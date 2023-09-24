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боевые действия (2029) Лиман (289) Купянск (357) Евлаш Илья (40)

На Лимано-Купянском направлении возле Белогоровки в атаку пошли подразделения "Шторм Z", сформированные из российских заключенных, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Оккупанты бросают в бой возле Белогоровки подразделения "Шторм Z", которые сформированы из заключенных РФ.

Об этом в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло боеприкосновение вблизи Белогоровки. Для попытки наступления оккупанты использовали подразделение "шторм Z", но все попытки заключенных россиян были остановлены. 557 раз захватчики использовали артиллерию на этом участке фронта и 17 раз привлекали авиацию. А еще совершено 13 ударов вражескими дронами-камикадзе.

"Наши защитники ликвидировали 76 оккупантов. Также уничтожены российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили для перевозки личного состава и командно-наблюдательный пункт", - отметил Евлаш.

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Топ комментарии
+8
Відео не дивився , але смайлик у твоєму коментарі не зовсім доречний - дійсно , знищені кацапи це чудово , але знищують їх ціною життя наших рідних військових , то ж ніякого сміху а злість ...... ((
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24.09.2023 11:16
+5
Знов Україна змушена поліпшувати криміногенну ситуацію у рашці.
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24.09.2023 11:16
+4
****, страна-урод. Какая-то гнойная язва, населённая червями, на теле человечества.
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24.09.2023 11:50
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Утилізація Z-тиків

https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
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24.09.2023 11:06 Ответить
Відео не дивився , але смайлик у твоєму коментарі не зовсім доречний - дійсно , знищені кацапи це чудово , але знищують їх ціною життя наших рідних військових , то ж ніякого сміху а злість ...... ((
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24.09.2023 11:16 Ответить
це щодо сміху

Хлопці підемо

Там на горі, на Маківці,
Там ся били січовії стрільці.

Приспів:
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права й державу.
Хлопці, підемо, боротися будемо
За Україну, за вільнії права.

Наші хлопці добре б'ються,
Йдуть до бою, ще й сміються.

Наша сотня вже готова,
Від'їжджає до Кийова.

Є в Києві злота брама,
На тій брамі синьо-жовта фана.

Є у Львові усусуси -
Україна бути мусить.

А ми хлопці, як ті перла,
Заспіваєм: "Ще не вмерла..."
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24.09.2023 13:12 Ответить
Як в вагони посідали,
І так собі заспівали.

Там в Києві бій великий,
Там воює москаль дикий.

Там в Києві є висока брама,
А в тій брамі синьо-жовта фана.
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24.09.2023 13:16 Ответить
А може і Україні потрібно зробити можливим дати засудженим ( не за серьезні правопорушення) можливість вітчизну захищати?

Може е такі добровольці?
Так чому б їм не дати такої можливість?

На війні зайвих солдатів не буває
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24.09.2023 20:09 Ответить
це питання до Гаранта.
Чого Червінського не випускає? А члени Торнадо вже воюють.
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26.09.2023 08:57 Ответить
Zek rush.
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24.09.2023 11:11 Ответить
Знов Україна змушена поліпшувати криміногенну ситуацію у рашці.
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24.09.2023 11:16 Ответить
....
Ведь мы не просто так, мы - штрафники.
Нам не писать "считайте коммунистом"!
...
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24.09.2023 11:37 Ответить
Так ! Методи 2-ї світової пробують використати і сьогодні
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24.09.2023 12:11 Ответить
Зеки кацапські в атаку пішли
це вже не смішно, а соромно за вЯлікую расєю 😡
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24.09.2023 11:38 Ответить
"Z"-зомбаки!
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24.09.2023 11:38 Ответить
М'ясними атаками й Зеками - "можєм пафтаріть" у ділі.
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24.09.2023 11:44 Ответить
скільки в них тих зеків? 🤬
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24.09.2023 11:45 Ответить
Майже всі.
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24.09.2023 14:02 Ответить
****, страна-урод. Какая-то гнойная язва, населённая червями, на теле человечества.
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24.09.2023 11:50 Ответить
А скільки коштує в росіі утримання одного зека.
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24.09.2023 11:52 Ответить
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24.09.2023 11:58 Ответить
зеків у них 433 000 ,у нас 48 000 .. а в Сан-Маріно налічується всього 2 в'язня на всю країну
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24.09.2023 12:19 Ответить
мабуть стати в'язнем у Сан-Маріно дуже складно й дорого?
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24.09.2023 14:03 Ответить
Коли українськи зеки штурмуватимуть позиції ворога, замість організації шахрайських схем в інтернеті?
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24.09.2023 12:19 Ответить
Ніколи, по-перше в військо не беруть з судимістю,по-друге співпраця з державою то,, не по понятіях,,,свої заріжуть...
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24.09.2023 16:28 Ответить
 
 