Днепропетровская ОВА провела тендеры на ремонт дорог почти на 3 млрд грн после призывов Зеленского не заниматься брусчаткой, - "Наші гроші"

После того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти прекратить заниматься брусчаткой, а в ряде городов Украины прошли протесты людей против неоправданных во время войны расходов, Днепропетровская ОВА провела ударную неделю. За несколько дней подопечные Сергея Лысака раздали на ремонт местных дорог 2,93 млрд грн. В целом же с середины августа - 5,73 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Это очень мощная раздача. В последний раз столько дорожных подрядов ДнОГА раздавала еще под руководством Валентина Резниченко в последние месяцы перед вторжением.

Очевидно, увольнение Резниченко, раздававшего миллиарды фирме своей фитнес-подруги, мало повлияло. Единственная разница, это замена подружкиной фирмы "Стройинвест-инжиниринг" на фирму "Инвестстрой", которая получила заказ в размере 570 млн грн на ремонт семи километров дороги под Кривым Рогом.

Формально "Инвестстрой" принадлежит ноунейму Богдану Корме. Ранее ее основателем был Дмитрий Логвин, известный днепровцам как владелец фирмы "ЕРЦ КП", которой мэрия Днепра отдала право обслуживать коммунальные счета жителей областного центра по повышенным тарифам.

Но по сути это похоже на перестановку слагаемых в названии подрядчика ("Буд+Инвест" на "Инвест+Буд").

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Из судебного реестра известно, что налоговики еще несколько лет назад обвинили "Инвестстрой" в закупке разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено". Речь шла о приобретении асфальта, щебня, стиральных машин и холодильников, брюк, масла и других товаров у фирм "Кирмиком" и "Торгового дома "Буд-инвест". В конце концов суд постановил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт Сотрудничество с фирмами из гнезда Резниченко-Дубинских осталось неопровержимым.

И еще один нюанс свидетельствует о высокой степени лояльности заказчика.

Обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа. Это обычно предохраняет от появления мелких конкурентов на крупных тендерах. Однако Днепропетровская ОГА не выставила этого требования. Единственным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. И у "Инвестстроя" за всю жизнь фирмы как раз и был один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. И размером далеко не 570 млн грн, как сейчас, а в десять раз меньше – 55 млн грн.