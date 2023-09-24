Враг снова стал обстреливать Юг "Ониксами". Мы можем "влиять" на этот тип ракет, - Игнат

Вражеские войска снова начали обстреливать украинский Юг ракетами "Оникс". В Воздушных силах намекают, что могут "влиять" на эти ракеты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он объяснил, что ракеты "Оникс" имеют ограниченный радиус действия примерно до 600 километров. Их обычно используют для ударов по кораблям и побережью.

Спикер предположил, что оккупанты могут экономить крылатые ракеты "Калибр", поэтому используют "Ониксы" для обстрелов Одесской области. При этом Игнат намекнул, что украинские войска во время последней атаки на Одесскую область могли подбить российский "Оникс".

"Что-то повлияло на ее полет, поэтому она попала в рекреационную зону", - отметил он.

На вопрос, могут ли украинские силы противовоздушной обороны "влиять" на такой тип ракет, спикер сказал: "Конечно, мы все можем".

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