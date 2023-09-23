РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11938 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 896 2
крылатые ракеты (732) дроны (2201) Воздушные силы (1018)

Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" и сообщают о ракетной опасности в нескольких областях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,іскандер

Воздушные силы ВСУ предупреждают жителей нескольких областей о приближении вражеских ударных беспилотников вечером 23 сентября, а также об угрозе применения ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "БпЛА типа "Shahed" в направлении Черниговской области. Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Также в Воздушных силах отметили: "Сумская область – ракетная опасность! Херсонская область – ракетная опасность!"

Читайте также: В Кременчуге слышны взрывы, Воздушные силы информируют о ракетной опасности
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****,штаб ЧФ в труху....в дрантя.....А вони мопедами...мопедами)))Зливайте воду,кацапи.....Чого ви так тупите?Толку ж не буде....НАМИ подавитеся)))
показать весь комментарий
23.09.2023 22:40 Ответить
Біснуються ******** на болотах московіі від безсилля проти Мирної України!
А свято України, невблаганно наближається!
показать весь комментарий
23.09.2023 22:45 Ответить
 
 