Саудовская Аравия заявила о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и Россией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова выступить посредником по урегулированию "российско-украинского кризиса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается российско-украинского кризиса (войны России против Украины. - Ред.), то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, при уважении принципов международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", - отметил он.
Бин Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство КСА, в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий, предоставило свои хорошие услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде.
"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - резюмировал он.
Напомним, в Саудовская Аравия этого августа принимала саммит в Джидде по украинской "формуле мира", где присутствовали представители Украины, США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и т.д.
Пожалуйста, подождите...
вранці Крим та Донбас, ввечері договір
а иначе - никак
"...повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх."
не видно територіальної цілосності
а без цього - за рузьким кораблем по саудівським піскам, пішки...
Підорафія повинна бути знищена!
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
2. Будь-яким посередникам не можна довіряти. Особливо тим, яким глибоко пох, чим закінчаться бойові дії між нами і кацапами.
Чому не сказати хоча б(!): "війна між Україною та росією" - бояться образити путіна? То який жи це посередник, коли він від початку покрива дії однієї з сторін.
Знову намагатиметься виставити себе посередником, розповідаючи про міфічні республіки?
2. Посередник, якщо він дійсно хоче допомогти в завершенні бойових дій, повинен бути нейтральним до обох сторін.
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»
Зрозумійте, врешті-решт, що більшості країн світу абсолютно плювати як і чим закінчаться бойові дії. Для них головне - це політичні дивіденди. От саме ми зуміли посадити сторони за стіл переговорів. Ні більше, ні менше.
2, Сторони названі чітко. Перечитайте статтю ще раз. Там на самому початку вказано.
- Іхь бін больной! (с)
От тоді б світові ціни, як у вісімдесятих роках минулого століття, обвалились до мінімуму і ніякі розмои про переговори з агресивною пітьмою не потрібні були б через економічну неспроможність такої продовжувати війну.
1. Остання країна у світі яка відменила рабство (й це було на прикінці 20 століття !!!)
2. Єдина країна у світі де діє смертна кара через відрубання голови сокирою ката .
3. Країна , де найбільше число "злочинів" за які полагається страта . Одина з небагатьох де "супружню невірність" жінок страчують . Чоловікам це дозволяється . Також особливий "злочин" в цій країні є проникнення будь якого кафіра в Меку - за це теж смертна кара.
4. Одна з небагатьох країн , де жінки не мають й десятотої частини тих прав які мають чоловіки .
5. Й головне йще один "злочин" саудітів за який полагається виключно смертна кара який тільки 2 десятиріччя пройшло як Джорж Бушу вдалось "віменити" -- це т.з. нацисткий закон . "Юден фрай" ...
Ось така дивна країна ця Саудівська Аравія (СА) .
Те ,що там й досі купляють захопленних у рабство десь у Африці дівчат для гаремів висшої знаті (СА) -- це таке , це дрібниці .
Щось останнім часом развелось тих "посередників" як бліх на собаці.
Тоді кацап здохне з голоду, звалить з України і можна починати переговори.
Саме тому з формулою перемоги, яку я ще раз частково висловив тут, українській владі слід поспішити.
Хоча, підкреслю: чинна влада ЄрЗе не здатна запропонувати не те що світу, а й своїм союзникам... Можливо, це зроблять наступники... якщо вони будуть...