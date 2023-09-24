"Вагнеровцы", возвращающиеся на войну в Украине, не помогут россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте, - ISW
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Разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах российской оккупационной армии в Украине. При этом наемники не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на фронте.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Эти разобщенные контингенты ЧВК Вагнера, которые возвращаются воевать в Украину, вероятно, будут иметь незначительное влияние на боевые возможности России. Однако они не принесут ожидаемой эффективности, которую ЧВК имела как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина", - говорится в отчете.
Источник, связанный с "Вагнером", утверждает, что около 500 вагнеровцев, включая отказавшихся участвовать в мятеже Вагнера 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации. Отмечается, что ее лидером может стать бывший руководитель отдела кадров ЧВК Вагнера.
Как отмечают в ISW, наемники, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута на Донетчине.
ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ЧВК Вагнера (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать бойцов Вагнера в новую ЧВК для действий в Африке.
"Эти отчеты указывают на то, что войска Вагнера раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", - констатируют в Институте изучения войны.
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Вагнерівці неодноразово виявляли свою жорстокість стосовно місцевого населення: застосовували надмірне насильство, вбивали, відрізали голови.
Пригожинский вагнер в 100 тысяч штыков имеющий непрерывную подпитку зэками из колоний образца январь 2023 года вот это была серьёзная сила и то смогла она взять небольшой Соледар и недовзять Бахмут, понеся страшные потери.
А отдельные люди или даже небольшие подразделений уровня рота-батальон это вообще ничего изменить не может. Тем более я почти уверен, что никто даже в батальоны бывших вагнеровцев сводить не станет, помня прошлый опыт. Так раскидают туда-сюда, просто используя как ресурс.