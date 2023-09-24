ВСУ продолжают штурмы южнее Бахмута, отбивают атаки врага у Авдеевки, на Шахтерском направлении продолжают держать оборону, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Серебрянка, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Николаевка, Ольговка, Львов, Приднепровское, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербовой Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

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