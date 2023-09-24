Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 72 удара по 25 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб

За прошедшие сутки, 23 сентября, зафиксировано 72 вражеских удара по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано 6 РСЗО-обстрелов Беленького, Малиновки, Степного и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному и Новодаровке, а также 6 авиаударов по Орехову и Работино.

57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Ольговского, Затишье, Луговского, Белогорья, Малой Токмачки, Плавней, Каменского и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.

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