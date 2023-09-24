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Новости Война в Украине
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Местные власти заявили об атаке украинского беспилотника на админздание в Курске: Повреждена крыша

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,курська

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке якобы украинского беспилотника на административное здание в Курске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе", – уверяет он.

Старовойт убеждает, что повреждена крыша здания.

"Сотрудники оперативных служб выехали на место", – добавляет российский чиновник.

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Топ комментарии
+5
То як вам, кацапи спиться?
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24.09.2023 10:43
+4
має бути "Губернатор Курської області "Роман СтаровІйт "
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24.09.2023 11:02
+4
Маємо право використовувати натівське озброєння по "території УНР", - так Байден і Шольц сказали
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24.09.2023 11:03
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То як вам, кацапи спиться?
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24.09.2023 10:43 Ответить
недолёт шахеда
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24.09.2023 10:48 Ответить
має бути "Губернатор Курської області "Роман СтаровІйт "
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24.09.2023 11:02 Ответить
Маємо право використовувати натівське озброєння по "території УНР", - так Байден і Шольц сказали
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24.09.2023 11:03 Ответить
У мокши поехала крыша.
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24.09.2023 11:48 Ответить
да и пихуй на вас свинособак.........................................
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24.09.2023 11:56 Ответить
Братки, крышующие администрацию, в непонятках...
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24.09.2023 12:03 Ответить
І навіщо? Там що, нема військових цілей? Ні нафтобаз, ні складів БК, ні розташування ворожих вояків і техніки?
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24.09.2023 12:13 Ответить
Ого, цілий дах...
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24.09.2023 12:27 Ответить
Ну, крыша у них повреждена давно и надолго
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24.09.2023 16:50 Ответить
 
 