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Новости Политика Украины
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членство в ЕС (779) Стефанчук Руслан (578)

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стефанчук

Украина может начать переговоры о членстве в ЕС в декабре.

"Я обещал, что до конца прошлого года мы примем все необходимые законодательные акты. Мы это и приняли. После этого, после оценки в марте нам было засчитано два пункта, по другим были даны небольшие замечания. Мы сейчас практически завершили все. Сейчас мы решаем вопросы с декларациями. Далее мы решаем вопросы с так называемыми ПЭПами, с национальными сообществами. Я думаю, что как раз к октябрьской оценке, которую будет осуществлять, Верховная Рада выполнит все взятые на себя обязательства", - отметил в интервью "Радио Свобода" спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если будет положительная оценка, то в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

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"А дальше, если будет положительная оценка, а у меня есть большие надежды, что она будет, тогда в декабре Евросовет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве. Я просто хотел бы, чтобы все понимали, что это событие, которое в несколько раз важнее, чем получение статуса кандидата. Это уже финишная прямая. И нам дадут 35 разделов, по которым мы должны привести те или иные положения к законодательству, большое количество которых уже выполнено. И когда мы это решим, тогда Украина может стать членом ЕС", - подчеркнул он. 
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Топ комментарии
+10
Хто візьме у ЄС країну, керівництво якої очолює, толерує та покриває мародерство власної держави під час війни? Хто візьме у ЄС країну, в якій парламент вже декілька років не місце для дискусій, а місце задоволення забаганок по команді з офісу преЗЕдента? Хто візьме до ЄС країну, де президент та його клеврети, користуючись страшною війною, нищать свободу слова, затикаючи рота опозиційним каналам на національному ТБ? Поки в Україні при владі аморальне антидержавне збіговисько маніпуляторів, яким ця держава лише як засіб збагачення завдяки небаченій корупції, то ані про ЄС ані про НАТО ані про гідне життя українці можуть навіть не мріяти. Тож треба визначитися, що нам важливіше - майбутнє нашої держави, наших дітей, чи нечуване безкарне збагачення на крові купки аморальних виродків з офісу преЗЕдента ...
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23.09.2023 21:21
+9
Клоун, скажи де починати сміятися!?
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23.09.2023 21:09
+8
"Брехун собі ворог і людям зло робить"
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23.09.2023 21:08
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"Брехун собі ворог і людям зло робить"
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23.09.2023 21:08 Ответить
начнутся 5 декабря и 15 будем в ес
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23.09.2023 21:37 Ответить
2024 року, якщо буде їнший президент.
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23.09.2023 21:43 Ответить
Вони брехуни,бо минулого року казали що Україна цього року вступить до ЕС і ті реформи та закони які потрібно ухвалити зроблять достроково, а що ми бачимо ---"а віз і нині там"
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23.09.2023 21:46 Ответить
наш вступ до ЄС займе років дев'ять. Але це не точно. Може десять.
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24.09.2023 00:30 Ответить
а це ви вже врахували другий строк зе президента)
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24.09.2023 00:38 Ответить
ні, це без другої каденціі. Якщо його нарід вибере вдруге, то тоді не раніше ніж у сорокових роках, коли не стане хоча б частини непередбачуваних виборців.
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24.09.2023 00:46 Ответить
так,ось це реальні строки,треба з песимістичних прогнозів виходити,бо наш нарід любить страждати і отримувати від цього кайф,недарма теоретик мазохізму народився саме у нас.
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24.09.2023 00:57 Ответить
Клоун, скажи де починати сміятися!?
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23.09.2023 21:09 Ответить
Там депутати кришують московську агентуру і тут раптом за вступ до ЕС всі потрібні закони приймуть ,так так вже повірив..
"У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук
Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
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23.09.2023 21:16 Ответить
А для вступу до ЄС необхідно її заборонити? Де прописана така умова?
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23.09.2023 21:18 Ответить
а навіщо посіпакам та агентам москви вступ України до ЕС?
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23.09.2023 21:23 Ответить
Я поставив просте питання: в якому документі прописана така умова вступу до ЄС? Якщо нема, значить, ЄС присутність УПЦ МП в Україні цілком влаштовує.
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23.09.2023 21:29 Ответить
შარშან ამბობდნენ, რომ წელს უკრაინა უკვე გაწევრიანდება ევროკავშირშიო!მეგობარო, გაიგეთ, რომ ხელისუფლებაში მოღალატეები გვყავს, რომლებიც ერთს ამბობენ და პირიქით აკეთებენ.
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23.09.2023 21:38 Ответить
Переклад:Минулого року казали, що цього року Україна вже вступить до Євросоюзу!Друзі, ви дізналися, що у нас у владі є зрадники, які говорять одне, а роблять протилежне.
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23.09.2023 21:46 Ответить
Хто казав? Перший раз таке чую.
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23.09.2023 22:09 Ответить
Ото ж.
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23.09.2023 23:31 Ответить
"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280

Після чого ЄС та оппозиція вас рилом ткнули у те, що то відмазки. Але ж ви репетували, що все зроблено, як вимагали. А потім виявилося, що:
"...нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280

І ці "невеличкі зауваження" стосуються не стільки прийнятих законів, скільки їх дотримання; згортання реформ та їх відкату до рівня московії; розвитку демократії, а не узурпації влади; ну і, звісно, корупції, яку відновили та перевели на такий рівень, що яник просто вмирає від заздрощів.

Ну а з огляду на закони про "велотренажери-генератори", "містопоховання" чи вилучення ПДФО з громад, на "покарання" хабарників з МО і не тільки, на кришування відвертих зрадників з Банкової та Грушевського, то навіть не треба бути якоюсь будангою, щоб спрогнозувати результати цих перемовин...
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23.09.2023 21:19 Ответить
Хто візьме у ЄС країну, керівництво якої очолює, толерує та покриває мародерство власної держави під час війни? Хто візьме у ЄС країну, в якій парламент вже декілька років не місце для дискусій, а місце задоволення забаганок по команді з офісу преЗЕдента? Хто візьме до ЄС країну, де президент та його клеврети, користуючись страшною війною, нищать свободу слова, затикаючи рота опозиційним каналам на національному ТБ? Поки в Україні при владі аморальне антидержавне збіговисько маніпуляторів, яким ця держава лише як засіб збагачення завдяки небаченій корупції, то ані про ЄС ані про НАТО ані про гідне життя українці можуть навіть не мріяти. Тож треба визначитися, що нам важливіше - майбутнє нашої держави, наших дітей, чи нечуване безкарне збагачення на крові купки аморальних виродків з офісу преЗЕдента ...
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23.09.2023 21:21 Ответить
А ще , отримують готівку кешом і срають на любі закони !
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23.09.2023 21:48 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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23.09.2023 21:29 Ответить
Прізвище зеленський можна змінити на будь-яке з п"яти минулих.
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23.09.2023 22:11 Ответить
...а можуть і НЕ розпочатися.
А коли закінчаться - взагалі нікому не відомо!
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23.09.2023 21:36 Ответить
Вчи свої обов'язки і не лізь куди не треба.
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23.09.2023 21:39 Ответить
А можуть і не розпочатися ! Бо нічого не робилося.
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23.09.2023 21:42 Ответить
Мусять. Вибори Президента США. Там все дадуть. Тянгуть.
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23.09.2023 21:44 Ответить
Знову онлайн бухалово влаштовуєш?🤣🥃🍷
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23.09.2023 21:55 Ответить
Тиж через годину рогами по клаві будеш стукати🤣🥃🍷
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23.09.2023 22:08 Ответить
А казав що зовсім не бухаєш.Забув вже?🤣🍷🥃
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23.09.2023 22:11 Ответить
А що мені судити,тиж постійно синій тут🤣🍷🥃
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23.09.2023 22:10 Ответить
То й що?
Переговори Турції про вступ в ЄС вже більше 30 років ведуться...
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23.09.2023 22:35 Ответить
А можуть у січні, а можуть взагалі не розпочатися.

Кому цікаво, що наснилося цому хряку?
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23.09.2023 22:37 Ответить
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:37 Ответить
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:39 Ответить
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:41 Ответить
Голосів невистачає у ВРУ, щоб агентуру ***** викинути з України!!
А тут стефанчук роздухарився з ЄС!! Мабуть, до сина поїде в ЄС, щоб в ТЦК привезти на медкомісію!!
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23.09.2023 22:51 Ответить
І московській патріархат з держави викинути.
Тому це свої.
Вони лише проти патріотів рішуче налаштовані
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24.09.2023 08:18 Ответить
Це в них такий план-графік пустобріхства. Зараз піднімуть жупел -ми все зробили, а ви нас.... Зовсім скоро мадам з зеленої євроінтеграції щось промямлить. А гофмаршал поставить галочку в графіку,затверждженому сонечком.
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24.09.2023 01:05 Ответить
«Можуть», «Будемо», «Хочемо», «Зробимо»… Це тільки частина слів із зеленого лексикону, які вони вивчали у трускавецькій школі.
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24.09.2023 08:04 Ответить
Передчуваю результат- нам відмовлять.
Бо зекоманда довалила вже існуючі умови для вступу в ЄС
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24.09.2023 08:17 Ответить
Може спочатку перемога над кацапами,а потім вже до ЄС ?
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24.09.2023 09:59 Ответить
 
 