Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 72 удара по 25 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 23 сентября, зафиксировано 72 вражеских удара по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
Зафиксировано 6 РСЗО-обстрелов Беленького, Малиновки, Степного и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному и Новодаровке, а также 6 авиаударов по Орехову и Работино.
57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Ольговского, Затишье, Луговского, Белогорья, Малой Токмачки, Плавней, Каменского и Малых Щербаков.
В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.
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показать весь комментарий24.09.2023 09:59 Ответить Мне нравится 0
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