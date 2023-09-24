Главная военная база россиян находится в Севастополе, там они осуществляют загрузку "Калибров", - ВМС ВСУ

Россияне пытаются скрыть свои корабли от украинских атак, но загружать "Калибры" они могут только в Севастополе.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они могут попытаться отвести что-то в Новороссийск, к международно признанным берегам РФ. Тем не менее, главная военная база у них находится в Севастополе и всегда там находилась. Загрузку "Калибров" они делают только там. Поэтому, соответственно, это уже должно стать настолько для них сложным, чтобы они покинули эту базу, что, скорее всего, покидать в тот момент уже будет нечем", - заявил он.

По его словам, Азово-Черноморский регион, в принципе, достаточно небольшой и там особо спрятаться негде, независимо от того, в Азовское море они переведут корабли или наоборот.

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"В Азовском море, в порту "Бердянск", прекрасно сгорел большой десантный корабль "Саратов". И конечно, когда будет освобожден наш юг - Запорожской области, или в Донецкой, то эти корабли так же станут более доступными целями", - отметил Плетенчук.

Отвечая на вопрос, насколько со стороны РФ остается мощной угроза для украинского зернового коридора, спикер проинформировал, что на самом деле они сейчас видят большим источником опасности авиацию, даже не флот.

"ВСУ делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в наших территориальных водах для гражданского судоходства, это одна из наших основных задач. По состоянию на данный момент, как вы видите, движение судов продолжается. Будем надеяться, что этот коридор будет работать и дальше", - сказал он.

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