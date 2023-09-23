Лавров заявил, что Россия не будет рассматривать предложения относительно прекращения огня в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к переговорам относительно Украины, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на заявление Лаврова на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД РФ, страна-агрессор готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, потому что ее якобы однажды уже обманули.

Лавров также утверждает, что никто на Западе вроде бы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".

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Кроме того, министр заявил, что "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского вроде бы совершенно невозможно реализовать, и все это знают.

В своем выступлении Лавров назвал Запад "империей лжи", поскольку западные страны якобы берут на себя обязательства и не выполняют их.

Он также утверждает, что "своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность".