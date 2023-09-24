Ощущаемый за последние недели в РФ дефицит горючего вряд ли напрямую связан с войной в Украине, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дефицит горючего в России возник из-за ряда факторов, однако не из-за войны в Украине.
Об этом говорится в аналитическом отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
По данным аналитиков, дефицит возник из-за спроса со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.
Чтобы стабилизировать рынок, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Разведка предполагает, что это может повлиять на страны, зависящие от российского топлива.
"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, сейчас зависящие от поставок топлива из России", - говорят в разведке.
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Слава Україні!
пов'язана з війною - потребою заплавляти танки
та з санкціями - відсутність торгувати за долари
британська розвідка лукавить
Не стало раптом масла...
Є нафта, та нема бензину-
Расії знову ніж у спину...
не стало дизеля
1. ціни на пальне в так званій росії нижче ринкових щоб люди не бунтували. різницю має компенсувати бюджет - який грошей уже не має
2. експорт за юані або рупії - а потрібні долари для війни
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.