Ощущаемый за последние недели в РФ дефицит горючего вряд ли напрямую связан с войной в Украине, - британская разведка

Дефицит горючего в России возник из-за ряда факторов, однако не из-за войны в Украине.

Об этом говорится в аналитическом отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным аналитиков, дефицит возник из-за спроса со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Чтобы стабилизировать рынок, 21 сентября Россия приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Разведка предполагает, что это может повлиять на страны, зависящие от российского топлива.

"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, сейчас зависящие от поставок топлива из России", - говорят в разведке.

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