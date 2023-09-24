В оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест, год проработали без зарплаты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест оккупационным властям, отказавшись от выполнения своих обязанностей, потому что год отработали без заработной платы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, указанный вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь – по завершении так называемых "первых выборов".
"Обещания не сработали. Сложившаяся ситуация устраивает в "республике" всех, кроме коммунальщиков и их семей", – говорится в сообщении.
Лысогор также рассказал, что в госдуме РФ рассматривают законопроект, который позволит на должность судей в так называемой ЛНР и других оккупированных регионах назначать обычных полицейских и бывших милиционеров.
"Достаточно будет иметь высшее образование по направлению "Правоохранительная деятельность" и определенные связи", – добавляет Лысогор.
Пожалуйста, подождите...
- Ты своим зарплату платишь? - Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход платный сделаем?
Гуманітарку ат бурятов вам давалі? Давалі.
Дєтєй на патріатічєскає васпітаніє і аздаравлєніє в чечню вазілі? Вазілі.
Так какова х.я вам ісчо нада!?
- а по дорозі годувати будуть?
-ні, харчі, взуття, штани, пінжак, майку, труси і панчохи брати з собою, дорога далека!