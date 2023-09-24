В Польше подготовили транзитные коридоры для экспорта украинского зерна, - Дуда

Польша уже подготовила транзитные коридоры, которыми Украина будет экспортировать свое зерно тем странам, которые нуждаются в таком экспорте.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире TVP1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил Дуда.

Ранее Дуда также заявил, что решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным.

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Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Польша внесла в список запрещенных, кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, крупы и муку. Венгрия расширила запрет до 24 товарных позиций.

Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в которой обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.