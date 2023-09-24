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обстрел (20439) Запорожская область (2260)

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 72 удара по 25 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,обстріл,запорізька

За прошедшие сутки, 23 сентября, зафиксировано 72 вражеских удара по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано 6 РСЗО-обстрелов Беленького, Малиновки, Степного и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному и Новодаровке, а также 6 авиаударов по Орехову и Работино.

57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Ольговского, Затишье, Луговского, Белогорья, Малой Токмачки, Плавней, Каменского и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.

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24.09.2023 09:59 Ответить
 
 