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Новости За рубежом
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Решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны, так что эмбарго на украинское зерно – это правильное решение.

Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги для поддержки польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", - добавил Дуда.

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Топ комментарии
+21
українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський
Хотілося б почути пояснення з боку Польщі, як транзитний товар раптом опинився на внутрішньому ринку країни-транзитера.
Ну не може такого бути тільки за бажанням української сторони.
Транзит є транзит, імпорт є імпорт, в супровідних документах чітко вказаний кінцевий пункт.
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24.09.2023 13:09
+18
Поляки протягом віків ставилися до Українців по бидлячому і по хамськи. У цьому відношенні вони нічим не відрізнялися (а де і "перепльовували") кацапів. Як і румуни і мадяри, доречі. Жодних ілюзій. Для ляха Україна - не більше, як буферна територія перед кацапською ордою, ляхи пам"ятають, що робили і що зроблять кацапи з Польщею, якщо туди вдеруться (якщо впаде Україна), і мабуть, не забули як сталися два історичних розділи Польщі. Чи пам"ять ясновельможному паньству відшибло?
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24.09.2023 13:15
+16
Ну як можна українським чиновникам зрозуміти турботу уряду Польщі про якогось селянина-фермера,коли його можна просто заколошматити перевірками, забити налогами або просто забрати.
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24.09.2023 13:03
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Українські бариги (єкспортєри)загнали нашіх фермерів у злидні..демпінгують на закупівлі і це дає змогу продавати збіжжя (і не тільки) по низькім цінам по всему світі. Поляки захищають своїх фермерів. Це не наші ЗЕлеуйобки.
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24.09.2023 15:22 Ответить
Так хай наші фермери самі везуть своє зерно куди хочуть! В чому проблема завантажити у фури і відвести?
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24.09.2023 19:06 Ответить
Ну, если украинское зерно идет через Польшу транзитом, допустим, в Египет или в Марокко - так в чем вопрос, а если по пути стараются в нарушение договоренностей сбыть зерно - то это немного западло по отношению к союзникам. Зачем это нужно делать?
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24.09.2023 15:34 Ответить
Дагаварьонності першою порушила польща, коли у червні заявила, що заборона на весь український агроекспорт триватиме до 15 вересня. А на календарі вже 24 число, а заборона триває.
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24.09.2023 19:08 Ответить
А по какой причине? Может, причина была та же?
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24.09.2023 19:46 Ответить
То есть решением Еврокомиссии демонстративно поляки подтёрлись.
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24.09.2023 15:43 Ответить
Про какой СОТ вы блеете?
Что вы млять знаете?
Там один базовый документ - двести страниц мелким шрифтом на бюрократическом английском!
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24.09.2023 17:18 Ответить
Цікава річ про яку зовсім не скажуть захисники "бідних польських фермерів" полягає у тому, що Євросоюз покриє збитки фермерів від дешевої агропродукції з України.
По-друге, дешева українська агропродукція вигідна пересічним полякам, бо вона знизить роздрібні ціни у продуктових магазинах, як це було вже у Чехії( так заявляла Чеська влада)
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24.09.2023 19:18 Ответить
Якщо ви думаєте, що дешеве зерно виграє війну?? то ви вже повинні бути в Москві зі своїм дешевим зерном.
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24.09.2023 19:51 Ответить
Шановні українці.
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?
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24.09.2023 19:47 Ответить
розділ польщі у другу світову теж був правильний
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24.09.2023 20:49 Ответить
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