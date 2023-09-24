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Новости Война в Украине
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Одесская область (3107) ракеты (2780) Воздушные силы (1018) Игнат (540)

Враг снова стал обстреливать Юг "Ониксами". Мы можем "влиять" на этот тип ракет, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

онікс

Вражеские войска снова начали обстреливать украинский Юг ракетами "Оникс". В Воздушных силах намекают, что могут "влиять" на эти ракеты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он объяснил, что ракеты "Оникс" имеют ограниченный радиус действия примерно до 600 километров. Их обычно используют для ударов по кораблям и побережью.

Спикер предположил, что оккупанты могут экономить крылатые ракеты "Калибр", поэтому используют "Ониксы" для обстрелов Одесской области. При этом Игнат намекнул, что украинские войска во время последней атаки на Одесскую область могли подбить российский "Оникс".

"Что-то повлияло на ее полет, поэтому она попала в рекреационную зону", - отметил он.

На вопрос, могут ли украинские силы противовоздушной обороны "влиять" на такой тип ракет, спикер сказал: "Конечно, мы все можем".

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Топ комментарии
+4
То впливайте
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24.09.2023 09:39
+3
Та скажи вже прямо: "Збили ракету". Чим збили? А яка різниця? Збивати МОЖЕМО.
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24.09.2023 09:39
+2
Онікс дурна проти корабельна ракета із рлс головкою наведення.
Поставте баржі із кутовими відбивачами і вона буде по них лупити
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24.09.2023 09:41
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Та скажи вже прямо: "Збили ракету". Чим збили? А яка різниця? Збивати МОЖЕМО.
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24.09.2023 09:39 Ответить
Не збили, а не туда полетіла - втратила ціль
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24.09.2023 09:42 Ответить
При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".
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24.09.2023 09:43 Ответить
То впливайте
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24.09.2023 09:39 Ответить
Онікс дурна проти корабельна ракета із рлс головкою наведення.
Поставте баржі із кутовими відбивачами і вона буде по них лупити
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24.09.2023 09:41 Ответить
Иксперд?
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24.09.2023 09:49 Ответить
не жалуюсь...
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24.09.2023 14:38 Ответить
Ракети "Онікс", якими російські окупанти атакували Одесу, українська ППО не може збивати, - Ігнат. Кто-то из двух Игнатов ******. Оникс разработки 80-х годов и совсем не дурная. Это продолжение Гранита, только для береговых комплексов. Изначально были варианты и с воздушным запуском и большей дальностью, но договором с "амерами" дальность ограничили 500 км.
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24.09.2023 11:11 Ответить
Игнат растет
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24.09.2023 11:37 Ответить
в корень...
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24.09.2023 16:05 Ответить
 
 