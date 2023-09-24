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На Таврическом направлении враг переодевается в украинскую форму и не оставляет попыток оцепить Авдеевку, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,війна,зсу

Российские захватчики на Таврическом направлении пытались прорвать оборону ВСУ в районах Северного и Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, как на ВОТ, так и на нашей стороне, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий", - сказал он.

Спикер Сил обороны отметил, что РФ все время пытается вернуть утраченное, потому что российским генералам, полковникам нужно показывать хоть какие-то результаты, а их у них нет. По его словам, поэтому россияне просто гонят людей вперед и идут мясные штурмы.

Также россияне не оставляют нелепых попыток окружить Авдеевку, и что за прошедшие сутки российская авиация наносила удары, в частности, возле Авдеевки, Работино и Вербового.

Но, по его словам, украинские военные потихоньку идут вперед у Работино и Вербового.

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"В общей сложности в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. На Марьинском направлении оккупант в очередной раз атаковали возле населенного пункта Марьинка. Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За прошедшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – проинформировал Штупун.

Отвечая на вопрос, почему он назвал атаки РФ на Авдеевку бестолковыми, он объяснил, что россияне все время понесут потери, откатываются и снова идут по тем же направлениям. "То есть, я считаю, как военный, что это довольно бестолково", - заявил спикер и добавил, что общие потери врага за минувшие сутки составили 159 человек.

"Это несколько меньше, чем вчера-позавчера, но мы это будем максимально исправлять. Также уничтожены 43 единицы военной техники, в том числе 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 различных беспилотников, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники. И за прошедшие сутки враг потерял 3 склада боеприпасов", - проинформировал Штупун.
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Роман Донік

@donikroman

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4 ч

1. Насправді, глибоко по х… (по сараю), що там кажуть джерела в ОП. От зовсім. Подобається це комусь чи ні, є низка політиків, які марили припиненням війни, бо вважали що їм це вдасться. Бо їм задавалося, що справа не РФ, а в попередній владі.


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24.09.2023 14:43 Ответить
Вони у всіх війнах використовували тактику з перевдяганням і про це слід пам'ятати. Ця наволоч не гребує нічим заради досягнення мети.
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24.09.2023 15:01 Ответить
Перевдягання в форму супротивника кваліфікується як диверсія, або спроба такої, а на диверсантів не розповсюджуються права про захист військовополоненних. Побачили орка в нашій формі, або взутого в наші берци - вбивати без попередження. Вони знали на що йдуть і тому підписали собі смертний вирок.
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24.09.2023 15:50 Ответить
Вони вже робили це торік в лісах під Купянськом, судячи з всього це практикується вагінерами і зеками.
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24.09.2023 16:16 Ответить
можливо диверсія а може у них форми не вистачає вдягати мобиків, а нашої вони захопили на складах..
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24.09.2023 16:16 Ответить
Це той момент, коли швидким ідентифікатором "свій-чужий" мала б бути українська мова.
Але, на жаль, добра половина українського війська нею не володіє взагалі.
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24.09.2023 16:51 Ответить
Атаки не є недолугими. Це правильні атаки, але недостатньо правильні. Треба було б, щоб вони йшли в атаку колонами по три поротно
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25.09.2023 04:47 Ответить
Речнику треба казати, що він "вважає", а не "рахує". ******* 200-тих кацапів.
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25.09.2023 04:54 Ответить
Викликає тривогу велика кількість знищених кацапських дронів. Я уявляю, яка величезна кількість їх літає над нашими позиціями, щоб завдати ударів по наших захисниках. Треба, щоб Міноборони поставляло нашим Захисникам більше (якщо воно взагалі щось поставляє, а не волонтери) антидронових рушниць і тих же дронів
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25.09.2023 04:59 Ответить
 
 