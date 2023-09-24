Местные власти заявили об атаке украинского беспилотника на админздание в Курске: Повреждена крыша

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке якобы украинского беспилотника на административное здание в Курске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе", – уверяет он.

Старовойт убеждает, что повреждена крыша здания.

"Сотрудники оперативных служб выехали на место", – добавляет российский чиновник.

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