Минэкономики о деталях обновленного соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой: "Разрешено все, что не запрещено"

Новое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно расширить привлечение отечественного бизнеса к международным цепям поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.

Как пояснили в ведомстве, новое Соглашение несет существенные изменения в торговый режим между Украиной и Канадой. Также в рамках этого документа Украина и Канада заключили Соглашение по цифровой торговле, которое стало для нашей страны вторым после соответствующего Соглашения с Великобританией.

"Это Соглашение переводит торговые отношения двух стран в новое измерение, ведь при подготовке документа мы применили новый либеральный метод в сфере услуг – разрешено все, что не запрещено. То есть Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот – тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. Это должно способствовать максимальному развитию торговли услугами между Украиной и Канадой. В разделе, касающемся торговли товарами, содержатся новые правила происхождения, позволяющие использовать части или ингредиенты из ЕС, Британии, Израиля для товаров, экспортируемых в Канаду без пошлин. Это расширит привлечение украинских производителей к глобальным цепям поставок", – пояснила Юлия Свириденко.

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По ее словам, в Соглашении обновили раздел о защите интересов бизнеса, добавив в него комплексный и современный набор правовых инструментов защиты инвестиций. Также были расширены и упрощены условия для временного въезда работников украинских компаний в Канаду с целью предоставления услуг.

Подписанное Соглашение содержит современный раздел цифровой торговли между Украиной и Канадой, основанный на принципах свободного и открытого развития цифровой экосистемы экономики. В частности, цифровая составляющая Соглашения гарантирует свободу трансграничной передачи информации, свободу выбора местоположения оборудования, свободу исходящего кода, а также открытый доступ в интернет.

Новое Соглашение также включает обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, разработке и администрировании мероприятий и прозрачности, противодействии коррупции и ответственному бизнес-поведению. Вдобавок к этому она регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия.

"Также заключенное Соглашение должно стать шагом к активной подготовке к будущему экономическому развитию деоккупированного Крыма и роли крымских татар в этом. Ведь в нем идет речь об усилении роли коренных народов в экономике и международной торговле", - подчеркнули в ведомстве.