"Вагнеровцы", возвращающиеся на войну в Украине, не помогут россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте, - ISW

Разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах российской оккупационной армии в Украине. При этом наемники не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Эти разобщенные контингенты ЧВК Вагнера, которые возвращаются воевать в Украину, вероятно, будут иметь незначительное влияние на боевые возможности России. Однако они не принесут ожидаемой эффективности, которую ЧВК имела как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина", - говорится в отчете.

Источник, связанный с "Вагнером", утверждает, что около 500 вагнеровцев, включая отказавшихся участвовать в мятеже Вагнера 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации. Отмечается, что ее лидером может стать бывший руководитель отдела кадров ЧВК Вагнера.

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Как отмечают в ISW, наемники, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута на Донетчине.

ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ЧВК Вагнера (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать бойцов Вагнера в новую ЧВК для действий в Африке.

"Эти отчеты указывают на то, что войска Вагнера раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", - констатируют в Институте изучения войны.

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