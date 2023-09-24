Решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным, - Дуда
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Польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны, так что эмбарго на украинское зерно – это правильное решение.
Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.
По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.
"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги для поддержки польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", - добавил Дуда.
Пожалуйста, подождите...
Что вы млять знаете?
Там один базовый документ - двести страниц мелким шрифтом на бюрократическом английском!
По-друге, дешева українська агропродукція вигідна пересічним полякам, бо вона знизить роздрібні ціни у продуктових магазинах, як це було вже у Чехії( так заявляла Чеська влада)
Через територію Польщі з самого початку постійно проходило транзитне зерно.
Заборона поширюється на його введення на польський ринок з міркувань захисту власної сільськогосподарської галузі.
Україна подала справу до СОТ.
Ви усвідомлюєте, скільки часу тривають такі справи ?
До 10 років, якому передувало розслідування врегулювання.
Навіть якщо Україна в цьому суді виграє... Цей суд не може нічого наказувати. це просто орган формування думки.
Ви не виграєте, тому що... 30% вашого зерна не відповідає фітосанітарним нормам Євросоюзу. Занадто багато пестицидів і гербіцидів.
Є одне питання.
НАВІЩО УКРАЇНА ВЗАГАЛІ ЦЕ ЗРОБИЛА, ЯКЩО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ
Від чийого імені? Німецький?
Бачите, що через 5 днів ситуація в Україні не покращилася, а погіршилася. Німці вас обдурили... Ви підтримали їхню кандидатуру в Радбез ООН, самі наказали прибрати росіян. А Німеччина не підтримала ваш запит.
Це доводить, що німці ставляться до вас як до об'єктів. Запитайте себе... Чому вони так довго чекали, щоб дозволити вам видати LEO2???
Скільки танків ви отримали від них і коли? Вам після війни обіцяли танковий завод. Але... війну треба вигравати, кийками не зробиш. Вам також обіцяли LEO1... скільки штук ви отримали?