Силы обороны режут логистические пути россиян на Бахмутском направлении, - Восточная группировка войск

Украинские военные работают над тем, чтобы перерезать логистические маршруты российских оккупационных войск на Бахмутском направлении.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он снабжает обеспечение до Бахмутской группировки, это и трассы, ведущие с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ему максимальные потери", - отметил он.

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