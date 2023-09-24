На Таврическом направлении враг переодевается в украинскую форму и не оставляет попыток оцепить Авдеевку, - Силы обороны

Российские захватчики на Таврическом направлении пытались прорвать оборону ВСУ в районах Северного и Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, как на ВОТ, так и на нашей стороне, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий", - сказал он.

Спикер Сил обороны отметил, что РФ все время пытается вернуть утраченное, потому что российским генералам, полковникам нужно показывать хоть какие-то результаты, а их у них нет. По его словам, поэтому россияне просто гонят людей вперед и идут мясные штурмы.

Также россияне не оставляют нелепых попыток окружить Авдеевку, и что за прошедшие сутки российская авиация наносила удары, в частности, возле Авдеевки, Работино и Вербового.

Но, по его словам, украинские военные потихоньку идут вперед у Работино и Вербового.

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"В общей сложности в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. На Марьинском направлении оккупант в очередной раз атаковали возле населенного пункта Марьинка. Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За прошедшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – проинформировал Штупун.

Отвечая на вопрос, почему он назвал атаки РФ на Авдеевку бестолковыми, он объяснил, что россияне все время понесут потери, откатываются и снова идут по тем же направлениям. "То есть, я считаю, как военный, что это довольно бестолково", - заявил спикер и добавил, что общие потери врага за минувшие сутки составили 159 человек.

"Это несколько меньше, чем вчера-позавчера, но мы это будем максимально исправлять. Также уничтожены 43 единицы военной техники, в том числе 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 различных беспилотников, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники. И за прошедшие сутки враг потерял 3 склада боеприпасов", - проинформировал Штупун.