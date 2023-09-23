Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" и сообщают о ракетной опасности в нескольких областях
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Воздушные силы ВСУ предупреждают жителей нескольких областей о приближении вражеских ударных беспилотников вечером 23 сентября, а также об угрозе применения ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "БпЛА типа "Shahed" в направлении Черниговской области. Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
Также в Воздушных силах отметили: "Сумская область – ракетная опасность! Херсонская область – ракетная опасность!"
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