушевського, то навіть не треба бути якоюсь будангою, щоб спрогнозувати результати цих перемовин...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
А коли закінчаться - взагалі нікому не відомо!
Переговори Турції про вступ в ЄС вже більше 30 років ведуться...
Кому цікаво, що наснилося цому хряку?
А тут стефанчук роздухарився з ЄС!! Мабуть, до сина поїде в ЄС, щоб в ТЦК привезти на медкомісію!!
Тому це свої.
Вони лише проти патріотів рішуче налаштовані
Бо зекоманда довалила вже існуючі умови для вступу в ЄС