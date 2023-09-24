Несмотря на войну России в Украине и военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта перспектива заставила многих украинских чиновников "чесать затылки", - отмечают американские журналисты.

Это предложение, первоначально выдвинутое нидерландским главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, также настаивало сенатор Линдси О. Грэхем во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с сенатором Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен. Другие республиканцы также подхватили это дело, включая консервативных комментаторов, таких как Такер Карлсон, неправдиво обвинивший Зеленского в отмене выборов. Конституция Украины запрещает выборы в условиях военного положения.

Проведение свободных и честных выборов в военное время фактически невозможно и также необдуманно, по мнению украинских чиновников, экспертов по выборам и сторонникам демократии. Сейчас примерно одна пятая территория Украины оккупирована российскими войсками. Миллионы украинцев перемещены, многие живут за пределами страны. Десятки тысяч солдат заброшены на фронт.

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Давление по поводу проведения выборов, несмотря на такие препятствия, подчеркивает постоянные требования некоторых на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые продемократические демонстрации – во время Оранжевой революции 2003-4 годов и Революции Майдана 2013 -14 лет.

Украинские чиновники говорят, что для проведения голосования в военное время необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические преграды. В частных разговорах некоторые говорят, что такая перспектива абсолютно невозможна и может дать московским силам средство проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.

"Россияне настаивают на этом через свои тайные каналы", - заявил украинский чиновник в аппарате безопасности, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы. "Нет сценария, при котором можно было бы провести демократические выборы во время войны".

Чиновник сказал, что проведение выборов может дать России возможность манипулировать и создавать разногласия в украинском обществе и среде. "Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения", – сказал чиновник, добавив: "Это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства".

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