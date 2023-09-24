Некоторые страны "играют в игры" с Украиной - сначала обещают оружие, а потом некоторые начинают отступать от своих обязательств, - Папа Римский

Папа Римский Франциск предположил, что некоторые страны сначала обещают оружие, а затем рассматривают возможность отказаться от своих обязательств.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Мы не должны играть в игры с мученичеством украинского народа. Мы должны помочь им решить проблемы. Сейчас я вижу, что некоторые страны начинают отступать от своих обязательств, не желая давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это безобразная вещь", - сказал он.

Представитель Ватикана Маттео Бруни, отвечая на уточнение, сказал, что Папа не высказывал свою позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину, или прекратить его отправку.

"Это были размышления о последствиях индустрии вооружений: Папа с парадоксальностью говорил о том, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, но оставляют за это платить людям, таким, как украинцы, страдающим", - уточнил Бруни.

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