У Аргентины есть не нужные ей вертолеты Ми-171: их могут отдать Украине, - Defense News
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Министерство обороны Аргентины планирует заменить два российских вертолета Ми-171Е на американские аналоги. В результате российские машины могут попасть в Украину, но только при определенных условиях.
Как пишет американское издание Defense News, Минобороны Аргентины окончательно отказалось от планов наладить техническое обслуживание своей техники, ранее приобретенной у России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Из-за западных санкций аргентинцы не могут обратиться к российским специалистам, а потому вынуждены просто поставить крест на технике российского происхождения.
Такая участь в частности постигла два транспортных вертолета Ми-171Е (экспортная версия одной из модификаций Ми-8). Правительство Аргентины уже направило письмо в США с запросом на закупку списанных вертолетов CH-46 от Boeing, которые и должны заменить российскую технику.
В ближайшее время представители аргентинского Минобороны должны посетить США с целью обсудить условия покупки американских вертолетов. И вот тут появляется теоретическая возможность, что ненужные Аргентине Ми-171Е отправят Украине, которая умеет ими пользоваться и ремонтировать.
Как отмечает украинское издание Defense Express, власти США могут выставить аргентинцам условие по продаже своих вертолетов: ненужные российские машины должны быть переданы Украине.
"Здесь, конечно, можно вспомнить историю, когда Бразилия и Колумбия публично отклонили запрос США на передачу советского и российского вооружения, чтобы усилить ВСУ, и Украина в частности могла бы получить несколько десятков Ми-17 и Ми-35, но, с другой стороны, у Аргентины есть все же прямой интерес, если США поставят им условие, что они смогут усилиться CH-46 при условии обмена на свои Ми-171Е", – отмечает издание.
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Будуть торгуватися із США- "залікуйте у суму покупки і надайте космічну знижку", десь так воно буде...
Шкода, що араХЛАМія не заробить з катлєтою…
Есть дяди которые хотят выиграть войну, назовем их Пу.
Есть дяди которые хотят проиграть войну, назовем из Зе.
Есть дяди которые в тихом шорохе, назовем их Ес и Аф.
Есть дяди которые зарабатывают прямо или косвенно на этой войне, как и на многих других войнах.
Можливо, має, гелікоптери Мі-171, які не використовує, чи надлишок їх ? НЕ ПОТРІБНІ, якось не...
У нас є "моторсіч" і багато країн мають гелікоптери радянського періоду, то може краще контактувати з ними і купляти за низькою ціною їх для ЗСУ 🤔
Деякі з них можуть йти на запчастини а деякі повноцінно виконувати завдання.