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Новости Война в Украине
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ПВО (1508) Курск (74)

В Курске второй раз за день слышны взрывы. Губернатор Старовойт сообщает о работе ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,курська

В российском Курске второй раз за день неспокойно. Губернатор региона Роман Старовойт сообщает о работе ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", - отметил он.

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Топ комментарии
+16
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24.09.2023 14:36
+12
Есть прилет: при повторном ударе БПЛА по Курску поврежден НПЗ
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24.09.2023 14:47
+7
С Днём города,братский Курск!!!
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24.09.2023 14:33
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С Днём города,братский Курск!!!
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24.09.2023 14:33 Ответить
То салюти мабуть...
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24.09.2023 14:44 Ответить
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24.09.2023 14:36 Ответить
😯 а што случілось?
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24.09.2023 14:38 Ответить
Та сходка була в помЄщьЄнії і многа курілі... От і докурілісь...
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24.09.2023 14:46 Ответить
Окупанти
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24.09.2023 15:48 Ответить
недолёт шахедов
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24.09.2023 14:57 Ответить
"Ни знаю я палитикай ни интересуюсь" (С)
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24.09.2023 15:41 Ответить
Майте совість кобзон зірвав голос, а хор александрова сам не вивозить😁😁😁
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24.09.2023 14:43 Ответить
323 человека открыли шампусик
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24.09.2023 16:39 Ответить
Есть прилет: при повторном ударе БПЛА по Курску поврежден НПЗ
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24.09.2023 14:47 Ответить
Мастер парковки: в притирочку, чтобы осколками не посекло
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24.09.2023 16:40 Ответить
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24.09.2023 14:49 Ответить
ага
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24.09.2023 15:07 Ответить
это хорошо что работает ПФО , оно на головы лаптям падает
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24.09.2023 15:06 Ответить
РосСМИ сообщили о мощных "прилетах" в Токмаке


По информации местных жителей, в результате работы российской ПВО травмированы гражданские.
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24.09.2023 15:12 Ответить
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24.09.2023 16:02 Ответить
Зачем тратить деньги на салют? Его бесплатно организуют местное ПВО
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24.09.2023 16:41 Ответить
Оце круто, кацапи нафтобазою дрони збивають!!!
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24.09.2023 16:03 Ответить
 
 