Силы обороны имеют успехи на Бахмутском и Клещиевском направленииях, - Восточная группировка войск

В настоящее время защитники Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны имеют успехи в районе Клещиевки Донецкой области.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг и дальше пытается отбить свое утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки. Однако нашим защитникам удается отражать эти атаки, закрепляться и продолжать наступательные действия на южном фланге, в частности, имеем успехи на Бахмутском и Клещиевском направлениях", - сказал он.

Спикер также отметил, что оккупанты оттягивают артиллерию от линии столкновения на крайние точки и оттуда обстреливают позиции наших защитников. Таким образом россияне пытаются защитить свои установки.

За сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 159 оккупантов, уничтожили два склада с боеприпасами и несколько единиц вражеской техники.

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