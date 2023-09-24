На Лимано-Купянском направлении возле Белогоровки в атаку пошли подразделения "Шторм Z", сформированные из российских заключенных, - Восточная группировка войск

Оккупанты бросают в бой возле Белогоровки подразделения "Шторм Z", которые сформированы из заключенных РФ.

Об этом в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло боеприкосновение вблизи Белогоровки. Для попытки наступления оккупанты использовали подразделение "шторм Z", но все попытки заключенных россиян были остановлены. 557 раз захватчики использовали артиллерию на этом участке фронта и 17 раз привлекали авиацию. А еще совершено 13 ударов вражескими дронами-камикадзе.

"Наши защитники ликвидировали 76 оккупантов. Также уничтожены российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили для перевозки личного состава и командно-наблюдательный пункт", - отметил Евлаш.

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