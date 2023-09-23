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Новости За рубежомВойна в Украине
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Лавров (2206) ООН (3936)

Лавров заявил, что Россия не будет рассматривать предложения относительно прекращения огня в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к переговорам относительно Украины, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на заявление Лаврова на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД РФ, страна-агрессор готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, потому что ее якобы однажды уже обманули.

Лавров также утверждает, что никто на Западе вроде бы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".

Смотрите также: Лавров заявил, что США ведут войну против России. ВИДЕО

Кроме того, министр заявил, что "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского вроде бы совершенно невозможно реализовать, и все это знают.

В своем выступлении Лавров назвал Запад "империей лжи", поскольку западные страны якобы берут на себя обязательства и не выполняют их.

Он также утверждает, что "своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность".
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Топ комментарии
+51
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23.09.2023 21:49
+44
Коняка їбана з вами нема про що говорити. Ваші обіцянки *** не варті.
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23.09.2023 21:52
+34
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23.09.2023 22:00
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23.09.2023 21:49 Ответить
Він сам під вогонь не полізе а Кацапо-рабів їм не жалко, схоже набрали нових партію..... бо з чого він так "посмілійшав"....
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23.09.2023 23:57 Ответить
А вам що хтось щось пропонував? Ні!
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24.09.2023 00:48 Ответить
тупка мамочки
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23.09.2023 22:02 Ответить
Максим Пиховшек про що ти белькочеш? Твій зе-лідор окрім згаданого тобою Оману, вже вів перемовини з москалотой у березні 2022, спочатку у Білорусі, а потім у Туреччині, після тих переговорів лідор фракції "слуг" Арахамія, перелічуючи гарантів безпеки України, вказав також і рашку, мовляв вона також "гарант безпеки" і це було вже на другому місяці широкомасштабної війни, 30 березня 2022...
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23.09.2023 22:15 Ответить
Це підкацапська наволоч.
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24.09.2023 00:51 Ответить
Ага. Пиховшеки вони такі. Ось ще один. )

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24.09.2023 01:19 Ответить
Там були - Умеров , Олександр Чалий , Подоляк, Арестович …………
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24.09.2023 08:11 Ответить
Коняка їбана з вами нема про що говорити. Ваші обіцянки *** не варті.
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23.09.2023 21:52 Ответить
Хронічний передоз несвіжого вівса.
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23.09.2023 21:54 Ответить
Та може в нього він колумбійський)))
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23.09.2023 22:39 Ответить
Ти ж, падло, на поле бою не підеш! Тому так легко розкидуєш словами
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23.09.2023 21:57 Ответить
Хто це?
А , кінь 🐎 обдолбаний
Здохне скоро
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23.09.2023 21:58 Ответить
Никаких переговоров с ********** режимом - быть не может.
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23.09.2023 21:59 Ответить
Цікаво, а що заважає його мочканути в Нью-йорку?
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23.09.2023 21:59 Ответить
Цікаво, чому ордер на арешт видали тільки на *****. Лошадь, йоршик, манька та інши керівники злочинного терористичного угрупування лаптестану так само підлягають арешту або ліквідації, а не по ООН їздити. Бо усе нацистське керівництво та виконавці Німеччини були засуджени та покарани.
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23.09.2023 23:28 Ответить
Бо тільки ***** своїм ротом у прямому ефірі на весь світ пишався своїм власним кіднепінгом в Україні - то і є доказ міжнародного злочину.
А всі ці лаврови, маньки та інші поки що на хороший доказаний злочин не наговорили, таке собі - балачки...
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24.09.2023 05:35 Ответить
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23.09.2023 22:00 Ответить
Росіяни собі голову розробкою власної версії фашизму і не заморожували, просто прокручували його на фоні декорацій другої світової війни.
В них же головне свято країни - пришестя Гітлера під Москву.
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23.09.2023 22:32 Ответить
А що це за пропозиція була від Гітлера Сталіну? Пакт про ненапад уклали - щоправда, від війни не врятувало, а після 22.06.1941 хіба були якійсь перемовини СРСР з Німеччиною?
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23.09.2023 22:54 Ответить
Були! Коли німці вже захопили майже всю Україну, Сталін спробував укласти чи-то перемир"я, чи мир взагалі, шляхом уступки Німеччині окупованих територій Читав, що такі контакти пробували налагодить через нейтральні країни Але Гітлера тоді (як і Путіна в перший місяць війни) "попірдоліло" від тимчасових успіхів і він відмовився
У Білорусі та Туреччині наші клоуни теж пробували "сайтись пасередине" - але "бункерний" "похотел стать владычицей марскою" і став вимагать повної капітуляції А "блазенята" на це піти побоялися, бо знали, що, повернувшись в УКраїну - довго не поживуть Тому мусили відмовиться та продовжувать спротив!
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24.09.2023 04:32 Ответить
Скоріш за все слова Ріббентропа стосуються шашнів листопада 1940 року, коли Гітлер запропонував Сталіну приєднатись до Тройственного союза. А Сталін захотів Проліви,Болгарію,Сахалін... Саме після цього Гітлер видав Барбаросу, а Сталін алаверди змінив Генштаб і теж почав готуватись до війни.
Припинення війни для Коняри значить - забирай манатки і вйо..... із Смоленской площаді на нари (або на усєкновєніє головушки). Навіть ідіота перекосить від такої самопожертви.
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24.09.2023 00:51 Ответить
Гитлер все то терпел, молча соглашался. На барбароса он пошел после предъявы сталина на Норвегию ( в начале 1941-года). С того времени Гитлер прекратил общаться со сталиным через письма).
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24.09.2023 02:02 Ответить
Не фантазуй! Обидва ідіоти йшли до "світового панування" і цьому була присвячена вся їх діяльність задовго до "барбароссів" Ще до створення СРСР більшовики готувалися до "світової революції" (думаєш "просто так на герб потім втулили глобус із п"ятикутною зіркою та лозунгом "Пролетарі всіх країн єднайтеся!"?) Гітлер робив те саме - тільки так відкрито про це не заявляв Їх потім уміло "зіткнули лобами"
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24.09.2023 04:39 Ответить
прощай Щебекіно
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23.09.2023 22:00 Ответить
Отже, скоро почнуть проситися. Не напряму, звісно. Цікаво, через кого підуть натяки і пропозиції...
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23.09.2023 22:01 Ответить
Через ПєрдоХана
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23.09.2023 22:05 Ответить
Як варіант. Та цей варіант занадто яскраво світиться. Можуть бути, наприклад, французи або ще хтось.
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23.09.2023 22:24 Ответить
китай
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23.09.2023 23:09 Ответить
І Китай, і Африка, і Бразилія, і Оман або Саудівська Аравія. Трохи зачекаємо - воно випливе.
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23.09.2023 23:25 Ответить
Таки Саудівська Аравія. Перша, але не остання. Чекаємо далі.
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24.09.2023 19:41 Ответить
О, вже почалося - ********* поважатиме територіальну цілісність України, якщо Україна відмовиться від вступу в НАТО - маячня сивої коняки.
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23.09.2023 23:06 Ответить
Лошадь права в том смысле, что война будет продолжаться до последнего парашника. Уничтожить их всех- долг Западной Цивилизации, и прежде всего США. А Украина поможет.
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23.09.2023 22:01 Ответить
нічого не зрозумів, бо не знаю кінського язикА і логіки....

видно кінь не в курсі, що його недоімперія вже втратила половину 'втАрой Арміі мірА' в Україні....
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23.09.2023 22:02 Ответить
Я почув лише і-го-го цок цок цок
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23.09.2023 22:05 Ответить
Цю мерзоту навіть у такий відстійник як оон пускати неможна.
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23.09.2023 22:07 Ответить
Лавров такой "умный", пока пока поле боя не пришло туда, где он живёт.
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23.09.2023 22:08 Ответить
Справа ваша,товариш Конь......Ну-ну,потом проситися будете....Ни на тих ви напали.НАМИ подавитесь
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23.09.2023 22:08 Ответить
"...але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде..." Джерело: https://censor.net/ua/n3445283

То тікайте стріляючи. Хто бистріше біжить, той отримає кулю в спину Яка різниця коли отримати ту кулю: від загороджувальних загонів наступаючи чи від таких самих, але втікаючи до дому?
Ніц мізків у московитів немає - не розуміють, що вони вже глядачі нової програми кобзон-задорнов-жирік...
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23.09.2023 22:09 Ответить
А когда лошадь сама на войну собирается, ну или внучат своих,жеребят на бойню отправлять будет?
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23.09.2023 22:09 Ответить
"Внучат" - не вийде Вони російської мови не знають Бо в США народилися і ростуть
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24.09.2023 04:42 Ответить
Лошадку понесло.
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23.09.2023 22:09 Ответить
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23.09.2023 22:09 Ответить
ну, что то другое услышать от лишнехромосомной кацапни крайне маловероятно. пока по рогам не получат, будут быковать до последнего.
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23.09.2023 22:11 Ответить
Нахєра новини про рашиста? Про рашистів повинно бути тілько новина сіки їх здохло
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23.09.2023 22:11 Ответить
Нам же надо с кого-то постебаться после рабочего дня.
Говорящая лошадь отлично для этого подходит.
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23.09.2023 22:15 Ответить
Хіба ще когось цікавить думка старого обдовбаного дегенерата?
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23.09.2023 22:19 Ответить
А що хтось сумнівався це імперія зла ,вся рашиська шовіністична ідеологія побудована на знищені українців як нації виселення мільйонів в сибір і завезення на цю територію рашиського бидла ,до того вони ні на що не спроможні окрім як убивати і руйнувати,тому смерть рашиським окупантам.
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23.09.2023 22:21 Ответить
Абіділся за штаб чф...
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23.09.2023 22:28 Ответить
Коню потрібно пяне зерно. Ось весь корінь.
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23.09.2023 22:30 Ответить
🤣🍷🥃
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23.09.2023 22:35 Ответить
Якби цю стару конячку упіймати , та запрягти у воза і хоча метрів 100 прогнати по Хрещатику , то воноб іздохло своєю природньою конячою смертю.
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23.09.2023 22:35 Ответить
Нахріна це гівно на Хрещатику???? Є траса Е-95 ганяйте по ній.
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23.09.2023 22:45 Ответить
Лавров не годиться навіть на ковбасу.
З нього будуть собачі консерви.
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24.09.2023 01:29 Ответить
Не труїть собак
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24.09.2023 02:13 Ответить
З нього скотомогильника - досить.
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24.09.2023 02:14 Ответить
"Опять скрипит потёртое седло..."
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23.09.2023 22:47 Ответить
Неужто вам покой не по карману
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23.09.2023 23:31 Ответить
територія з виро*ками буде до останнього чіплятися за видимість країни
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23.09.2023 22:48 Ответить
Те, що ця гидота каже, навіть малим країнам не цікаво.
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23.09.2023 22:53 Ответить
Будеш. Ще й просити будеш, якщо не здохнеш до того.
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23.09.2023 23:11 Ответить
- Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!.. ©
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23.09.2023 23:11 Ответить
лавров , крылов .Лиса и виноград читал ?
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23.09.2023 23:14 Ответить
Про какое прекращения огня он бредит.... и с кем "если московия ненападала" значит и боевые действие неведутся ! ! !.
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23.09.2023 23:27 Ответить
До якої міри треба бути цинічною і брехливою мерзотою, щоб таке нести!!!!Гори у пеклі , кінчена потвора!!!
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23.09.2023 23:29 Ответить
А чего это этот ПОЦ с лошадиной харей вообще решил что с ними на эту тему кто либо будет говорить!!!!!!!!!!!!
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23.09.2023 23:31 Ответить
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23.09.2023 23:34 Ответить
Для них первыми запросить перемирие есть проявление собственной слабости. В их понимание только слабая, уступающая сторона пытается добиться прекращения огня.
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23.09.2023 23:45 Ответить
Яке припинення вогню? Зараз АТАКАМСи з Таурусами під'їдуть і все тільки почнеться
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23.09.2023 23:47 Ответить
Война до победы!
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23.09.2023 23:51 Ответить
Чому тоді Європа приймає цього гімнюка на своїй території?
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24.09.2023 00:09 Ответить
мабуть не овса об'ївся, а коноплі із зеленим маком...
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24.09.2023 00:31 Ответить
Нi, його поперло вiд дурману.
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24.09.2023 02:09 Ответить
Тобто, паРаша таки признається, що Порох і Захід їх наїбали? Лохопєдіни!
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24.09.2023 00:50 Ответить
Тобто, про янелоха здесь нет и речи.
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24.09.2023 02:08 Ответить
У своєму виступі Лавров назвав Захід "імперією брехні", оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх. А РАШИСТСЬКІ НЕЛЮДИ,ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ НАРУШУВАТИ ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ УКРАЇНИ ,АЛЕ ЗГОДОМ РІШИЛИ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ РОЗПОЧАЛИ ВІЙНУ ,ЧИНЯЧИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУЩОБ ВАС , РАШИСТСЬКІ ГНИДИ,ГРОМИ БИЛИ СЕРЕД ЯСНОГО НЕБА ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ.
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24.09.2023 00:55 Ответить
Медведєв та Лавров незабаром....

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24.09.2023 01:23 Ответить
Сивый мерин не учел другой трагедии, вытекающей из первой - ГААГА.
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24.09.2023 02:05 Ответить
А як він може заявити інше. коли супротивник не збирається це робити, тоді інша сторона виглядатиме слабаком, та й Кім снарядів підкинув.
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24.09.2023 04:59 Ответить
Лавров собрал кошелку в Гаагу. Больной прилурок
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24.09.2023 05:11 Ответить
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24.09.2023 05:56 Ответить
Ну і для чого Захід дозволяє виходити на трибуну цьому опудалу і нести маячню? Замість того щоб викинути з ООН цей непотріб. Мазохісти.🤦
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24.09.2023 07:30 Ответить
Але воно за мир. Без припинення вогню
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24.09.2023 08:22 Ответить
і без деокупації українських територій
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24.09.2023 09:27 Ответить
 
 