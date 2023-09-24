За прошедшие сутки враг совершил 83 обстрела Херсонской области, один человек погиб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки противник выпустил 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; банковское учреждение в Бериславском районе", - говорится в сообщении.
По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки погибла женщина. Получили ранения 3 жителей Херсонской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...