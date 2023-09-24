В Курске второй раз за день слышны взрывы. Губернатор Старовойт сообщает о работе ПВО

В российском Курске второй раз за день неспокойно. Губернатор региона Роман Старовойт сообщает о работе ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Старовойта.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", - отметил он.

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