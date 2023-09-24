Удар по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 55 человек, среди них - 6 детей

Городские власти Кременчуга выделят материальную помощь пострадавшим в результате ракетного удара 22 сентября.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Все, кто были госпитализированы, получат по 25 тысяч грн, те, кто получил легкие травмы и лечатся амбулаторно - по 10 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что по состоянию на 24 сентября в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро – дети. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, в том числе один ребенок.

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