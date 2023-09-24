Некоторые западные чиновники давят на Украину, чтобы она провела выборы, несмотря на войну , - Washington Post
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Несмотря на войну России в Украине и военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов.
Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта перспектива заставила многих украинских чиновников "чесать затылки", - отмечают американские журналисты.
Это предложение, первоначально выдвинутое нидерландским главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, также настаивало сенатор Линдси О. Грэхем во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с сенатором Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен. Другие республиканцы также подхватили это дело, включая консервативных комментаторов, таких как Такер Карлсон, неправдиво обвинивший Зеленского в отмене выборов. Конституция Украины запрещает выборы в условиях военного положения.
Проведение свободных и честных выборов в военное время фактически невозможно и также необдуманно, по мнению украинских чиновников, экспертов по выборам и сторонникам демократии. Сейчас примерно одна пятая территория Украины оккупирована российскими войсками. Миллионы украинцев перемещены, многие живут за пределами страны. Десятки тысяч солдат заброшены на фронт.
Давление по поводу проведения выборов, несмотря на такие препятствия, подчеркивает постоянные требования некоторых на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые продемократические демонстрации – во время Оранжевой революции 2003-4 годов и Революции Майдана 2013 -14 лет.
Украинские чиновники говорят, что для проведения голосования в военное время необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические преграды. В частных разговорах некоторые говорят, что такая перспектива абсолютно невозможна и может дать московским силам средство проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.
"Россияне настаивают на этом через свои тайные каналы", - заявил украинский чиновник в аппарате безопасности, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы. "Нет сценария, при котором можно было бы провести демократические выборы во время войны".
Чиновник сказал, что проведение выборов может дать России возможность манипулировать и создавать разногласия в украинском обществе и среде. "Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения", – сказал чиновник, добавив: "Это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства".
Пожалуйста, подождите...
Хочеш досягти чогось? Борись за своє, вигризай свої права. А не як з поляками, меншовартні українці готові були розіп'яти фермерів, щоб гаспадін з польской шляхтьі нє посмотрєл на нас кріво, он встал нє с той ногі, надо нє 5, а 10 раз поклоніться і забіться в уголочєк, подождать, пока подобрєєт.
Твої Зе хазяїі втечуть за кордон в офшори, а тебе залишть в Україні відповідати за їх підтримку, думай іноді за майбутнє.
Як ви взагалі їх розрізняєте? Вони ж навіть обидва працювали на регіоналів в той же самий час, після обрання Януковича президентом. З 2011 року. Обидва, в той же самий час, просто Порошенко працював на більш смачній посаді, крав мільярдами. Не забуваючи звичайно долю віддавати паханам з Донецька.
Ну а що трапляється з узурпаторами - всі знають...
Пора прокидатися від тупої сплячки, Каховка і ЗАЕС це тільки початок.
А потім більш чим впевнений скористаються забороною мітингу і підроблять результати, або зроблять їх у смартфоні і намалюють як в раші...
І відповісти по суті нічого окрім "БО Ж ВОЄНИЙ СТАН"
А піднімати ціни на електрику та бензин/солярку - в умовах воєнного стану - Конституція України - дозволяє
При тому , що ціни на електрику та бензин/солярку - прямо чи непрямо впливають на 99 % усіх витрат
У нас війна з кацапами вже 9 рік і вибори за весь цей час були ЗАВЖДИ.
Стаття 83, параграф 4:
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."
Тим не менше, з виборами щось доведеться думати, тому що чим далі, тим голосніше Захід почне їх вимагати. Я, наприклад, на 100% впевнений, що при відстутності суттєвих військових здобутків наступною весною республіканська партія під тиском трампістів заблокує фінансування України, доки вона не проведе вибори. І узгодження цих виборів з законами і Конституцією буде виключно нашою проблемою, республіканців це не буде хвилювати взагалі.
Але правда в тому, що не могла Україна в 2014 втримати Крим і Донбас. Згадайте, в якому стані була армія України в 2014. Солдати в прямому сенсі були голі і босі. Західна підтримка була набагато меншою, для багатьох західних лідеров було "не все так однозначно". Нам відмовлялись поставляти навіть просту стрілецьку зброю, не те що танки, бмп і хаймарси. Не потягнула б Україна в 2014 повномасштабної війни з рашкою. Це ще диво, що тоді все обмежилось Кримом і Донбасом, могли б набагато більше втратити.
Військовим на фронті дати 3 тижні для голосування
Біженці які закордоном хай їдуть в Україну голосують
І вуаля, вибори проведені.