За прошедшие сутки враг совершил 83 обстрела Херсонской области, один человек погиб

За прошедшие сутки противник выпустил 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; банковское учреждение в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки погибла женщина. Получили ранения 3 жителей Херсонской области.

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