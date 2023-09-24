Удар по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 55 человек, среди них - 6 детей
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Городские власти Кременчуга выделят материальную помощь пострадавшим в результате ракетного удара 22 сентября.
Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Все, кто были госпитализированы, получат по 25 тысяч грн, те, кто получил легкие травмы и лечатся амбулаторно - по 10 тысяч грн", - говорится в сообщении.
Городской голова отметил, что по состоянию на 24 сентября в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро – дети. 19 человек находятся на стационарном лечении в городских больницах, в том числе один ребенок.
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+8 Amarr Stuliy
показать весь комментарий24.09.2023 15:17
+6 Юрий Викторович 4a8dfeac
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+3 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий24.09.2023 17:27
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Пожалуйста, подождите...
Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
Та й толку мало.
Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
Так що про це Цензор знов таки прийдеться Вам писати статтю пізніше ,коли знімуть гриф секретності
Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!