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"Вагнеровцы", возвращающиеся на войну в Украине, не помогут россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах российской оккупационной армии в Украине. При этом наемники не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Эти разобщенные контингенты ЧВК Вагнера, которые возвращаются воевать в Украину, вероятно, будут иметь незначительное влияние на боевые возможности России. Однако они не принесут ожидаемой эффективности, которую ЧВК имела как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина", - говорится в отчете.

Источник, связанный с "Вагнером", утверждает, что около 500 вагнеровцев, включая отказавшихся участвовать в мятеже Вагнера 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации. Отмечается, что ее лидером может стать бывший руководитель отдела кадров ЧВК Вагнера.

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Как отмечают в ISW, наемники, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута на Донетчине.

ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ЧВК Вагнера (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать бойцов Вагнера в новую ЧВК для действий в Африке.

"Эти отчеты указывают на то, что войска Вагнера раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", - констатируют в Институте изучения войны.

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Топ комментарии
+4
Вагнер з Пригожиним та Уткіним і Вагнер без Пригожина та Уткіна, це два абсолютно різні Вагнери. Нехай навіть там залишилися ті ж досвідчені і загартовані в боях солдати удачі.
Бо справа не в тілі, а справа в голові. Голову відбили, а одне тіло без голови мало що варте
Не дарма ж кажуть - "Стадо Баранів на чолі з Вовком легко б'є зграю Волков на чолі з Бараном"
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24.09.2023 08:42
+4
Вагнер з кувалдой і без кувалди - це два абсолютно різні Вагнери. Вагнер лише практично довів, що кацапи вже можуть наступати лише тоді, коли у них на очах забивають кувалдами інших кацапів. Одна справа забивати кувалдами руками терористів навіть за російськими законами, а от якщо заб'є когось нвіть вагрерівець але у складі збройних сил, то це вже дика паніка серед усіх чмобіків, бо свої ж війська, забивають, тобто родина, шойгу, х#йло і вже не пригожин
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24.09.2023 09:09
+3
"Вагнеровці", як найбільш досвідчені, будуть підказувать "чмобікам", у який саме момент починать тікать А то їх цьому в учбових таборах не вчать!
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24.09.2023 08:57
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Вагнер з Пригожиним та Уткіним і Вагнер без Пригожина та Уткіна, це два абсолютно різні Вагнери. Нехай навіть там залишилися ті ж досвідчені і загартовані в боях солдати удачі.
Бо справа не в тілі, а справа в голові. Голову відбили, а одне тіло без голови мало що варте
Не дарма ж кажуть - "Стадо Баранів на чолі з Вовком легко б'є зграю Волков на чолі з Бараном"
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24.09.2023 08:42 Ответить
Там "цікаве кіно" починається : деякі "вагнеровці" почали тікать за кордон - бо зрозуміли, що в Росії їм "світить дорога в один кінець" Але побігли чомусь не в Китай з Середньою Азією - а в Європу А там до них зараз почали придивляться місцеві правоохоронці Петровський уже чекає депортації та передачі в Україну Тепер Мєдвєдєв відчув, що "запахло смаленим" і спробував з Норвегії повернуться назад в Росію Взяли норвеги на кордоні Теж посадили в "кутузку"
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24.09.2023 09:03 Ответить
Касетні Атакамси більше пожнуть,от і все.
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24.09.2023 09:11 Ответить
Вагнер з кувалдой і без кувалди - це два абсолютно різні Вагнери. Вагнер лише практично довів, що кацапи вже можуть наступати лише тоді, коли у них на очах забивають кувалдами інших кацапів. Одна справа забивати кувалдами руками терористів навіть за російськими законами, а от якщо заб'є когось нвіть вагрерівець але у складі збройних сил, то це вже дика паніка серед усіх чмобіків, бо свої ж війська, забивають, тобто родина, шойгу, х#йло і вже не пригожин
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24.09.2023 09:09 Ответить
Усе правильно, також хотів зробити на цьому акцент, куйло вбивши верхівку "вагнера" і намагаючись узяти під контроль цю компанію - зробив її на порядок слабшою. Так що це нам на руку🤔
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24.09.2023 09:49 Ответить
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24.09.2023 08:47 Ответить
Тільки гирі вже пиляні після обвалу рубля)
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24.09.2023 09:11 Ответить
"Вагнеровці", як найбільш досвідчені, будуть підказувать "чмобікам", у який саме момент починать тікать А то їх цьому в учбових таборах не вчать!
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24.09.2023 08:57 Ответить
Бг-ггг... пыня все же решил вагнеров обнулить полностью...ХЕХ
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24.09.2023 09:24 Ответить
500? Чудово. 300+200=500
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24.09.2023 09:40 Ответить
У Малі племена туарегів оголосили війну ПВК "Вагнер" та починають сафарі на них.
Вагнерівці неодноразово виявляли свою жорстокість стосовно місцевого населення: застосовували надмірне насильство, вбивали, відрізали голови.
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24.09.2023 10:00 Ответить
Та то такє.
Пригожинский вагнер в 100 тысяч штыков имеющий непрерывную подпитку зэками из колоний образца январь 2023 года вот это была серьёзная сила и то смогла она взять небольшой Соледар и недовзять Бахмут, понеся страшные потери.
А отдельные люди или даже небольшие подразделений уровня рота-батальон это вообще ничего изменить не может. Тем более я почти уверен, что никто даже в батальоны бывших вагнеровцев сводить не станет, помня прошлый опыт. Так раскидают туда-сюда, просто используя как ресурс.
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24.09.2023 10:19 Ответить
 
 