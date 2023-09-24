В Польше подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Польша уже подготовила транзитные коридоры, которыми Украина будет экспортировать свое зерно тем странам, которые нуждаются в таком экспорте.
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире TVP1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил Дуда.
Ранее Дуда также заявил, что решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным.
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Польша внесла в список запрещенных, кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, крупы и муку. Венгрия расширила запрет до 24 товарных позиций.
Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в которой обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.
Пожалуйста, подождите...
зерно грузили в судна.
Ну хай Польша виходить х Євросоюзу, тоді буде мати право одноособово приймати рішення.
Але ж хочеться на двох стільчаках всидіти...
Про збільшення бюджету України від крадіжки зерна з Держрезерву Зе владою написати не хочеш ?
Для зефілів це норма, бо для них Вова зеленський непорочний і при ньому все тішь да гладь і сцить Вова зеленський виключно березовим соком 🤣
Але воно є, і воно однозначне, як би тобі цього не хотілось!
Натомість там написано таке?
"... Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли.
Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла вирішити конкретні проблеми та забезпечила те, що експорт до третіх країн за межами ЄС йде та навіть збільшується..."
Але в Польщі попри позицію Єврокомісії своя думка, тож чхати вона хтіла на офіційне рішення Європейського регулятивного органу.
Типова кацапська поведінка.
Але в цьому випадку, на мій погляд, він зробив все правільно - пішов по цивілізованому шляху вирішення суперечок - через суд. Він вже вирішить хто правий, хто винуватий, безвідносно до політичних уподобань чи корупційних складових.
А Дуда пішов по найбільш підлому шляху - через покарання жінок і дітей-Українців, які втекли у Польщу через війну, вважаючи цю країну найбільшим другом України.
ГАРНА ІДЕЯ - Зе влада срати в Польщі більше не буде.
Яка погроза ЗСУ, ти комік з цирку ?
Влада Польща заборонила робити демпінгову торгівлю зерном на територіїх Польщі як це робили зеленський зі своїм ОП і Зе владою, скуповуючи зерно за безцінь у українських фермерів.
2. Погроза ЗСУ припинити постачання зброї. І це погроза, навіть, не тільки ЗСУ, а і всьому українському народу.
Сам чьїх будєш, що топиш проти України за поляків? Кацап? Щезни.
Це ваш Зе клоун замість озброювати ЗСУ три роки обкрадав ЗСУ і клав на ці грощі асфальт для того щоб кацапи зайшли з Білорусі по новим заасфальтованим широким шляхам прямо до Чорнобиля і Київа, але у вас дебілів чомусь Поляки винні.
Ні, хлопчику, не насрав, а підгодував одних і дав підзаробити іншим. Але декотрим хитрожопим, які хочуть і добре нажитись і ще й дотації отримати, це не сподобалось.
Єдине запитання, а хто в нас ті українські бариги і як вони "непов`язані" з тою мерзенною зеленю владою? Бо ж вона почала бикувати і їх кришувати. Ну чого б то?
Ну так в чому причина всієї тої херні? Ну ніяк не втямиш?
Ще раз: чьїх будєш? Які українські бариги? В скандалах навколо УПА, волинських подій та Бандери, які повторюю, ЗАВЖДИ ініціюють і роздмухують поляки, теж українскі бариги з зеленою владою винні?
Я би і не дивувався подібному, бо ще не усі розуміють , що " ідучи в Європу" треба елементарно виконувати приписи своїх Законів , Законів Країни , з котрою спілкуєшся і , більш того , Законів тієї спілки , членом якої ти так довго бажаєш стати....але прешся з заднього двору замість зайти , як нормальні люди, через двері
Миру нам
А ідіоти із секти свідків 73% розказують, що у польщі немає корупції.
За Грішу ручаюсь - Зе гондона як і тебе він посиалє на три букви )
Ваш Зе клоун обісрався зі спекуляціями і демпінгом на зерно в Польщі, а ви тут боти відбілююте його, обливаючи поляків гноєм.
" всі нам винні, всі кругом вороги."
Запам'ятайте зенедолугі, ніхто нам нічого не винен і нікого ми не захищаємо. Ми боримось за свою державність. Але було краще, якби без цієї вдади.
Перестаньте вірити зепроросійській владі.
Доречі, вже всі помітили, як корона з голови " найвиличнішого" сповзала?
до чого тут СРСР? до України?? ну до чого?
А от Дуда -- от що він собі думає?!!? На кону "безпека Європи"! от недолугий...
Ви там петиціями приструніть запал вашого міні-черчіля **********, щоб зважав на заявочки..
Хоча й казав, що нікому окрім батьків...
А бідні польські фермери все одно отримають додакові гроші для покриття збитків із бюджету ЄС.
Украінське зерно призначалося для африканців і країн близького сходу які ніби голодували.
А тут раптом Польща протестує !!??
Допускаю що зелені могли скинути зерно в Польщі що є набагато дешевше !!!
Інакше пояснити не можу
Все чітко і доступно.👍
Из-за приближающихся выборов стали особо чувствительны, ходят с шишечками на лбу от моления в костеле. Кроме того, приближается праздник на который они посещают и украшают кладбища. Можно посоветовать не трогать их пока, не снимать накладную шишечку.