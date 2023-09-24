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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 275 850 человек (+390 за сутки), 4 662 танка, 6 233 артсистемы, 8 914 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 275 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 275 850 (+390) человек;
- танков – 4662 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 8914 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 6233 (+23) ед;
- РСЗО – 789 (+0) ед;
- средства ПВО – 531 (+1) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21);
- крылатые ракеты – 1518 (+0);
- корабли /катера - 20 (+0) ед;
- подводные лодки/submarines - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18) ед;
- специальная техника – 914 (+2).
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но вы держитесь там
веселого настроения
здоровья погибшим
53! одиниці техніки та 390! чумардосів.
Арта 23!, броня 9!, логістика 18! Все просіло, але арта і логістика вибиваються планомірно.
Ювілей по сукупній арті, більше 7000!!! стволів.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 275 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
где штаб морской - 1 шт.?
откуда такое?
из песни - а волны и стонут и пачут и бьються аборт *******