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Луганщина (6251) оккупация (9530)

В оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест, год проработали без зарплаты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рубіжне

Во временно оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест оккупационным властям, отказавшись от выполнения своих обязанностей, потому что год отработали без заработной платы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, указанный вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь – по завершении так называемых "первых выборов".

"Обещания не сработали. Сложившаяся ситуация устраивает в "республике" всех, кроме коммунальщиков и их семей", – говорится в сообщении.

Лысогор также рассказал, что в госдуме РФ рассматривают законопроект, который позволит на должность судей в так называемой ЛНР и других оккупированных регионах назначать обычных полицейских и бывших милиционеров.

"Достаточно будет иметь высшее образование по направлению "Правоохранительная деятельность" и определенные связи", – добавляет Лысогор.

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Топ комментарии
+26
Данбас карміл всю Украіну-тєпєрь навєрна корміт всю рабсєю...
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24.09.2023 11:41
+22
Встречаются два директора
- Ты своим зарплату платишь? - Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход платный сделаем?
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24.09.2023 11:51
+15
Пайок палучялі? Палучялі.
Гуманітарку ат бурятов вам давалі? Давалі.
Дєтєй на патріатічєскає васпітаніє і аздаравлєніє в чечню вазілі? Вазілі.
Так какова х.я вам ісчо нада!?
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24.09.2023 12:00
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Данбас карміл всю Украіну-тєпєрь навєрна корміт всю рабсєю...
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24.09.2023 11:41 Ответить
на бабмасе еще что-то живет?
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24.09.2023 13:20 Ответить
За звичай усі служби з радістю лягають під загарбників, а тут побачили що йде наступ та запротестували, мабуть орки вже чухнули з Рубіжного?
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24.09.2023 11:50 Ответить
Доречі, згідно усіляким міжнародним статутам ,працівники інфраструктури,екстрених служб не є комбатантами,і їх дія на окупованих територіях не є зрадою,та працею на користь окупантів,тому не є злочином),а що саме цікавіше,в цьому переліку є і працівники органів правопорядку)))
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24.09.2023 11:58 Ответить
Тобто, наша міліція у 14, а потім поліція у 22 яка залишилась функційонувати на окупованих територіях практично герої, які і в важкі часи окупації захищають тамженашихлюдей.
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24.09.2023 13:27 Ответить
А схера ли вы вообще работали? Расчитывали на фубли?
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24.09.2023 11:50 Ответить
Встречаются два директора
- Ты своим зарплату платишь? - Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход платный сделаем?
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24.09.2023 11:51 Ответить
Пам'ятаю. Анекдот про правду життя з початку 90-х.
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24.09.2023 13:28 Ответить
Опять *******? Та нє может бить!
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24.09.2023 11:56 Ответить
Пайок палучялі? Палучялі.
Гуманітарку ат бурятов вам давалі? Давалі.
Дєтєй на патріатічєскає васпітаніє і аздаравлєніє в чечню вазілі? Вазілі.
Так какова х.я вам ісчо нада!?
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24.09.2023 12:00 Ответить
СРУСЬКАЙ мір, мішєбратія і АтінРот !
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24.09.2023 12:01 Ответить
Не розумію причин невдоволення. Хотіли жить в "русскам мірє" без НАТО, ЄС та "бєндєравцав" тож насолоджуйтесь.
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24.09.2023 12:05 Ответить
Якщо за основним місцем роботи платні не було цілий рік то яким же підробітком вони займалися---лизали дупи і смоктали прутні окупантам. А основна робота стала ХОББІ
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24.09.2023 17:27 Ответить
Нужно написать пистьмо путину, он не знает. Он поможет. А еще можно сделать цветное видеообращение. Обязятельно на коленях.
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24.09.2023 13:04 Ответить
Так і написали (в лапках) - "республіці"?
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24.09.2023 13:09 Ответить
Гасло: Все вперьод до комунизму (окупації)!
- а по дорозі годувати будуть?
-ні, харчі, взуття, штани, пінжак, майку, труси і панчохи брати з собою, дорога далека!
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24.09.2023 13:37 Ответить
Устали кормить западных нахлебников видимо
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24.09.2023 14:50 Ответить
Це ж як треба ставитись до окупантів щоб працювати безоплатно? "Раби, подножки, грязь маскви"... Зневажаю це бидло...
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24.09.2023 15:25 Ответить
Ти ідіот? Водоканал працює для населення, а не на ворога.
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25.09.2023 05:44 Ответить
Ідіоти працюють безкоштовно і їм пофіг на кого працювати...
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25.09.2023 06:13 Ответить
Холопы вообще обнаглели. Хотят расиюшку обанкротить гады.
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24.09.2023 15:40 Ответить
Абижают колоборантів, ай-яй-яй.
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24.09.2023 17:00 Ответить
Далеко не всі рубіжанці - колаборанти. Знаю мінімум п"ять особисто. Як і донецькі. Не менше п"яти знаю
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28.11.2023 02:56 Ответить
 
 