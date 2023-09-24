В оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест, год проработали без зарплаты

Во временно оккупированном Рубежном работники водоканала объявили протест оккупационным властям, отказавшись от выполнения своих обязанностей, потому что год отработали без заработной платы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, указанный вопрос не сдвинулся с места ни во время псевдореферендума в 2022 году, ни теперь – по завершении так называемых "первых выборов".

"Обещания не сработали. Сложившаяся ситуация устраивает в "республике" всех, кроме коммунальщиков и их семей", – говорится в сообщении.

Лысогор также рассказал, что в госдуме РФ рассматривают законопроект, который позволит на должность судей в так называемой ЛНР и других оккупированных регионах назначать обычных полицейских и бывших милиционеров.

"Достаточно будет иметь высшее образование по направлению "Правоохранительная деятельность" и определенные связи", – добавляет Лысогор.

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