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Новости Экономика
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Днепропетровщина (2927) дороги (2497) тендер (647)

Днепропетровская ОВА провела тендеры на ремонт дорог почти на 3 млрд грн после призывов Зеленского не заниматься брусчаткой, - "Наші гроші"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

дороги,будівництво,велике

После того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти прекратить заниматься брусчаткой, а в ряде городов Украины прошли протесты людей против неоправданных во время войны расходов, Днепропетровская ОВА провела ударную неделю. За несколько дней подопечные Сергея Лысака раздали на ремонт местных дорог 2,93 млрд грн. В целом же с середины августа - 5,73 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Это очень мощная раздача. В последний раз столько дорожных подрядов ДнОГА раздавала еще под руководством Валентина Резниченко в последние месяцы перед вторжением.

Очевидно, увольнение Резниченко, раздававшего миллиарды фирме своей фитнес-подруги, мало повлияло. Единственная разница, это замена подружкиной фирмы "Стройинвест-инжиниринг" на фирму "Инвестстрой", которая получила заказ в размере 570 млн грн на ремонт семи километров дороги под Кривым Рогом.

Формально "Инвестстрой" принадлежит ноунейму Богдану Корме. Ранее ее основателем был Дмитрий Логвин, известный днепровцам как владелец фирмы "ЕРЦ КП", которой мэрия Днепра отдала право обслуживать коммунальные счета жителей областного центра по повышенным тарифам.

Но по сути это похоже на перестановку слагаемых в названии подрядчика ("Буд+Инвест" на "Инвест+Буд").

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Из судебного реестра известно, что налоговики еще несколько лет назад обвинили "Инвестстрой" в закупке разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено". Речь шла о приобретении асфальта, щебня, стиральных машин и холодильников, брюк, масла и других товаров у фирм "Кирмиком" и "Торгового дома "Буд-инвест". В конце концов суд постановил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт Сотрудничество с фирмами из гнезда Резниченко-Дубинских осталось неопровержимым.

И еще один нюанс свидетельствует о высокой степени лояльности заказчика.

Обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа. Это обычно предохраняет от появления мелких конкурентов на крупных тендерах. Однако Днепропетровская ОГА не выставила этого требования. Единственным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. И у "Инвестстроя" за всю жизнь фирмы как раз и был один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. И размером далеко не 570 млн грн, как сейчас, а в десять раз меньше – 55 млн грн.

Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 1489,03 ТОВ "Автомагістраль-Південь" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 041202 Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області (окремими ділянками) UA-2023-08-22-009838-a-c1
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 570,66 ТОВ "Ростдорстрой" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040507 Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – станція Гейківка/ км 16+600 – км 24+950 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-011971-a-c1
3. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 570,00 ТОВ "УБФ "Інвестбуд" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське км 11+500 – км 19+800 Криворізького району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-010180-a-a1
4. Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 497,78 АТ "ДнСЗ" Рамні рейки UA-2023-08-23-005307-a-a1
5. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 381,05 ТОВ "Поллі-сервіс" Матеріал, необхідний для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту UA-2023-09-19-010864-a-a1
6. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 300,50 ТОВ "Буд регіон" Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О042104 /Н-11/ – аеропорт км 16+300 – км 21+000 Широківського району Дніпропетровської області UA-2023-08-22-012201-a-b1
7. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 239,76 ТОВ ВКФ "Газводмонтаж" Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до НСВ ІІІ за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000201-a-b1
8. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 238,34 ТОВ "Поллі-сервіс" аркуші полікарбонату UA-2023-09-18-007262-a-a1
9. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 235,81 ТОВ "Миколаївміськбуд" Реконструкція водогону Д 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв UA-2023-09-02-000199-a-b1
10. Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" 232,49 ТОВ "Поллі-сервіс" Матеріали для виготовлення бланків документів UA-2023-09-18-007399-a-a1


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Топ комментарии
+27
Не можливо зупинити велике крадівництво коли великі крадії залишаються на своїх місцях...
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24.09.2023 12:29
+11
Все для фронту...
Поставте поруч цифри витрат на добровольців ТРО, ДФТГ якіх повинні фінансувати місцеві ради в тому числі, і стане зрозуміло як "воює" місцева влада
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24.09.2023 12:29
+9
Гниды вонючие не нажрутся никак
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24.09.2023 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Не можливо зупинити велике крадівництво коли великі крадії залишаються на своїх місцях...
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24.09.2023 12:29 Ответить
Гниды вонючие не нажрутся никак
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24.09.2023 13:26 Ответить
Значить, Україні - гаплик! Хто не згоден, доведіть протилежне! Такі крадіжки і афери під час війни не можуть здійснюватися без відома та участі тих, хто стоїть на найвищих щаблях влади! І це я ще не кажу про брудні оборудки із забезпеченням ЗСУ! Рєзніков не дасть збрехати ( доречі, куди він подівся?).
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24.09.2023 14:09 Ответить
Неможливо
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25.09.2023 00:22 Ответить
Нуу, мають з кого приклад брати.
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24.09.2023 12:29 Ответить
Все для фронту...
Поставте поруч цифри витрат на добровольців ТРО, ДФТГ якіх повинні фінансувати місцеві ради в тому числі, і стане зрозуміло як "воює" місцева влада
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24.09.2023 12:29 Ответить
"придбання асфальту, щебню, пральних машин і холодильників, штанів, олії...". Но это уже довольно старая новость, еще с лета. Это было до призыва не воровать. А значит, еще можно.
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24.09.2023 12:32 Ответить
Друзьям - все. Врагам закон
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24.09.2023 12:32 Ответить
При тому кошти мають бути, за радянською традицією, "асвоєни" до кінця року?
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24.09.2023 12:33 Ответить
Ну так. А не освоять - то на наступний рік коштів не виділять
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24.09.2023 12:40 Ответить
У заголовку - ОВА, у тексті - ОДА.
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24.09.2023 12:38 Ответить
Лисак має Telegram-канал. Повідомляючи у ньому про своє останнє призначення, він наголосив, що головний пріоритет для нього - оборона регіону на всіх фронтах.

«Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях - в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко», - зазначив також новий голова Дніпропетровської ОВА.
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24.09.2023 12:39 Ответить
Чітко по відкатах!
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24.09.2023 13:14 Ответить
Так Опа сама винна,сказали заберуть кошти в громадах,от всі їх і тратять скоренько.
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24.09.2023 12:46 Ответить
Було вже?:"Царь хороший,бояре плохие!"
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24.09.2023 12:46 Ответить
Так ці дані уже передані відповідним органам чи знову,як сенсації на сторінці обговорення?
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24.09.2023 13:01 Ответить
Думаю, за відкат у мільярд Вова дозволив.
А що, такі гроші на дорозі не валяються!
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24.09.2023 13:04 Ответить
Так Зєлупа керівника ОВА і призначив, а значить всі ті "призиви" гра прутнем по клавішам, яких 73%
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24.09.2023 13:13 Ответить
А по іншим тендерам де "виготовлення бланків документів", обов'язково придбання тільки через посередника "Поллі-сервіс" ? А напряму, у державного комбіната "Україна", що війна заважає ???
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24.09.2023 13:20 Ответить
За ці гроші можна було б засипати кацапню дронами по всій лінії фронту (і це ж далеко не всі безглузді витрати і лише в одній області). Рашисти будують заводи для виробництва дронів та дедалі більше вкладають в **********, а у нас у будь-що, аби лиш не на оборонку. І дійсно, нащо витрачатися на дороге озброєння, якщо можна за невелику премію гопоті з ТЦК набрати хворих та дистрофіків, які платитимуть життям аби виграти час великим крадівникам?
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24.09.2023 13:29 Ответить
"Ударим тендером по бездоріжжю"
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24.09.2023 13:33 Ответить
Потому что "призывы" этого бениного Нарко Дегенерата и его поступки диаметрально противоположны, первое рассчитано на отупевших зелеДрочеров голобородько и т.д а второе на его хозяев беню, пинчука и ахмета ...
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24.09.2023 13:33 Ответить
У тексті "роздала". Що прям так - "роздала" ??

Чому багато хто думають, що ремонтувати дороги можна забезплатно ??
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24.09.2023 13:34 Ответить
Так это Зеля по заграницам жопу рвёт, деньги клянчит, чтобы в Украине свой маленький гешефт делать?
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24.09.2023 13:35 Ответить
Децентрализация во время большой войны не на пользу
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24.09.2023 13:36 Ответить
Недавно "хтось сказав" наші корупціонері не крадуть гроші яякі надходять із-за кордону,вони крадуть НАШІ БЮДЖЕТНІ КОШТИ,
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24.09.2023 13:46 Ответить
570млн на 7 км??? Це виходить 1км вартістю трохи більше 80млн?
2млн долярів за км????
Там, мабуть, розмітка платинова, а дорожні знаки - позолочені!
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24.09.2023 13:47 Ответить
так писали давно що при бубі ці на 1км дороги виросла в середньому десь втричі,от на стільки і "барахляться" ********,бо не думаю що якість тих доріх виросла втричі.
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25.09.2023 00:39 Ответить
чого там філатов сидить і мовчить,
щось раніше бочку котив на владу києва а сам тихенько гребе лопатою
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24.09.2023 14:15 Ответить
Філатов - то міська ОВА (законообрані мер і мерія) міста Дніпра.
Лисак - це призначений ЄрЗе-ками обласна військова адміністрація
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24.09.2023 14:18 Ответить
То не Лисак тендери (навіть так: липові тендери) провів.
То все провів ЄрЗе... та точніше: дермак! І більша частина відкату з того кримінально будівництва - для нього.
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24.09.2023 14:15 Ответить
Ті "заклики" Зеленського - то "біла ворона" для лохів. В (ж)ОПі чітко розуміють, що найбільші відкати ідуть від будівництва і ремонту доріг, інфраструктури, закупок матеріалів і обладнання. Тому жодного "гальма" на продовження "великого крадівництва" не було і не могло бути.
Негласна вказівка - робіть, як робили і відправляйте бабло "по етапу наверх".
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24.09.2023 14:19 Ответить
У мене питання такого плану:
Чому Президент«закликає»,а не заборонить і покарає винних?
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24.09.2023 14:20 Ответить
Бо, якщо воно почне "забороняти" і "карати", - то вони "заспівають" і всім *****.(піхва українською). Позавчора він був допущений до руки Д.Байдена (в Конгрес США його попросту не пустили) на дуже короткий час. І Президент США розпочав і закінчив бесіду словами (приблизно) - припиніть розкрадати власну країну!
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24.09.2023 14:31 Ответить
Що ти мелеш? У нас закон про децентралізацію! Якщо президент почне щось забороняти громадам і відбирати гроші, то його назвуть тираном, гітлером, сталіном, і галасу буде ще більше
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24.09.2023 14:35 Ответить
Ти звідки вилізло? А те що вже гроші забирають - це що?
То які закони ще не порушив зе?
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24.09.2023 15:36 Ответить
Почитайте закон коми безпосередньо підпорядковані ОДА-ОВА які проводять ці тендерні каруселі.
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24.09.2023 16:28 Ответить
от не ***** пердоляківець,твій буба його поховав,своїм ручним керуванням.
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25.09.2023 00:40 Ответить
Хоч вову вже і вбуй не сталять,або вові *****!
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24.09.2023 15:47 Ответить
Зеленський нездатен навіть контролювати корупцію, не те щоб її побороти.
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24.09.2023 15:59 Ответить
Все контролюється!Він її очолює,бо всі ці люди зайняли посади за його наказами!
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24.09.2023 16:25 Ответить
если так надо дать бабло строителям - пусть строят укрепления \ бомбоубежища \ тоннели и т.п. хотя, там придется отвечать а за дороги - нет.
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24.09.2023 16:18 Ответить
Люди вже не злі а люті від цієї безкарності несправидливості і брехні влади.Нічим хорошим це не скінчиться.Терпеть увірветься.
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24.09.2023 16:21 Ответить
Що б не казали що сам Зеленський не несе відповідальності та не причетний до цих людей ось вам наказ про призначення!
Указ Президента України від 7 лютого 2023 року № 65/2023 «Про призначення С.Лисака головою Дніпропетровської обласної державної..
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24.09.2023 16:23 Ответить
хто такий зеленський, щоб його слухали? головний в Україні це дєрьмак-як він скаже, так і буде. корупція з'їла нашу країну. 73% можете захищать свого головного корупціонера. Слава ЗСУ!
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24.09.2023 16:34 Ответить
А Кривий Ріг - асфальтує! Знімається повноцінний асфальт, на дорогах без єдиної ями і швиденько кладеться інший... Донатимо на дрони! Під патріотичні скавчання Вілкулів.
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24.09.2023 19:12 Ответить
господи, когда эти люди нажрутся? Неужели у них нет ничего святого?
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25.09.2023 21:34 Ответить
 
 