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Новости За рубежом
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бензин (289) Великобритания (4277) дефицит (292) россия (91364) внешняя разведка (232)

Ощущаемый за последние недели в РФ дефицит горючего вряд ли напрямую связан с войной в Украине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,дефіцит,пального

Дефицит горючего в России возник из-за ряда факторов, однако не из-за войны в Украине.

Об этом говорится в аналитическом отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным аналитиков, дефицит возник из-за спроса со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Чтобы стабилизировать рынок, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Разведка предполагает, что это может повлиять на страны, зависящие от российского топлива.

"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, сейчас зависящие от поставок топлива из России", - говорят в разведке.

Читайте также: Россия столкнулась с нехваткой горючего, - Reuters
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Топ комментарии
+13
В огляді забули, що армія рф поглинає велетенські кількості пального: літаки та гелікоптери, танки, судна, прожерливі військові автомобілі - все це потребує ріки дизелю та бензини. Бензоколонка виявилася і тут неспроможною.
Слава Україні!
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24.09.2023 09:59
+8
Пригадую старий, ще радянських часів, анекдот:
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.
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24.09.2023 10:29
+3
Британська розвідка співпрацює з британськими вченими? Тоді зрозуміло.
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24.09.2023 10:15
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В огляді забули, що армія рф поглинає велетенські кількості пального: літаки та гелікоптери, танки, судна, прожерливі військові автомобілі - все це потребує ріки дизелю та бензини. Бензоколонка виявилася і тут неспроможною.
Слава Україні!
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24.09.2023 09:59 Ответить
звичайно відсутність дизеля та бензину на так званій росії
пов'язана з війною - потребою заплавляти танки
та з санкціями - відсутність торгувати за долари
британська розвідка лукавить
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24.09.2023 13:23 Ответить
в ругу світову американці постачали паливо союзу , тож дійсно до чого тут війна ? привабливі ціни , а як же пекельні санкції ?
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24.09.2023 10:04 Ответить
Правильно дослідила британська розвідка.Не напряму,а навкоси.
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24.09.2023 10:06 Ответить
І це добре, всерйоз і надовго. Звісно дефіцит пов'язаний з війною в Україні, але не напряму, а косвено. Тобто війна запустили механізми самознищення російської економіки, які вже стабільно продовжать працювати незалежно від війни в Україні.
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24.09.2023 10:10 Ответить
В Союзі, що літав на Марс-
Не стало раптом масла...
Є нафта, та нема бензину-
Расії знову ніж у спину...
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24.09.2023 10:13 Ответить
полетіли на Луну
не стало дизеля
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24.09.2023 13:28 Ответить
Британська розвідка співпрацює з британськими вченими? Тоді зрозуміло.
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24.09.2023 10:15 Ответить
Слишком много экспортируют. В последнее время растут поставки в ЕС. После того как Запад установил потолок цен для российского бензина и дизеля 62 цента за литр.
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24.09.2023 10:23 Ответить
причини дві
1. ціни на пальне в так званій росії нижче ринкових щоб люди не бунтували. різницю має компенсувати бюджет - який грошей уже не має
2. експорт за юані або рупії - а потрібні долари для війни
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24.09.2023 13:27 Ответить
На жаль у нас ціна на пальне зростає швидко
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24.09.2023 10:27 Ответить
Пригадую старий, ще радянських часів, анекдот:
- Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
- Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.
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24.09.2023 10:29 Ответить
Причина там проста як двері - падіння курсу рупії до 100.
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24.09.2023 10:49 Ответить
Висновок»війна не вплинула»-хибний.
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24.09.2023 11:47 Ответить
 
 