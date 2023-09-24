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Кременчуг (336) обстрел (20439)

Удар по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 55 человек, среди них - 6 детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Городские власти Кременчуга выделят материальную помощь пострадавшим в результате ракетного удара 22 сентября.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Все, кто были госпитализированы, получат по 25 тысяч грн, те, кто получил легкие травмы и лечатся амбулаторно - по 10 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что по состоянию на 24 сентября в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро – дети. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, в том числе один ребенок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+8
А когда наши терпилы будут бить так, что у кацапов будет 55 пострадавших из гражданских? Или мы не такие?
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24.09.2023 15:17
+6
Ніколи по мирних бити ми не будемо.
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
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24.09.2023 16:05
+3
Без навідників-координаторів на МІСЦІ, таке не обходиться!
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!
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24.09.2023 17:27
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Правила форума Совет форумчан
А когда наши терпилы будут бить так, что у кацапов будет 55 пострадавших из гражданских? Или мы не такие?
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24.09.2023 15:17 Ответить
до вашої цифри бажано дописати "0" всередені, а краще вкінці
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24.09.2023 15:21 Ответить
Если вдарят то партнёры больше бомбочек не дадут. А своих у нас нет.
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24.09.2023 16:03 Ответить
Отож. С такими партнерами....
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24.09.2023 17:24 Ответить
Ніколи по мирних бити ми не будемо.
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
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24.09.2023 16:05 Ответить
цікаво що удар по Кременчуку стався в той день коли ми жахнули по штабу ЧФ в Севастополі ...Отвєтка за штаб ЧФ по Кременчуку здавався б дивним ...Але не просто Калібри були пущені з підводного човна , на все про все було 9 хв . Виходить що об'єкт в Кременчуці куди влучив Калібр був рівноцінний штабу ЧФ ?
Так що про це Цензор знов таки прийдеться Вам писати статтю пізніше ,коли знімуть гриф секретності
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24.09.2023 16:45 Ответить
Та ціль зовсім неспіввідносна.а ось те.що звільниться дуже дорога земля на набережній в придніпровському парку наводить на деякі підозри.та будівля не експлуатується багато років.але належить нацгвардії. найгірше те.що в 30 метрах парк атракціонів.де завжди багато дітей.те,що постраждало лише 6-велика вдача!
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24.09.2023 20:56 Ответить
Без навідників-координаторів на МІСЦІ, таке не обходиться!
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!
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24.09.2023 17:27 Ответить
Для визначення геолокації об'єкта потрібно так небагато: вміти користуватися інтернетом. Тож не шукайте кота в чорному мішку. Навряд в місті знайдете таких недалеких. Ми ноги відриваємо за рашиську говірку, а за подібні речі відриватимемо щось суттєвіше.
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24.09.2023 19:04 Ответить
про навідника ..подивився яких кадрів наше СБУ викрило і інтерв'ю у Золкіна там просто зомбі маньяки і совкодрочери вирішили активуватися під час війни щоб хоиґть якось втамувати свою совкову маніакальність здаючи позиції ЗСУ ..Я впевнений що такі дибіли здавалиб і позиції армії СРСР,аби себе якось проявити
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24.09.2023 18:49 Ответить
 
 