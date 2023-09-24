На Лимано-Купянском направлении возле Белогоровки в атаку пошли подразделения "Шторм Z", сформированные из российских заключенных, - Восточная группировка войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты бросают в бой возле Белогоровки подразделения "Шторм Z", которые сформированы из заключенных РФ.
Об этом в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло боеприкосновение вблизи Белогоровки. Для попытки наступления оккупанты использовали подразделение "шторм Z", но все попытки заключенных россиян были остановлены. 557 раз захватчики использовали артиллерию на этом участке фронта и 17 раз привлекали авиацию. А еще совершено 13 ударов вражескими дронами-камикадзе.
"Наши защитники ликвидировали 76 оккупантов. Также уничтожены российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили для перевозки личного состава и командно-наблюдательный пункт", - отметил Евлаш.
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https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
Хлопці підемо
Там на горі, на Маківці,
Там ся били січовії стрільці.
Приспів:
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права й державу.
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права.
Наші хлопці добре б'ються,
Йдуть до бою, ще й сміються.
Наша сотня вже готова,
Від'їжджає до Кийова.
Є в Києві злота брама,
На тій брамі синьо-жовта фана.
Є у Львові усусуси -
Україна бути мусить.
А ми хлопці, як ті перла,
Заспіваєм: "Ще не вмерла..."
І так собі заспівали.
Там в Києві бій великий,
Там воює москаль дикий.
Там в Києві є висока брама,
А в тій брамі синьо-жовта фана.
Може е такі добровольці?
Так чому б їм не дати такої можливість?
На війні зайвих солдатів не буває
Чого Червінського не випускає? А члени Торнадо вже воюють.
Ведь мы не просто так, мы - штрафники.
Нам не писать "считайте коммунистом"!
...
це вже не смішно, а соромно за вЯлікую расєю 😡