Днепропетровская ОВА провела тендеры на ремонт дорог почти на 3 млрд грн после призывов Зеленского не заниматься брусчаткой, - "Наші гроші"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
После того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти прекратить заниматься брусчаткой, а в ряде городов Украины прошли протесты людей против неоправданных во время войны расходов, Днепропетровская ОВА провела ударную неделю. За несколько дней подопечные Сергея Лысака раздали на ремонт местных дорог 2,93 млрд грн. В целом же с середины августа - 5,73 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Это очень мощная раздача. В последний раз столько дорожных подрядов ДнОГА раздавала еще под руководством Валентина Резниченко в последние месяцы перед вторжением.
Очевидно, увольнение Резниченко, раздававшего миллиарды фирме своей фитнес-подруги, мало повлияло. Единственная разница, это замена подружкиной фирмы "Стройинвест-инжиниринг" на фирму "Инвестстрой", которая получила заказ в размере 570 млн грн на ремонт семи километров дороги под Кривым Рогом.
Формально "Инвестстрой" принадлежит ноунейму Богдану Корме. Ранее ее основателем был Дмитрий Логвин, известный днепровцам как владелец фирмы "ЕРЦ КП", которой мэрия Днепра отдала право обслуживать коммунальные счета жителей областного центра по повышенным тарифам.
Но по сути это похоже на перестановку слагаемых в названии подрядчика ("Буд+Инвест" на "Инвест+Буд").
Из судебного реестра известно, что налоговики еще несколько лет назад обвинили "Инвестстрой" в закупке разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено". Речь шла о приобретении асфальта, щебня, стиральных машин и холодильников, брюк, масла и других товаров у фирм "Кирмиком" и "Торгового дома "Буд-инвест". В конце концов суд постановил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт Сотрудничество с фирмами из гнезда Резниченко-Дубинских осталось неопровержимым.
И еще один нюанс свидетельствует о высокой степени лояльности заказчика.
Обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа. Это обычно предохраняет от появления мелких конкурентов на крупных тендерах. Однако Днепропетровская ОГА не выставила этого требования. Единственным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. И у "Инвестстроя" за всю жизнь фирмы как раз и был один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. И размером далеко не 570 млн грн, как сейчас, а в десять раз меньше – 55 млн грн.
|Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
|1489,03
|ТОВ "Автомагістраль-Південь"
|Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 041202 Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області (окремими ділянками) UA-2023-08-22-009838-a-c1
|2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
|570,66
|ТОВ "Ростдорстрой"
|Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040507 Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/ км 16+600 – км 24+950 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-011971-a-c1
|3. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
|570,00
|ТОВ "УБФ "Інвестбуд"
|Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське км 11+500 – км 19+800 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-010180-a-a1
|4. Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"
|497,78
|АТ "ДнСЗ"
|Рамні рейки UA-2023-08-23-005307-a-a1
|5. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
|381,05
|ТОВ "Поллі-сервіс"
|Матеріал, необхідний для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту UA-2023-09-19-010864-a-a1
|6. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
|300,50
|ТОВ "Буд регіон"
|Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О042104 /Н-11/ – аеропорт км 16+300 – км 21+000 Широківського району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-012201-a-b1
|7. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації
|239,76
|ТОВ ВКФ "Газводмонтаж"
|Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ ІІІ за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000201-a-b1
|8. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
|238,34
|ТОВ "Поллі-сервіс"
|аркуші полікарбонату UA-2023-09-18-007262-a-a1
|9. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації
|235,81
|ТОВ "Миколаївміськбуд"
|Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000199-a-b1
|10. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
|232,49
|ТОВ "Поллі-сервіс"
|Матеріали для виготовлення бланків документів UA-2023-09-18-007399-a-a1
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«Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях - в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко», - зазначив також новий голова Дніпропетровської ОВА.
А що, такі гроші на дорозі не валяються!
Чому багато хто думають, що ремонтувати дороги можна забезплатно ??
2млн долярів за км????
Там, мабуть, розмітка платинова, а дорожні знаки - позолочені!
щось раніше бочку котив на владу києва а сам тихенько гребе лопатою
Лисак - це призначений ЄрЗе-ками обласна військова адміністрація
То все провів ЄрЗе... та точніше: дермак! І більша частина відкату з того кримінально будівництва - для нього.
Негласна вказівка - робіть, як робили і відправляйте бабло "по етапу наверх".
Чому Президент«закликає»,а не заборонить і покарає винних?
То які закони ще не порушив зе?
Указ Президента України від 7 лютого 2023 року № 65/2023 «Про призначення С.Лисака головою Дніпропетровської обласної державної..