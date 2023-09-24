Решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным, - Дуда

Польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны, так что эмбарго на украинское зерно – это правильное решение.

Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги для поддержки польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", - добавил Дуда.

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