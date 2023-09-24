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Новости Экономика
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Польша (7503) зерновые (92) Дуда (644)

В Польше подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зерно,українське,зернові

Польша уже подготовила транзитные коридоры, которыми Украина будет экспортировать свое зерно тем странам, которые нуждаются в таком экспорте.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире TVP1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил Дуда.

Ранее Дуда также заявил, что решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным.

Читайте также: Зеленский остается моим другом, несмотря на зерновой конфликт между Украиной и Польшей, - Дуда

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Польша внесла в список запрещенных, кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, крупы и муку. Венгрия расширила запрет до 24 товарных позиций.

Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в которой обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.
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Топ комментарии
+27
А раніше цього зробити не можна було? Ну, щоб ситуацію не нагнітати на радість кацапам...
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24.09.2023 14:02
+18
Було! Був транзит поки зелені бариги не захотіли на Польщі бабла заробити і польського фермера кинути. Проблема не в Польщі, проблема в зеленій мерзоті.
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24.09.2023 14:28
+13
Так,полякам,як вихованим людям і на думку не спадало,що людина яку ти впустив до своєї хати,при першій же можливості насре десь у кутку)
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24.09.2023 14:19
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Ще раз: без покупця нічого не вийде. Де польські мукомоли будуть шукати продавців і фури? В своїх же фермерів. А хто тим фермерам винен, що вони хотіли здерти з покупця три шкіри, притримуючи свій товар і штучно накручуючи ціну? А тепер отримали за свою хитрожопість і підняли хай.
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24.09.2023 16:33 Ответить
Головне, щоб всі вагони доходили до порту вигрузки і
зерно грузили в судна.
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24.09.2023 14:16 Ответить
Запитання і раніше цього не можна було зробити? Можливо і цього балаган можно було уникнути.
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24.09.2023 14:20 Ответить
Балаган підняли самі Зе клоуни подаючи судові іски до Всесвітньої Торгової Організації проти Польщі і інших країн які заборонили СПЕКУЛЯЦІЮ зерном зеленського на своїй території.
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24.09.2023 14:22 Ответить
Та ти шо? А діяти всупереч рішенню Єврокомісії це норм?

Ну хай Польша виходить х Євросоюзу, тоді буде мати право одноособово приймати рішення.

Але ж хочеться на двох стільчаках всидіти...
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24.09.2023 14:42 Ответить
З яких це часів Єврокомісія підтримує спекулятивну торгівлю зерном Зе влади ?
Про збільшення бюджету України від крадіжки зерна з Держрезерву Зе владою написати не хочеш ?
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24.09.2023 14:59 Ответить
Будь-яка торгівля є спекуляцією.
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24.09.2023 15:25 Ответить
А ну напиши що не будь про баригу і Ліпецьку фабрику, а то все натяки і натяки.
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24.09.2023 15:28 Ответить
Може ще про торгівлю зброєю через Молдову написати? Чи про знищені арсенали зброї? Чи про коридор імені рошена в Іловайську?
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24.09.2023 21:05 Ответить
О подоляцька гвардія ботяна проснулася, а ну напиши про Іловайськ, дуже цікаво і про Свинарчуків не забудь, ще напиши що при Зе клоуні артсклади в балаклії теж вибухали, ти не знав ? Щен не забудь написати як рідкісну зброю скуповували через розвідку у кацапів для танків і купили клістрони для С 300 для ППО України які Зе клоунське ДБР відібрала залишивши половину року 2022 небо над Київом без захисту.
Для зефілів це норма, бо для них Вова зеленський непорочний і при ньому все тішь да гладь і сцить Вова зеленський виключно березовим соком 🤣
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25.09.2023 00:06 Ответить
Дуже цікаво, як ти маніпулюєш рішенням Єврокомісії!

Але воно є, і воно однозначне, як би тобі цього не хотілось!
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24.09.2023 15:38 Ответить
Не рішення, а рекомендація після того, як та ж є Єврокомісія ввела мораторій на транзит і імпорт! А чому вона той мораторій ввела не догадуєшся? Ніяких думок, ніяких сумнівів?
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24.09.2023 15:41 Ответить
Буду вдячний, якщо Ви вкажете мені місце, де у відповідному рішенні є слово "Рекомендація".

Натомість там написано таке?

"... Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли.

Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та забезпечила те, що експорт до третіх країн за межами ЄС йде та навіть збільшується..."

Але в Польщі попри позицію Єврокомісії своя думка, тож чхати вона хтіла на офіційне рішення Європейського регулятивного органу.
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24.09.2023 15:50 Ответить
Чому, коли бидло розуміє, що не вивозить суперечку, коли не може підтвердити свої ж твердження, коли не має жодних аргументів, окрім своїх домислів, воно завжди переходить на образи?

Типова кацапська поведінка.
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24.09.2023 16:13 Ответить
Це свідки рошена. Їм хоч в очі сци- все Божа роса
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24.09.2023 21:06 Ответить
Я теж проти Зелі!

Але в цьому випадку, на мій погляд, він зробив все правільно - пішов по цивілізованому шляху вирішення суперечок - через суд. Він вже вирішить хто правий, хто винуватий, безвідносно до політичних уподобань чи корупційних складових.

А Дуда пішов по найбільш підлому шляху - через покарання жінок і дітей-Українців, які втекли у Польщу через війну, вважаючи цю країну найбільшим другом України.
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24.09.2023 21:15 Ответить
У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна, - Дуда Джерело: https://censor.net/ua/n3445346

ГАРНА ІДЕЯ - Зе влада срати в Польщі більше не буде.
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24.09.2023 14:20 Ответить
Боюсь ці покидьки обов"язково вигадають якісь лазівки. В цьому плані у них мізки працюють ідеально.
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24.09.2023 14:26 Ответить
Шантажем і погрозами примусять польських бариг скуповувати українське зерно?
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24.09.2023 15:24 Ответить
У кооперації з ними, якщо не зрозуміло. Але осіб, які ******* половити рибку у мутній воді, вистачає всюди, так що не треба всю Польщу сюди ліпити. Так само як наші хитрожопі трейдери й латифундисти, це не вся Україна.
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24.09.2023 16:10 Ответить
Ага. Тільки поляки зробили винною ВСЮ Україну, погрожуючи нашим біженцям і нашим Збройним Силам.
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24.09.2023 16:35 Ответить
припини ліпити дурню
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24.09.2023 17:04 Ответить
По-суті є що?
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24.09.2023 17:39 Ответить
По суті ти діч несеш Зе клоунську.
Яка погроза ЗСУ, ти комік з цирку ?
Влада Польща заборонила робити демпінгову торгівлю зерном на територіїх Польщі як це робили зеленський зі своїм ОП і Зе владою, скуповуючи зерно за безцінь у українських фермерів.
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25.09.2023 00:10 Ответить
1. Погроза припинити підтримку наших біженців.
2. Погроза ЗСУ припинити постачання зброї. І це погроза, навіть, не тільки ЗСУ, а і всьому українському народу.
Сам чьїх будєш, що топиш проти України за поляків? Кацап? Щезни.
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25.09.2023 00:19 Ответить
Дебіл подоляцький - Польша нічого не винна ні ЗСУ ні Україні, коли ви це дебіли зелені зрозумієте ?
Це ваш Зе клоун замість озброювати ЗСУ три роки обкрадав ЗСУ і клав на ці грощі асфальт для того щоб кацапи зайшли з Білорусі по новим заасфальтованим широким шляхам прямо до Чорнобиля і Київа, але у вас дебілів чомусь Поляки винні.
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25.09.2023 00:28 Ответить
В Польщі які шляхи? Широкі і заасфальтовані? Для кого? Якщо Польща перестане нам допомагати, то кацапи по них промарширують аж до Варшави. І з Польщі в черговий раз буде кілька частин в складі інших країн. Поляки цього хочуть? Все, щезни, польський недоумку.
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25.09.2023 00:35 Ответить
В тебе мізки як у дощового червяка і логіка та ж сама. Дививись дурне, щезне Зе влада,а вас подоляцьких ботів за дупу візьмуть, бо ващі ай пі адреса не великий секрет.
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25.09.2023 00:46 Ответить
За дупу візьмуть кацапів, які топлять проти України. Щезни, ідіоте.
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25.09.2023 08:15 Ответить
Що ти там дурачок подоляцький ще огризаєшся кончений, тікай поки можеш, ху*ло зелене.
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25.09.2023 13:53 Ответить
До того тупого наріду ніяк не дійде, що якщо тобі відкрили браму і дозволили перейти через подвір`я, то зовсім не значить, що тобі посеред подвір`я можна насрати, мало того, ще й бикувати почнеш, мовляв, а що, а хіба не можна? І не треба дивуватись, якщо після того закриють браму і перестануть тебе туди впускати.
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24.09.2023 14:35 Ответить
Зерно, тобто продукти, ти порівнюєш з гівном? Зовсім того?
Ні, хлопчику, не насрав, а підгодував одних і дав підзаробити іншим. Але декотрим хитрожопим, які хочуть і добре нажитись і ще й дотації отримати, це не сподобалось.
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24.09.2023 15:30 Ответить
Чим примітивніше створіння, тим буквальніше воно все сприймає... Мова, не про зерно, а про вчинки, дії і про їх результат. Але то таке, не напружуйся...
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24.09.2023 15:37 Ответить
Ще раз: нажились на українському зерні непогано саме польські бариги, які, до того ж, як стведжується, наближені саме до ПіС. Але винними "польські брати" в черговий раз зробили українців. А сам ти чьїх будєш, що так ревно кидаєшся проти України на захист поляків?
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24.09.2023 15:43 Ответить
Яке їм ПРОДАЛИ українські бариги! Ну, пілять, про логічний ланцюжок ніколи не чув? Українські бариги по низьких цінах закуповують зерно в українських селян. Потім, отримавши дозвіл на ТРАНЗИТ вони мутять схемку з польськми баригами і то зерно, замість його транспортування до портового терміналу, скажімо, в Ґданську, за дешево зливають тим польським баригам. Польські фермери піднімають шум, бучу, протести... Польський уряд не відморожується, а реагує, так, як вважає за потрібне. Не хочете українці виконувати транзитну угоду - нахер. Все, ні транзиту, ні імпорту, *****. То сталось ще в квітні! В результаті у виграші знову ж ті самі українські бариги, бо тепер вони скуповують зерно навіть не дешево, а взагалі за безцінь! Мало того, десятки тисяч українських селян позбавлені заробітку, бо поляки перестали імпортувати малину, горіхи, мед, гарбузове насіння і т.д. На додачу, фермери у великих збитках і під великим питанням оранка, сівба і наступні врожаї... Весело, *****, а?
Єдине запитання, а хто в нас ті українські бариги і як вони "непов`язані" з тою мерзенною зеленю владою? Бо ж вона почала бикувати і їх кришувати. Ну чого б то?
Ну так в чому причина всієї тої херні? Ну ніяк не втямиш?
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24.09.2023 16:00 Ответить
Саме так. Логічний ланцюжок. Ти виставляєш свій товар на продаж. Якщо є покупець - товар продається. Нема - не продається. Тобто, ініціатором оборудки ЗАВЖДИ є покупець. Без нього нічого не вийде, навіть, якщо ти свій товар прямо по квартирах будеш розносити.
Ще раз: чьїх будєш? Які українські бариги? В скандалах навколо УПА, волинських подій та Бандери, які повторюю, ЗАВЖДИ ініціюють і роздмухують поляки, теж українскі бариги з зеленою владою винні?
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24.09.2023 16:20 Ответить
Усе досконало і прозоро розкладено , Якщо навіть після такого роз'яснення будуть якісь закиди на адресу ТІЛЬКИ поляків, то можна вважати, що опонент просто не знає теми

Я би і не дивувався подібному, бо ще не усі розуміють , що " ідучи в Європу" треба елементарно виконувати приписи своїх Законів , Законів Країни , з котрою спілкуєшся і , більш того , Законів тієї спілки , членом якої ти так довго бажаєш стати....але прешся з заднього двору замість зайти , як нормальні люди, через двері

Миру нам
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24.09.2023 23:29 Ответить
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24.09.2023 14:21 Ответить
коридоры кончаются стенками , а туннели выводят на свет
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24.09.2023 14:31 Ответить
Германия передаст Украине 50 надводных беспилотников
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24.09.2023 14:38 Ответить
Є зона вільної торгівлі Україна -ЄС. Продаж транзитного зерна абсолютно ніяк не порушує законодавство ЄС.
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24.09.2023 14:50 Ответить
Подоляцькі боти теж будуть відповідати на суді разом з Зе владою в курсі ?
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24.09.2023 15:31 Ответить
Тобто тебе також будуть судити?!
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24.09.2023 15:47 Ответить
Цікаво, а в ЄС хоч про то догадуються, що контрабандна торгівля то законно?
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24.09.2023 15:38 Ответить
Цікаво, польських бариг як торгували транзитним зерном вже посадили? Чи польска влада своїх не чіпає - єто другоє?!
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24.09.2023 15:48 Ответить
Законодавство ЄС суворо лімітує торгівлю сільськогосподарською продукцією.
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25.09.2023 10:26 Ответить
В Євросоюзі зараз гучний корупційний скандал - польська влада продавала "джамшутам" з усього світу дозволи на проживання у ЄС. Німеччина на фоні цього заявила, що посилить прикордонний контроль аби не пускати до себе в країну цих нелегальних мігрантів.
А ідіоти із секти свідків 73% розказують, що у польщі немає корупції.
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24.09.2023 14:48 Ответить
Що ти ліпиш горбатого до стіни - у твого Зе лідора зірвалась спекуляція з зерном і агропродукцієй в Польщі, давай по темі.
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24.09.2023 15:30 Ответить
це ти дурень вибрав клоуна презідєнтом і тепер мене у цьому виниш. Хоч у вас є однодумці у польщі, які привели до влади місцевих клоунів від партії піс
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24.09.2023 15:45 Ответить
Зелений що ти ту розказуєш я не я і кобила не моя

За Грішу ручаюсь - Зе гондона як і тебе він посиалє на три букви )
Ваш Зе клоун обісрався зі спекуляціями і демпінгом на зерно в Польщі, а ви тут боти відбілююте його, обливаючи поляків гноєм.
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24.09.2023 19:38 Ответить
Вторая партия зерна из Украины пересекла Босфор
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24.09.2023 15:04 Ответить
Це ж так по-кацапськи - за відсутності аргументів переходити на бикування!
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24.09.2023 15:36 Ответить
Господи, помилуй. Читаючи деяких дописувачів, стає не пособі.
" всі нам винні, всі кругом вороги."
Запам'ятайте зенедолугі, ніхто нам нічого не винен і нікого ми не захищаємо. Ми боримось за свою державність. Але було краще, якби без цієї вдади.
Перестаньте вірити зепроросійській владі.
Доречі, вже всі помітили, як корона з голови " найвиличнішого" сповзала?
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24.09.2023 15:17 Ответить
Союзу теж ніхто нічого не був винен. Просто відкрили необмежений ні в кількості, ні в застосуванні Ленд-ліз і все. Не цікавлячись ні демократією, ні корупцією, ні тим, знають радянські льотчики англійську мову чи ні...
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24.09.2023 15:37 Ответить
що ви порівнюєте??? ніби "союзники" не лоханулись зі СеРеРеРом??? яких повстав проти них, хоча й у вигляді так-званої "холодної війни"?
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24.09.2023 15:57 Ответить
Порівнюю допомогу Союзу і Україні, а також умови її надання. Порівняння зовсім не на користь України. Та і яке повстання? Воно ніколи не припинялось, Союз завжди, з моменту створення, був ворогом капіталістичного світу, незважаючи на тимчасові договори і пакти. Наприклад, та ж громадянська в Іспанії 1936 - 39 - го, в якій СРСР і "союзники" були по різні сторони барикад.
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24.09.2023 16:09 Ответить
шановний Гога, Гогій, чи як вас величати...
до чого тут СРСР? до України?? ну до чого?
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24.09.2023 17:34 Ответить
Війна і допомога союзників.
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24.09.2023 17:37 Ответить
Ну так ну так - є міжнародне право є, ми його дотримувалися дотримувалися, кацапи його порушили порушили, міжнародна спільнота повинна поставити кацапів на місце повинна, а так як міжнародна спільнота сама не хоче ставити в стійло кацапів - то вона спільнота повинна нам допомагати. Задобали подібні дописи як у вас - виж хочете шоб в Україні закони виконувалися а чого ви не хочете щоб міжнародні закони виконувалися? Точно нікого ми не захищаємо - Молдова це ніхто виходить по вашій логіці ( а від такого відношення до малої країни яке є у вас мені стає не по собі - хоча можливо в вас відношення файне але я беру приклад з вас коли всіх незгодних з вами причисляєте до одного табору).
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24.09.2023 15:49 Ответить
значить... Резніков -- не винен.
А от Дуда -- от що він собі думає?!!? На кону "безпека Європи"! от недолугий...
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24.09.2023 15:54 Ответить
Одне слово - Гельсінкі ( якщо ви написали про "безпека Європи" - то ви повинні знати до чого тут Гельсінкі).
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24.09.2023 16:04 Ответить
зерно до того Гельсінкі не має жодного відношення, якщо аж так от брати!
Ви там петиціями приструніть запал вашого міні-черчіля **********, щоб зважав на заявочки..
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24.09.2023 17:39 Ответить
Ну так ну так - а тепер скільки в Польщі згадували і згадують Бандеру і УПА і скільки в Україні згадують Пілсудського ( такшо поляки - а далі я промовчу), і пацифікацію напевно українці по відношенню до поляків робили .
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24.09.2023 17:48 Ответить
так а я про що! про вашу цю ворожість! Ворог мого ворога -- мій товариш, наразі. Це варто враховувати і не сваритись з союзниками -- на перепону цьому існує дипломатія -- а її потрівно навчитись, спершу як лізти до політики...
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24.09.2023 18:26 Ответить
По перше - Польща нам не союзник ( як і інші країни ) , документів про якісь союзи ми не підписували. Про дипломатію ви заговорили і про ворожість - ще раз якого куя тему Бандери і УПА в Польщі постійно роздмухують ( нагадаю вам не ми поляків а поляки нас завоювали ) політики , ви давайте пораду польским політикам а не мені - якого куя вони політикою займаються якщо подібною муйнею страдають .
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24.09.2023 18:36 Ответить
А ви в Польші живете?.. де розкручують теми про Бандеру?.. Може вилізьте з москальських пабліків..
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25.09.2023 19:25 Ответить
Хм а може Австралії не існує - а шо я там не був не бачив значить Австралії не існує. Ви хоч трішки старайтеся - а нічого не заробите ( скільки вам там центів за комент дають?). До речі - а якого куя Вільнюс з 1920 по 1939 здається знаходився в Польщі - цеж не Польща цеж столиця вашого найближчого союзника .
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25.09.2023 20:39 Ответить
Ну хоч презинент нам щось винен! (ну не мені, я його не підтримав), але своїм виборцям...
Хоча й казав, що нікому окрім батьків...
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24.09.2023 15:51 Ответить
Американці винні точно! Коли Клінтон підписував «меморандум» по ядерній зброї він думав про що!? І як би я не поважав Десантіс у внутрішніх справах від Америки це не благодійність, а пряме виконання своїх обовʼязків!
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24.09.2023 15:53 Ответить
ну так ти з отим американським прапором у профілю -- йди "поштовхай" своїх сенаторів, що це вони бездіють
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24.09.2023 15:59 Ответить
А ви помітили, як одночасно "прозріли" зебіли, ніби хто перемикачем клацнув, ще вчора мало не з кулаками кидалися на "порохоскотів", а сьогодні з авторитетним виглядом розповідає мені те, що я безуспішно намагався донести до нього 4 роки. І сталося це після того, як Коломойського запроторили до буцегарні, боюсь він зараз просто поміняє нам одного буратіну на іншого.
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24.09.2023 18:44 Ответить
Ну от і... добже.
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24.09.2023 15:30 Ответить
Обосрались и пошли на попятную.
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24.09.2023 15:46 Ответить
Ты ещё скажи что поляки Зеленского испугались.👶
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24.09.2023 15:52 Ответить
Я не полінувався і вивчив ситуацію із доступних джерел: в тому факті, що дешевша і нижчої якості українська пшениця опинилась на польському ринку, винуваті як і українські, так і польські трейдери. Це звичайнісінький кримінал і польським політикам слідувало б завалити своє польське хлєбало і відкрити кримінальні справи.
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24.09.2023 15:51 Ответить
Поляки испугались что их аграрии хрен получат субсидии за такое сволочное поведение и дяде Сэму это очень не понравилось.
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24.09.2023 16:07 Ответить
Дядя Сэм один раз прижал вас с зерном и сделает это снова, к Меркель не ходи.
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24.09.2023 16:12 Ответить
Дойчевата иди в жопу.
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24.09.2023 16:34 Ответить
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24.09.2023 16:42 Ответить
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24.09.2023 16:46 Ответить
Зерновий калідор - дуже добре. "Поворот вправо, поворот вліво - втеча, зупинка по дорозі - провокація"...
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24.09.2023 16:47 Ответить
Кругом враги!
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24.09.2023 17:00 Ответить
Гундос, не думаючи, ляпає язиком, що йому напишуть пройдисвіти з ОПи, а потім слідує серія вибачень і реверансів у бік партнерів. Такі, як цей конфлікти, в міжнародних відносинах вже носять систематичний характер, однак відповідні висновки та дії не робляться.
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24.09.2023 17:04 Ответить
Нащо ж тоді створювали СОТ та врешті-решт і навіть ЄС, якщо все одно свої ринки отак захищають?
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24.09.2023 17:07 Ответить
Сама страшна річ, про яку ніколи не скажуть польські популісти у владі і їхні шєстьорки тут на сайті, полягає у тому, що дешева українська агропродукція здешевлює (!) продукти харчування на польському ринку.
А бідні польські фермери все одно отримають додакові гроші для покриття збитків із бюджету ЄС.
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24.09.2023 17:21 Ответить
Що ти мелеш, це все одно що замість зарплатні отримувати мінімальну пенсію.
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24.09.2023 19:35 Ответить
Не розумію одного .
Украінське зерно призначалося для африканців і країн близького сходу які ніби голодували.
А тут раптом Польща протестує !!??
Допускаю що зелені могли скинути зерно в Польщі що є набагато дешевше !!!
Інакше пояснити не можу
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24.09.2023 18:38 Ответить
Відкрий ютуб канал Портникова, там мінімум 3 відео, де він в деталях розповідає, як польща обісралася і зробила винною Україну
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24.09.2023 19:01 Ответить
Так!) Три відео точно є: одне - Відповіді на запитання про зерно "Аргументи", друге він з Березою веде діалог, третє - вчора ввечері Суботній політклуб.

Все чітко і доступно.👍
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24.09.2023 21:41 Ответить
Маячня. У нас зона вільної торгівлі з ЄС. Який сенс везти в Африку якщо є покупці в Польщі? Це ринок. Кому хочемо тому і продаємо, хто хоче той і купує. Це аксіома ринкової економіки. Африканцям кацапи обіцяли допомогти, то нехай допомагають.
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24.09.2023 19:20 Ответить
Так і є - за спекуляцію і демпінг при продажу свого зерна на території Польщі і були накладені санкції Польшею на зерно України, але не на транзит ії територієй !
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24.09.2023 19:31 Ответить
Не прокатило оПе.
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24.09.2023 19:58 Ответить
Африканці полегшено видихнули.
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24.09.2023 22:54 Ответить
Стоит упомянуть факт что в культурной Польше на вас могут наброситься и/или унизить потому что вы украинец. Наступите на ножку поляку и может пролиться примерно в ключе публичных заявлений по зерну, только менее замысловато - например услышите "выпердалюй". Но и между собой они так могут.

Из-за приближающихся выборов стали особо чувствительны, ходят с шишечками на лбу от моления в костеле. Кроме того, приближается праздник на который они посещают и украшают кладбища. Можно посоветовать не трогать их пока, не снимать накладную шишечку.
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25.09.2023 02:42 Ответить
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