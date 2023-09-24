Общие боевые потери РФ с начала войны - около 275 850 человек (+390 за сутки), 4 662 танка, 6 233 артсистемы, 8 914 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 275 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 275 850 (+390) человек;

танков – 4662 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 8914 (+2) ед;

артиллерийских систем – 6233 (+23) ед;

РСЗО – 789 (+0) ед;

средства ПВО – 531 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21);

крылатые ракеты – 1518 (+0);

корабли /катера - 20 (+0) ед;

подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед;

специальная техника – 914 (+2).

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