Некоторые страны "играют в игры" с Украиной - сначала обещают оружие, а потом некоторые начинают отступать от своих обязательств, - Папа Римский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Папа Римский Франциск предположил, что некоторые страны сначала обещают оружие, а затем рассматривают возможность отказаться от своих обязательств.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Мы не должны играть в игры с мученичеством украинского народа. Мы должны помочь им решить проблемы. Сейчас я вижу, что некоторые страны начинают отступать от своих обязательств, не желая давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это безобразная вещь", - сказал он.
Представитель Ватикана Маттео Бруни, отвечая на уточнение, сказал, что Папа не высказывал свою позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину, или прекратить его отправку.
"Это были размышления о последствиях индустрии вооружений: Папа с парадоксальностью говорил о том, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, но оставляют за это платить людям, таким, как украинцы, страдающим", - уточнил Бруни.
Пожалуйста, подождите...
Кожен має на власну думку і свобоу слова, цим і відрізняємося від кцп. Натомість доводячи свою "правоту" ти швидко скотився до особистих образ. Це ознака кцп троля.
І ще нагадаю - мова це зброя!
В окопах на Донбассе, воины прекрасно понимают друг друга и им нет разницы в ВЫСТРЕЛ або ПОСТРІЛ. Мені завжди цікаво було подивиться на такіх як ви, які далеко далеко від передка але повчають інших особливо військовослужбовців ЗСУ.
2. Не претендую, але маю право на власну думку.
3. Ви були в окопі? Я був. І скоро знову там буду.
4. Я теж військовослужбовець, але не повчаю, а, відповідно наданих прав і вислуги років, роблю зауваження))
5. Багато хто з моїх "підопічних" хоче на мене подивитись, але радості від зустрічі не відчували.
А що пан солдат так збудився? Заперечуєте, що мова то є зброя? Досі любите російське?
Переходьте на українську
2. Прекрасно что не претендуете, это говорит о вашем психическом здоровье. Я тоже высказываю свои мысли.
3. Я лично нет, два моих сына да. Вышли две недели тому назад на вторую уже с 24.02.22 ротацию. По второй раз 6 месяцев в окопах на Донбассе.
4. У меня выслуга 33 года календаря. И я тут ни кого не поучаю, а общаюсь с людьми. Над зашторенными и узколобыми стебаюсь.
5. ССО?
С чего вы взяли что я возбудился? Нет, не возражаю, но не люблю людей типа коммунистической активистке и приспособленке фарион, которые (какое счастье для роспропагондоса) делают подобные вещи особенно в школе говоря такое детям. Это не ромашка, любит не любит.
Коли мене намагаються щось зробити диктуючи лише свої (переважно дурні) умови), я поступаю навпаки. Російською я тут пишу через те, що московити та інші парашники українців не розуміють.
Написана психами? А кем она использовалась? Не христианами под эгидой папани римского? Не психами? Получается по вашей "логике" что Ватикан это психиатрическая клиника?
Религия ВСЕГДА использовалась и используется в политических целях.
НОВЫЙ АНЕКДОТ - дії церкви загалом гармонічні. Давно я так не смеялся.
А как дышал, как дышал.
ПРиведу тобі приклад Він не з історії релігії але точно характеризує цю психологічну ситуацію Анна Ахматова: Після того як був розстріляний її чоловік вона відвезла маленького сина кудись у "глибинку" і залишила на далеких родичів чоловіка А сама поїхала у Москву - "спасать человечество поэтическим словом" Син виріс без матері У 18 років приїхав у Москву Вона його на поріг не пустила Він жив не спілкуючись з нею Випадково вляпався в бійку Отримав рік тюрми Мама написала "праникнавенную" поему "Син" в якій описала "материнські муки" за долю сина В тюрму не ходила Син вийшов з тюрми коли почалася війна Провоював усю війну Після війни закінчив університет Став доктором наук і знаменитістю З матір"ю не спілкувався - бо був для неї чужим На похоронах йому всі висловлювали співчуття А він сказав своєму другові: "Вот умрём мы Умрут все кто знал её личность Останутся лишь её стихи И никто не будет знать какой бессердечной и чёрствой она была У неё хватало любви на всё человечество но не хватило для своего собственного ребёнка!" (просто я читав спогади цього друга які не були прямо пов"язані з життєописом Льва Гумільова)
ЇЇ мати татарського походження, псевдонім вона переіначила з призвіща діда Ахметова, і для "придиханія" писалась Ахматова. А на заслання вона втрапила саме через дружбу з Аграновим. Останньому помстилась така собі Ліля Брік цивільна дружина Маяковського. Після його самогубства грошовий поток вичерпався, от вона і писала сталіну, що саме агранов споював поета і незаконно подарував йому пістолет. Сталін в 1937 році призначив Лілю Брік спадкоємницею гонорарів. вона отримувала до самої смерті в кінці 60.
Стабильность и мир - это когда нападающая страна позорно проигрывает войну или долгое время не может достичь военных целей. Тогда это станет примером другим странам, что агресия наказуема и лучше жить мирно и не трогать друг друга.
Якщо віддамо землі і перемогу россії, то нас спіткає їх доля.
То раша мало не колиска світовою культури,а це перевзувається
Папа Римський засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту". Джерело: https://censor.net/ua/n3434976
Коли погоджувались передати F-16 - сказали, що в цьому році не передадуть, що спочатку навчаємо пілотів, бо навіщо Україні F-16 без пілотів - щоб просто були мішенню для кацапських ракет? Їх навіть не підіймуть в повітря при повітряній тривозі, бо пілотів ще нема.
А про передачу ATACMS нібито казали лише якісь таємні джерела, які насправді можуть або взагалі не існувати, або не мати жодного стосунку до американської влади. Поки конкретні представники американської влади прямо не скажуть, що передають ATACMS - все інше треба відкидати і не звертати увагу. Тим більше, що Україна вже кілька місяців має ракети такої самої дальності від британців, французів і перероблені "Нептуни".
Тому треба вже відчепитися з тими ATACMS. Краще причепіться до Міноборони і Zеленського щодо "Сапсанів" - ними можна бити хоч по москві, на відміну від західної зброї.
Десь вже таке чули. А, точно - від ватників, які закликають Україну припинити опір, бо інакше прийдеться платити за всю західну допомогу
Ті самі тварюки ще кажуть, що ця війна вигідна лише Заходу, з таким натяком, що треба вже припинити оборонятися, бо це вигідно лише Заходу. Сашко Бабенко - це не ти так писав кілька днів тому?