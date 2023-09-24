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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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ВМС (1321) Севастополь (1702) Черноморский флот РФ (1449)

Главная военная база россиян находится в Севастополе, там они осуществляют загрузку "Калибров", - ВМС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь

Россияне пытаются скрыть свои корабли от украинских атак, но загружать "Калибры" они могут только в Севастополе.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они могут попытаться отвести что-то в Новороссийск, к международно признанным берегам РФ. Тем не менее, главная военная база у них находится в Севастополе и всегда там находилась. Загрузку "Калибров" они делают только там. Поэтому, соответственно, это уже должно стать настолько для них сложным, чтобы они покинули эту базу, что, скорее всего, покидать в тот момент уже будет нечем", - заявил он.

По его словам, Азово-Черноморский регион, в принципе, достаточно небольшой и там особо спрятаться негде, независимо от того, в Азовское море они переведут корабли или наоборот.

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"В Азовском море, в порту "Бердянск", прекрасно сгорел большой десантный корабль "Саратов". И конечно, когда будет освобожден наш юг - Запорожской области, или в Донецкой, то эти корабли так же станут более доступными целями", - отметил Плетенчук.

Отвечая на вопрос, насколько со стороны РФ остается мощной угроза для украинского зернового коридора, спикер проинформировал, что на самом деле они сейчас видят большим источником опасности авиацию, даже не флот.

"ВСУ делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в наших территориальных водах для гражданского судоходства, это одна из наших основных задач. По состоянию на данный момент, как вы видите, движение судов продолжается. Будем надеяться, что этот коридор будет работать и дальше", - сказал он.

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Топ комментарии
+21
Оце спіймати б їх на завантаженні калібрів...
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24.09.2023 09:50
+20
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24.09.2023 09:45
+17
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24.09.2023 10:17
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24.09.2023 09:45 Ответить
Краще, коли прокидаюся, а там Доброго ранку, ми з України
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24.09.2023 10:24 Ответить
Оце спіймати б їх на завантаженні калібрів...
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24.09.2023 09:50 Ответить
Ну, тебе прям джекпот подавай, как мёд так и ложкой.
Есть два других варианта - 1. некуда загружать, 2. нечего загружать
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24.09.2023 10:01 Ответить
Севастопіль - Козача гавань...
І крапка! зі знаком оклику!
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24.09.2023 10:07 Ответить
Ну що за дурня? Може спочатку треба вдарити по тій базі, а потім трубити, що це військова база? Це що, таке незламне попередження кацапів? Повний сюр.
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24.09.2023 10:15 Ответить
Реальна маячня! Або знищить ту базу, потім пи@діть по неї, або ж не пи@діть зовсім! Всі ці заяви нагадують гру у "піддавки", бо як же можна знищувати противника, якщо ти попереджуєш його з відкритих джерел інформації?! Що це за ... ???
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24.09.2023 11:07 Ответить
Це нова тактика нових ліцц - попереджувати у відкриту , так не спіймають.
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24.09.2023 11:47 Ответить
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24.09.2023 10:17 Ответить
Треба іпанути під час завантаження, як от у Севастополі під час сходки військових злочинців.
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24.09.2023 11:37 Ответить
 
 