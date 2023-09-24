Саудовская Аравия заявила о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова выступить посредником по урегулированию "российско-украинского кризиса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается российско-украинского кризиса (войны России против Украины. - Ред.), то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, при уважении принципов международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", - отметил он.

Бин Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство КСА, в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий, предоставило свои хорошие услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде.

"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - резюмировал он.

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Напомним, в Саудовская Аравия этого августа принимала саммит в Джидде по украинской "формуле мира", где присутствовали представители Украины, США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и т.д.