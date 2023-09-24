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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Некоторые страны "играют в игры" с Украиной - сначала обещают оружие, а потом некоторые начинают отступать от своих обязательств, - Папа Римский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

папа,римський

Папа Римский Франциск предположил, что некоторые страны сначала обещают оружие, а затем рассматривают возможность отказаться от своих обязательств.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Мы не должны играть в игры с мученичеством украинского народа. Мы должны помочь им решить проблемы. Сейчас я вижу, что некоторые страны начинают отступать от своих обязательств, не желая давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это безобразная вещь", - сказал он.

Представитель Ватикана Маттео Бруни, отвечая на уточнение, сказал, что Папа не высказывал свою позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину, или прекратить его отправку.

"Это были размышления о последствиях индустрии вооружений: Папа с парадоксальностью говорил о том, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, но оставляют за это платить людям, таким, как украинцы, страдающим", - уточнил Бруни.

Читайте также: Епископы УГКЦ объяснили Папе Римскому, что он обидел украинцев. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+19
То у нього вже пішли "виправдашки" після тої херні, яку він намолов" за останній рік! Особливо - у Монголії - про те, що Чінгісхан, виявляється - "МИРОТВОРЕЦЬ"!!! Бо створив "зону стабільності" та "прпинив міжусобні війни" на більшій половині континенту" (про те, що при цьому було знищено до чверті населення того континету та зруйнована його економіка (що відкинуло людей на пару століть назад) - Папа промовчав! Адже він (фактично) виправдав агресивні завоювання та озвучив путінський наратив про "зону стабільності", яку Росія хоче встановить на території колишніх пострадянських республік!
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24.09.2023 08:22
+15
Церква не припинила ще ні одну війну у світі...
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24.09.2023 07:38
+13
У папы чёт крыша течет... .
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24.09.2023 07:43
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Церква не припинила ще ні одну війну у світі...
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24.09.2023 07:38 Ответить
Та, не припинила. А ось починала вона богато війн.
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24.09.2023 08:13 Ответить
Які війни починала церква?
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24.09.2023 09:57 Ответить
Хоча б хрестові походи
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24.09.2023 10:03 Ответить
Це ті хрестові походи, які зупинили агресивну експансію мусульман в Європу? Так потім хрестові походи скотились, але тільки через те, що королі і імператори почали використовувати їх задля досягнення своїх політичних цілей. Тодішні хрестові походи можна зрівняти з створенням ******** міжнародної коаліції задля зупинення безпідставної агресії Росії, але тількі дієвої, сильної коаліції, яка вибила зуби мусульманам, бо війна була перенесена на їх землю. Хрестові походи були мали справедливий корінь і досягли мети, але свавілля феодалів їх зкурвили. Треба глибше питання вивчать, а не с поп-культури висновки робити. Демонізація церкви і хрестових походів - це явище аналогічне ******** woke-ідеології. Історичні факти підміняють на "корисні" для сьогодення поняття, які абсолютно відірвані від перспективи минулого.
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24.09.2023 10:28 Ответить
росія, з маленької, тьфу *****
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24.09.2023 10:33 Ответить
Здається, в ті часи мусульмани були цивілізованіші від християн.
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24.09.2023 11:53 Ответить
От в тому й ньюанс, що здається. 95% людей про ту епоху мають хоть якесь враження з художніх фільмів і незрозумілого сорту навколонаучних джерел інформації пронизаних зараз модними ненависнитцькими до спадку європейської цивілізації наративами. Я раніше теж був жертвою демонізації церкви хоча й був віруючим. Зараз я не віруючий, але захищаю церкву, бо говорять тільки про відверто гіпорболізоване погане і нічого про хоч щось гарне.
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24.09.2023 12:56 Ответить
Мова не про Церкву, а про цього папу конкретно.
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24.09.2023 15:05 Ответить
А крестовые походы это не война? А станьте на бок мусульман. С их точки зрения оккупация Иерусалима крестоносцами это что?
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24.09.2023 14:14 Ответить
Міни глибоко плювать на точку зору мусульман, які заповзли спочатку на Іберію, а потім почали відгризать по шматочку з Візантії. Вони загарбники, перекрили шляхи паломництва християн чим спровокували створення орденів задля захисту паломників, ну й пізніше все радикалізувалося в Хрестові походи. Мене хвилює доля близьких по духу християн, які захищалися від постійної всестороньої експансії. Мусульмани не овечки. Ти візьми берберське піратство і тільки його достатньо, щоб каральні кампанії запускать, а в комплексі, то хрестові походи закономірна реакція на дії надцивілізованих мусульман.
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24.09.2023 14:20 Ответить
Так и мусульманам насрать на вашу точку зрения. С горкой. Вас волнуют близкие по духу христиане? Так они на нас напали в 2014 году гибридно а 24.02.2022 полномасштабно. А как нам быть с близкими вам по духу христианами типа Иеремия Вишневецкого? Напомню, что этот близкий вам по духу христианин принимал участие в подавлении ряда казацко-крестьянских восстаний, в частности например Гуни, Павлюка и Острянина, при этом отличался крайней жестокостью и любовью к пыткам, а зверства, учиняемые им над православными крестьянами и казаками, ставил поводом к разрыву переговоров, ну это при Хмельницком.
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24.09.2023 14:31 Ответить
Нехо з тобою дискутувати, бо твоє аргументи не задля пошуку істини сконструйовані, а задля переконання мене в моїй неправоті. Накінець скаюу, що мусульмани вогнем і мечем завоювали іберію, з часів арабських завоювань аж до розгрому берберського піратства грабували та брали в рабство християн, а тому 100% накликали на свої надцивілізовані голови Хрестові походи. Звенувачувать у всих бідах церкву, інтитуцію, яка аж до пізнього середньовіччя була єдиним джерелом грамотності, освіти та зберігання знань(не враховуючи ресурси аристоаратії) це безтолкова високомірна дурість.
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25.09.2023 03:33 Ответить
Кому ты всрався, убогий и зашореный, что бы тебя, узколобого переубеждать и с тобой дискутировать? Ты, дурачок, ещё в каменный век обратись, кто там кого дубинами завоевал. Кацапы тоже любят лезть в глубину веком но только так, что бы им было выгодно. Ещё один защитник веры и христиан выискался, Гундяев, паша-мерседес, пропарашный Римский поц и ты.
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25.09.2023 07:43 Ответить
Ти йому «просо», а він тобі «гречка»)))
Кожен має на власну думку і свобоу слова, цим і відрізняємося від кцп. Натомість доводячи свою "правоту" ти швидко скотився до особистих образ. Це ознака кцп троля.
І ще нагадаю - мова це зброя!
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25.09.2023 08:18 Ответить
А вы специалист и эксперт по кцп тролям? Имеете диплом? Тоже претендуете на истину в последней инстанции?
В окопах на Донбассе, воины прекрасно понимают друг друга и им нет разницы в ВЫСТРЕЛ або ПОСТРІЛ. Мені завжди цікаво було подивиться на такіх як ви, які далеко далеко від передка але повчають інших особливо військовослужбовців ЗСУ.
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25.09.2023 08:24 Ответить
1. Так, спеціаліст. Маю диплом.
2. Не претендую, але маю право на власну думку.
3. Ви були в окопі? Я був. І скоро знову там буду.
4. Я теж військовослужбовець, але не повчаю, а, відповідно наданих прав і вислуги років, роблю зауваження))
5. Багато хто з моїх "підопічних" хоче на мене подивитись, але радості від зустрічі не відчували.

А що пан солдат так збудився? Заперечуєте, що мова то є зброя? Досі любите російське?
Переходьте на українську
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25.09.2023 09:18 Ответить
1. Специалист в какой области? В дипломе что написано? Я тоже специалист и имею диплом.
2. Прекрасно что не претендуете, это говорит о вашем психическом здоровье. Я тоже высказываю свои мысли.
3. Я лично нет, два моих сына да. Вышли две недели тому назад на вторую уже с 24.02.22 ротацию. По второй раз 6 месяцев в окопах на Донбассе.
4. У меня выслуга 33 года календаря. И я тут ни кого не поучаю, а общаюсь с людьми. Над зашторенными и узколобыми стебаюсь.
5. ССО?

С чего вы взяли что я возбудился? Нет, не возражаю, но не люблю людей типа коммунистической активистке и приспособленке фарион, которые (какое счастье для роспропагондоса) делают подобные вещи особенно в школе говоря такое детям. Это не ромашка, любит не любит.
Коли мене намагаються щось зробити диктуючи лише свої (переважно дурні) умови), я поступаю навпаки. Російською я тут пишу через те, що московити та інші парашники українців не розуміють.
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25.09.2023 09:40 Ответить
Ему ссуть в глаза а он кричит - БОЖЬЯ РОСА!
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25.09.2023 11:15 Ответить
Одно другому не помеха. Книги и знания в монастырях и экспансия, кровавая экспансия, христиан во главе с папой, по всему Миру.
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25.09.2023 08:15 Ответить
Виходячі з вашого міркування можно зробити висновок - католікі заповзли до православной України та стали відгризити по шматочку? Католікі заповзли до Північной та Південих Амерік та стали відгризати по шматочку а потім заковтнули там ВСЕ? Кортес овечка? "Молот ведьом" овечкі напісали?
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24.09.2023 15:04 Ответить
Слухай, згадкою молота відьм ти дискредитуєш всі навіть найміцніші аргументи, які приводив і будеш приводити в майбутньому. Тепер я аналогічно тобі задаю питання - хто написав молот відьм? Ця книги незроміло яким психом і яким психам написана. Якщо підняти статистику страти єретиків, то видно, що всі жорстокі випалки вчинялися з подачі СВІТСЬКИХ правителів, а інквізиція спрямовувала максимум зусиль на запобігання самосуду. І церкві інквізиції було достатньо усної відмови від єрєсі і єритака милувалу. Я не заперечую можливих фактів використання релігії в політичних цілях, як це зараз рашка робить з РПЦ, але офіційні дії церкви(коли церква мала реальну силу) загалом гармонічні і кристалізованим злом не пронизані, як це ************ змальовувать.
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24.09.2023 19:13 Ответить
А вы кто такой, что прямо разобрались что я разбил все аргументы? Претендуете на истину в последней инстанции? Так это диагноз.
Написана психами? А кем она использовалась? Не христианами под эгидой папани римского? Не психами? Получается по вашей "логике" что Ватикан это психиатрическая клиника?
Религия ВСЕГДА использовалась и используется в политических целях.
НОВЫЙ АНЕКДОТ - дії церкви загалом гармонічні. Давно я так не смеялся.
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25.09.2023 08:07 Ответить
Мда, ну ти й токсік. Короч все таки я перестану з свиноязичними спілкуватись бо статистика показує, що вам констуктивний діалог невідомий як явище.
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25.09.2023 22:24 Ответить
Так ти з розбiгу головою у гнiй, може це тобi розуму додасть. Впрочем, судя с твоей теории и римского поца близкого тебе по духу и твоей тупой ненависти к иноверцам, ты свою бошку из навоза и не вытаскиваеш.
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26.09.2023 07:51 Ответить
Всё? Сдулась Дуля на сопле?
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26.09.2023 08:05 Ответить
Да, а что там с заползанием католической церкви, во главе папаши римского, в Австралию и в Индокитай? Про Америку вы как то скромно не ответили, на счёт заползания туда близких вам по духу христиан-католиков главой которых является папа римский и уничтожения ими коренного населения континента.
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25.09.2023 08:11 Ответить
Психом? А мне кажется что не психом написана а по заказу Ватикана. Власть и церковь практически неразрывны. Власть всегда использует церковь в своих интересах, церковь всегда сотрудничала и сотрудничает с властью.
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25.09.2023 08:18 Ответить
шапачку з фольги не забувай поправлять, бо ватикан і світові сили зла так і чекають свого шансу
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25.09.2023 22:25 Ответить
И это все на что у вас хватило ума?
А как дышал, как дышал.
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26.09.2023 07:46 Ответить
А экспансия католической церкви во главе папани римского это куда нам отнести? Ну, например в Северную Америку. Конкиста вам ни о чем не говорит? Или к примеру рыцарские ордены. Ливонский, Тевтонский, Тамплиеров, Монреаль, Ависа, Святого Лазаря, Св. Хомы, Св. Стефана (он же военный орден) и т.д., они чем занимались?
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24.09.2023 14:22 Ответить
Ти знову ж, як і більшість, підміняєш Папу на Іспанського імператора. Папа нічого не завойовував, завойовувала Іспанія.
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24.09.2023 14:27 Ответить
Да вы что!!!!???? Папа не завоёвывал? А ну да, папа лично в сражения не ходил, оно понятно, но не под его ли именем и знамёнами, прикрываясь Христом, происходили все эти экспансии и зверства для обращения в христианство инаковерующих? Или папины легаты и епископы отсутствовали в в отрядах и войсках конкистадоров и им подобных, не только испанских и португальских, близких вам по духу христианах? Гитлер с Муссолини во Вторую Мировую тоже лично ни кого не убивали, в газовые камеры не посылали и лично ни кого не завоёвывали на танке.
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24.09.2023 14:37 Ответить
А папа не глава всіх католіків? А може іспанській імператор був не католік?
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24.09.2023 14:55 Ответить
ЖОДНА ВІЙНА, ОКРІМ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛІТЕЛНІЙ, чі як наша з 2014 року, НЕМАЄ СПРАВЕДЛИВОГО КОРІННЯ.
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24.09.2023 14:54 Ответить
"Папа за АТАКАМСи". 🤣👍
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24.09.2023 09:16 Ответить
не лізь
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24.09.2023 07:40 Ответить
У папы чёт крыша течет... .
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24.09.2023 07:43 Ответить
То у нього вже пішли "виправдашки" після тої херні, яку він намолов" за останній рік! Особливо - у Монголії - про те, що Чінгісхан, виявляється - "МИРОТВОРЕЦЬ"!!! Бо створив "зону стабільності" та "прпинив міжусобні війни" на більшій половині континенту" (про те, що при цьому було знищено до чверті населення того континету та зруйнована його економіка (що відкинуло людей на пару століть назад) - Папа промовчав! Адже він (фактично) виправдав агресивні завоювання та озвучив путінський наратив про "зону стабільності", яку Росія хоче встановить на території колишніх пострадянських республік!
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24.09.2023 08:22 Ответить
Я читал тот бред)))
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24.09.2023 09:07 Ответить
😊 Це лише зміцнює твердженя про те, що є Вселенський Св'ятий престіл Св' ятого Петрра у Римі, як інституція, а є звичайні люди, часом не найкращі, які його посідають. Напевне єдиною ідеальною людиною на цьому престолі був сам Св:ятий Петро. 😊
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24.09.2023 10:18 Ответить
Хто вже пам'ятає, яким він був?
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24.09.2023 11:55 Ответить
Св'яте Письмо. 😊
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24.09.2023 15:12 Ответить
А ти знаєш - чому у всіх релігіях "канонізацію" церковних діячів проводять через багато років після їх смерті? Не тільки тому щоб "викристалізувалася в пам"яті людей їх діяльність Головна причина - щоб з пам"яті людей вивітрилися спомини про них як про "людей з плоті і крові" та померли ті хто їх знав особисто І коли в пам"яті людей залишаться лише написані їх послідовниками "спомини" про "праведне життя" покійного - його починають канонізувать Канонізація іде в кількох градаціях Чим більше поколінь людей змінилося після його упокоєння - тим вищим може буть ступінь канонізації
ПРиведу тобі приклад Він не з історії релігії але точно характеризує цю психологічну ситуацію Анна Ахматова: Після того як був розстріляний її чоловік вона відвезла маленького сина кудись у "глибинку" і залишила на далеких родичів чоловіка А сама поїхала у Москву - "спасать человечество поэтическим словом" Син виріс без матері У 18 років приїхав у Москву Вона його на поріг не пустила Він жив не спілкуючись з нею Випадково вляпався в бійку Отримав рік тюрми Мама написала "праникнавенную" поему "Син" в якій описала "материнські муки" за долю сина В тюрму не ходила Син вийшов з тюрми коли почалася війна Провоював усю війну Після війни закінчив університет Став доктором наук і знаменитістю З матір"ю не спілкувався - бо був для неї чужим На похоронах йому всі висловлювали співчуття А він сказав своєму другові: "Вот умрём мы Умрут все кто знал её личность Останутся лишь её стихи И никто не будет знать какой бессердечной и чёрствой она была У неё хватало любви на всё человечество но не хватило для своего собственного ребёнка!" (просто я читав спогади цього друга які не були прямо пов"язані з життєописом Льва Гумільова)
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24.09.2023 12:50 Ответить
😊 Звичайно, я знаю про канонізацію. До речі, в цьому процесі теж присутні політичні мотиви. Не буду звертатися до середньовіччя, коли пап було і два, і три одночасно, і кожен канонізував умовних фаворитів, ту ж Жанну Д'Арк, наприклад, яких інші не визнавали. Повернемось до нашої історії. Климентій Шептицький, хоч і був св' ященником УГКЦ, але був політично нейтральним, тому був канонізований і навіть визнаний Праведником світу за порятунок євреїв. Митрополит Андрей Шептицький теж рятував євреїв. Але Праведником світу євреї його не визнали. І каноніщація його проходить довго і важко. Чому? Бо був політично активним стосовно українства, можна сказати, таким собі зристиянським українським націоналістом. Наприклад підтримував українську Незалежність, українські організації, в тому числі ОУН, був натхненником УПА. Тому з усіх, хто сидів на премтолі Св'ятого Петра єдиним непогрішимим умовно можна вважати лише самого Петра. 😊 Чому умовно? Бо навіть він тричі відрікся від Христа, як і передбачав сам Христос.
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24.09.2023 15:09 Ответить
Не змішуй "релігійну канонізацію" та "світську" Людина іншої віри не може буть канонізована приверженцями конкретної релігії Тобто католик чи православний чи мусульманин не може буть канонізований юдеями як їх "свята людина" Праведник світу - це фактично "позарелігійна гуманістична" канонізація іновірця
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24.09.2023 15:17 Ответить
Я ж не про канонізацію євреями Шептицького. 😊 Я про те, що якби євреї підтримали митрополита Андрея, як Праведника, то канонізація Католицькою церквоою відбулася б швидше і без проблем. 😊 Хоча здавалося б який зв'язок між юдеями і католиками? 🤔 Можливо хіба Менора, як символ Старого Завіту. 😊
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24.09.2023 15:59 Ответить
Ха. Ця мадам поетеса була ще та .... Поїхала в Париж у весільну подорож і пропала. Через місяць повернулась, розповідала що закрутила роман з Модільяні. В 21 році Гумільов її вже залишив, Йому подзвонила нянька і повідомила, що син хворий а мамаші вже тиждень немає дома. Гумільов знайшов її серед поетичного бомонду набив морду і забрав сина. Вона пожалілась другу всіх поетів Янкелю Сорензону (в миру Якову Агранову) який тоді був особоуполномоченим самого валодьки Ульянова по поетах,філософах і займався комплектуванням філософських пароходів. Зшили справу,Гумільова як офіцера царського генштабу та його друзів розстріляли. Сину стало відомо і він припинив усі стосунки. А коли Ахматова стала немічною все таки допомагав їй матеріально.
ЇЇ мати татарського походження, псевдонім вона переіначила з призвіща діда Ахметова, і для "придиханія" писалась Ахматова. А на заслання вона втрапила саме через дружбу з Аграновим. Останньому помстилась така собі Ліля Брік цивільна дружина Маяковського. Після його самогубства грошовий поток вичерпався, от вона і писала сталіну, що саме агранов споював поета і незаконно подарував йому пістолет. Сталін в 1937 році призначив Лілю Брік спадкоємницею гонорарів. вона отримувала до самої смерті в кінці 60.
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25.09.2023 04:21 Ответить
Ну - щодо "розриву стосунків" з матір"ю в 9 років з-за розстрілу батька - це "занадто" Можна подумать - ти в його віці щось міг зрозуміть Вона його просто покинула як непотрібне кошеня
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25.09.2023 04:51 Ответить
він ло неї приїхав на заслання в Чистополь у 1940 р. Його там і познайомили з фактичними подіями 1921 року. Ахматову відпустили після 1956 року. А сам Гумілєв ще раз сидів з 1949 року, коли стали підмітати відпущених.
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25.09.2023 19:55 Ответить
Я не заперечую! Можливо так і було! Але в 40-му він був уже дорослим А ти написав так що здається що він не "контачив з нею з дитинства з цієї причини
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25.09.2023 20:10 Ответить
***й не нужна нам эта зона стабильности. Если "сильнейшие мира сего" не хотят закончить войну быстрее, передав нам все необходимое оружие, чтож, будет воевать годами и десятилетиями, но под русский вонючий сапог не ляжем.
Стабильность и мир - это когда нападающая страна позорно проигрывает войну или долгое время не может достичь военных целей. Тогда это станет примером другим странам, что агресия наказуема и лучше жить мирно и не трогать друг друга.
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24.09.2023 10:33 Ответить
А ти воювать хочеш, просто наваливши на фронт купу зброї та ***********? Ти в армії хоч служив? Ти знаєш, що навіть простого піхотинця треба готувать (по-нормальному) не менше 2 місяців? А скільки часу треба, щоб навчить управлять складними системами озброєння? Дають техніку по мірі готовності екіпажів А ********** - по мірі виготовлення нових , на заміну тих, які передаються Бо побачили, що ******* війна жере снаряди, як піч - дрова Чи ти думаєш, що вони віддадуть нам свої снаряди, а самі "з голою жопою" залишаться?
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24.09.2023 12:16 Ответить
Россія примусово мобілізує усе чоловіче населення на окупованих територіях і кидає їх ненавченими, як гарматне м'ясо, на наші позиції навіть не даючи джгутів і сухпаїв а за спиною підганяють кадирівці.. На россії до примусово мобілізованих українців відношення навіть гірше ніж до вагнерівців - півнів. Багато так і загинули воюючи против солдатів, яких чекали в своєму місті з синьо-жовтим прапором.
Якщо віддамо землі і перемогу россії, то нас спіткає їх доля.
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24.09.2023 18:15 Ответить
До чого тут це? Мова йшла про "нам не дають зброї та снарядів!"
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24.09.2023 18:20 Ответить
Римский поц.
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24.09.2023 07:44 Ответить
Так говорив чи не говорив. Чи то альцгеймер папою керує.
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24.09.2023 07:45 Ответить
В первоисточнике тоже ничего не понятно)
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24.09.2023 07:49 Ответить
Ім керує руське бабло в банку Ватікану.
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24.09.2023 08:16 Ответить
Думаєте такого як він сказав не було? Да 💯 % було і буде
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24.09.2023 07:53 Ответить
Тому що послідовний...
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24.09.2023 07:54 Ответить
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24.09.2023 07:55 Ответить
Татишо? Русофашисти чергові виплати затримали?
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24.09.2023 07:57 Ответить
Пистел бы ты папа поменьше и глядишь ситуация бы улучшилась!!!
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24.09.2023 07:58 Ответить
А цьому дволикому що треба
То раша мало не колиска світовою культури,а це перевзувається
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24.09.2023 08:01 Ответить
Нічого він не перевзувся. Папа справно виконує свою (кремлівську) роботу - налаштовує українців проти Заходу.
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24.09.2023 08:31 Ответить
Вспомнилось...

Папа Римський засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту". Джерело: https://censor.net/ua/n3434976
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24.09.2023 08:06 Ответить
А деякі Римські Папи п...здять, наче і не при свідомості.
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24.09.2023 08:09 Ответить
Папа багато чого казав, але в данному випадку де він тут не правий? До чого ці "качелі": "то дамо то не не дамо, то знов дамо, але через пив-року і в кількости двох шт щоб уйло не розізлилось". Не хочеться щоб так було, але взагалі не здивуюсь якщо штати в один чудовий момент, коли достатньо послаблять обидві сторони конфлікту, просто залишать Україну сам на сам з агрессором. І це для українського народу буде гірше, ніж взагалі ненадання допомоги.
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24.09.2023 08:11 Ответить
Коли погоджувались передати Абрамси - сказали, що перші з них прийдуть восени. Так і вийшло.

Коли погоджувались передати F-16 - сказали, що в цьому році не передадуть, що спочатку навчаємо пілотів, бо навіщо Україні F-16 без пілотів - щоб просто були мішенню для кацапських ракет? Їх навіть не підіймуть в повітря при повітряній тривозі, бо пілотів ще нема.

А про передачу ATACMS нібито казали лише якісь таємні джерела, які насправді можуть або взагалі не існувати, або не мати жодного стосунку до американської влади. Поки конкретні представники американської влади прямо не скажуть, що передають ATACMS - все інше треба відкидати і не звертати увагу. Тим більше, що Україна вже кілька місяців має ракети такої самої дальності від британців, французів і перероблені "Нептуни".

Тому треба вже відчепитися з тими ATACMS. Краще причепіться до Міноборони і Zеленського щодо "Сапсанів" - ними можна бити хоч по москві, на відміну від західної зброї.
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24.09.2023 09:27 Ответить
У нього вже Альцгеймера прогресує на повну.
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24.09.2023 08:24 Ответить
Оба-на, в папи "єрмака" поміняли?
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24.09.2023 08:35 Ответить
Як Зеля тролить Захід, так і Захід тролить Зелю с постачанням !
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24.09.2023 08:44 Ответить
Опа! А шо случілось з пАпою?
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24.09.2023 08:49 Ответить
Ему мама люлей дала!
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24.09.2023 12:20 Ответить
Папа з парадоксальністю говорив про те, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, але залишають їх платити людям, таким як українці, які зазнали страждань

Десь вже таке чули. А, точно - від ватників, які закликають Україну припинити опір, бо інакше прийдеться платити за всю західну допомогу
Ті самі тварюки ще кажуть, що ця війна вигідна лише Заходу, з таким натяком, що треба вже припинити оборонятися, бо це вигідно лише Заходу. Сашко Бабенко - це не ти так писав кілька днів тому?
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24.09.2023 09:14 Ответить
І це священник? Серйозно?
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24.09.2023 09:15 Ответить
Друг ***** вышел из прострации и решил напомнить о себе.
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24.09.2023 09:16 Ответить
Якщо абстрагуватись від того, що це все транслює кремлівська консерва Папік - то загалом говорить правильні речі.
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24.09.2023 09:25 Ответить
Що воно меле, не лізь в політику🤦🤦😡
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24.09.2023 09:56 Ответить
папа )(уйла
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24.09.2023 10:02 Ответить
Выпил таблетки? Ну бывает )
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24.09.2023 10:16 Ответить
І знову про те хто розв'язав цю війну - ні слова . Без засудження агресора , всі слова папіка Римського - не вартують ламаного гроша .
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24.09.2023 10:17 Ответить
Стріляє не зброя і не ті, хто виробляє чи торгує нею, бо вбити людину можна й каменем. Стріляють нелюди та їх вожді, що віддають такі накази. АРХ М
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24.09.2023 10:53 Ответить
А мені здалося, що в словах папи був натяк на Польщу, бо польський прем'єр заявив про припинення постачання зброї Україні. Цікаво, чи буде МЗС Польщі викликати папського нунція за те, що Ватикан зганьбив і образив всіх поляків на світі?
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24.09.2023 11:40 Ответить
Ничего нового не сказал
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24.09.2023 12:59 Ответить
Ну шо. Your Holiness, зарплата з кремлю під'їхала? Захід - кака, в расея - цяця? Quid pro quo продовжується.
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24.09.2023 12:59 Ответить
Краще б він мовчки спілкувався зі своїм другом Альцгеймером...
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24.09.2023 13:22 Ответить
шкура продажна.
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24.09.2023 14:49 Ответить
Возможно он вообще не папа , а...... СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.09.2023 16:00 Ответить
комментарий бруни вообще не в тему. Бред какой-то
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24.09.2023 23:55 Ответить
 
 