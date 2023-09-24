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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) Генштаб ВС (4365) ликвидация (1986) уничтожение (3972)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 275 850 человек (+390 за сутки), 4 662 танка, 6 233 артсистемы, 8 914 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 275 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 275 850 (+390) человек;
  • танков – 4662 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 8914 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 6233 (+23) ед;
  • РСЗО – 789 (+0) ед;
  • средства ПВО – 531 (+1) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов - 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21);
  • крылатые ракеты – 1518 (+0);
  • корабли /катера - 20 (+0) ед;
  • подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед;
  • специальная техника – 914 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 275 850 человек (+390 за сутки), 4 662 танка, 6 233 артсистемы, 8 914 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+16
І один штаб вмс...
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24.09.2023 08:26
+14
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24.09.2023 09:41
+13
Минув 3500 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
53! одиниці техніки та 390! чумардосів.
Арта 23!, броня 9!, логістика 18! Все просіло, але арта і логістика вибиваються планомірно.
Ювілей по сукупній арті, більше 7000!!! стволів.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 275 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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24.09.2023 08:45
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І один штаб вмс...
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24.09.2023 08:26 Ответить
пво - нет
но вы держитесь там
веселого настроения
здоровья погибшим
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24.09.2023 13:41 Ответить
Минув 3500 день москальсько-української війни. Сумний ювілей.
53! одиниці техніки та 390! чумардосів.
Арта 23!, броня 9!, логістика 18! Все просіло, але арта і логістика вибиваються планомірно.
Ювілей по сукупній арті, більше 7000!!! стволів.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 275 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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24.09.2023 08:45 Ответить
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24.09.2023 08:48 Ответить
где подлодка - 1 шт.?
где штаб морской - 1 шт.?
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24.09.2023 13:43 Ответить
Подлодка в складі корит, а для штабів генштаб окрему категорію на вивів ))
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25.09.2023 09:01 Ответить
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24.09.2023 09:41 Ответить
папа - что такое "аборт *******"?
откуда такое?
из песни - а волны и стонут и пачут и бьються аборт *******
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24.09.2023 13:45 Ответить
Шабат...
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24.09.2023 09:45 Ответить
Всем оккпантам - полный шабат!
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24.09.2023 12:22 Ответить
 
 