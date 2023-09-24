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Новости Война в Украине
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война (47303) Саудовская Аравия (229) переговоры с Россией (450)

Саудовская Аравия заявила о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аравія,саудівська

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова выступить посредником по урегулированию "российско-украинского кризиса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается российско-украинского кризиса (войны России против Украины. - Ред.), то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, при уважении принципов международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", - отметил он.

Бин Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство КСА, в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий, предоставило свои хорошие услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде.

"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - резюмировал он.

Читайте также: Путин снова заявляет, что готов к переговорам для завершения войны

Напомним, в Саудовская Аравия этого августа принимала саммит в Джидде по украинской "формуле мира", где присутствовали представители Украины, США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и т.д.
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Топ комментарии
+57
Чуєш "російсько-українська криза" - відразу відправляй за кораблем.
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24.09.2023 16:27
+39
Про що тут говорити!? Кацапи ***** з України!
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24.09.2023 16:23
+28
"Щодо російсько-української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3445362
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
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24.09.2023 16:31
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Про що тут говорити!? Кацапи ***** з України!
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24.09.2023 16:23 Ответить
Якби араби захотіли, то у них є дуже суттєвий важіль, яким вони можуть подіяти на московитів щоб ті зникли з України. Замість того щоб останніми роками скорочувати видобуток нафти та піднімати на неї ціну, могли б суттєво збільшити її видобуток, зменшити ціну і обвалити бюджет рашистської бензоколонки, у якої одразу не стане мільярдів на продовження загарбницької війни.
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24.09.2023 17:19 Ответить
+ 100 !

вранці Крим та Донбас, ввечері договір
а иначе - никак

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24.09.2023 17:39 Ответить
Чуєш "російсько-українська криза" - відразу відправляй за кораблем.
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24.09.2023 16:27 Ответить
+ 100!

"...повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх."

не видно територіальної цілосності
а без цього - за рузьким кораблем по саудівським піскам, пішки...

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24.09.2023 17:45 Ответить
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24.09.2023 17:46 Ответить
Крім того: "...ЗБЕРЕЖЕННЯ безпеки, та ІНТЕРЕСІВ УСІХ..."
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24.09.2023 18:50 Ответить
Татищо????? А чоиу?
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24.09.2023 17:55 Ответить
Певно кацапи привезли дармового вівса його арабським скакунам..
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24.09.2023 16:28 Ответить
Не скакунам , а вербдюдям ...
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24.09.2023 17:07 Ответить
Посересерників шапіто... І більшість з них ніякі...
Підорафія повинна бути знищена!
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24.09.2023 16:30 Ответить
Нажаль, у нас немає можливостей знищити ********. Хібащо вони самі влаштують у себе громадянську війну на тлі поразок.
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24.09.2023 18:36 Ответить
Зелений колір починає дратувати.
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24.09.2023 16:31 Ответить
А це був мій улюблений... Клята ze-шобла спаскудила(
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24.09.2023 20:42 Ответить
Блин, да где же Антигуа? Они ещё не были посредниками... Они бы 💯 пудов порешали...
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24.09.2023 16:31 Ответить
А Буркіна- Фасо ? Яка туткай ...лядь ще не засвітилася ?
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24.09.2023 16:34 Ответить
Тогда уже стоит попросить помочь Науру. Они точно все помешают, если что введут миротворческий контингент в размере всего населения.
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24.09.2023 17:21 Ответить
Сан Томе і Принсіпі потужніший гравець на міжнародній арені ніж Науру.
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24.09.2023 19:31 Ответить
Ну это уже тяжёлая артиллерия. Они с марсианами переговоры ведут. Им не до того.
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24.09.2023 20:11 Ответить
Ерітрею забули. А їм абідна
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24.09.2023 20:43 Ответить
"Щодо російсько-української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3445362
Вираз "російсько-українсько криза" і посередник - речі не сумістні.
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24.09.2023 16:31 Ответить
!!!
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24.09.2023 17:08 Ответить
Чому?
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24.09.2023 17:56 Ответить
Тому що в Україні нема кризи, а є агресія росії. Чи можна довіряти посереднику який ігнорує цей факт?
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24.09.2023 18:10 Ответить
1. А хіба агресія Росії проти України, не є кризовою ситуацією?
2. Будь-яким посередникам не можна довіряти. Особливо тим, яким глибоко пох, чим закінчаться бойові дії між нами і кацапами.
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24.09.2023 19:05 Ответить
Є, але хто ж спричинив ту кризу марсіани?
Чому не сказати хоча б(!): "війна між Україною та росією" - бояться образити путіна? То який жи це посередник, коли він від початку покрива дії однієї з сторін.
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24.09.2023 19:11 Ответить
І на додачу коли "криза в Україні" в якому тоді ранзі на цих переговорах буде росія?
Знову намагатиметься виставити себе посередником, розповідаючи про міфічні республіки?
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24.09.2023 19:23 Ответить
1. Сказати термін ВІЙНА не можна, хоча б тому, що ніхто нікому війну не оголошував.
2. Посередник, якщо він дійсно хоче допомогти в завершенні бойових дій, повинен бути нейтральним до обох сторін.
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24.09.2023 19:33 Ответить
І саме через нейтральність він не згадує одну із сторін?
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»
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24.09.2023 19:52 Ответить
Тобто ви вважаєте, що країна-посередник повинна виконувати роль прокурора? Звинувачувати? Я чомусь вважав, що завдання посередника, це посадити сторони за стіл переговорів.
Зрозумійте, врешті-решт, що більшості країн світу абсолютно плювати як і чим закінчаться бойові дії. Для них головне - це політичні дивіденди. От саме ми зуміли посадити сторони за стіл переговорів. Ні більше, ні менше.
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24.09.2023 20:02 Ответить
Країна-посередник має бути нейтральною до обох сторін. В даному випадку приховується як причина що спричинила кризу, так і сторона з якою мають вести переговори.
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24.09.2023 20:07 Ответить
1. Ще раз. Країна посередник не повинна визначати причину кризи. Вона навіть не є учасником перемовин. Вона лише організатор. Сподіваюсь, що ви це зрозумієте.
2, Сторони названі чітко. Перечитайте статтю ще раз. Там на самому початку вказано.
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24.09.2023 22:09 Ответить
Хто сказав що Україна має бажання вирішити якусь там кризу??? Є заяви про деокупацію територій від російських військ(або їх виведення) - крапка.
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24.09.2023 22:45 Ответить
P.S. Кризова ситуація між Україною та росією більш нейтральнішого не існує, але хіба таке влаштує кремлівського троля - тому допобачення.
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24.09.2023 23:08 Ответить
Нас намагаються на пляшку посадити,а не «за стіл переговорів». Хто цього ТІПА «не розуміє» -той ворог України без варіантів
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24.09.2023 21:02 Ответить
згоден. По сабжу Lexx Habermann - це навіть не зебіл, а мертвечуківський прихвостень.
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24.09.2023 22:11 Ответить
Слухай тормозе не заважай....
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24.09.2023 22:44 Ответить
їбать я вже в Америці хоча у Волинській област - телепорт
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24.09.2023 22:45 Ответить
Повномасштабна війна - це не криза.
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24.09.2023 20:37 Ответить
вони якісь ваговики в політиці чи це якісь ігри? лошадєвіч вчора вде сказав що до останнього руцкого будуть доказувати які вони дов....би
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24.09.2023 16:32 Ответить
Дякуюємо, не треба.
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24.09.2023 16:33 Ответить
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24.09.2023 18:15 Ответить
Файсал бін Фархан заявив:
- Іхь бін больной! (с)
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24.09.2023 16:34 Ответить
і дурной
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24.09.2023 18:40 Ответить
лол. з такими формулюваннями хай разом з рашкою за кораблем пздує
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24.09.2023 16:46 Ответить
Як лукашенко був посередником між пригожиним і путіним
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24.09.2023 16:51 Ответить
у нас уже есть посредник - АТАКМС и ХАЙМЕРС , они нас помирят
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24.09.2023 17:00 Ответить
💯!
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24.09.2023 20:45 Ответить
Краще б той принц усунув би всі перепони, що перешкоджають збільшенню видобутку нафти.
От тоді б світові ціни, як у вісімдесятих роках минулого століття, обвалились до мінімуму і ніякі розмои про переговори з агресивною пітьмою не потрібні були б через економічну неспроможність такої продовжувати війну.
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24.09.2023 17:01 Ответить
Кілька цікавих деталєк про Саудію :
1. Остання країна у світі яка відменила рабство (й це було на прикінці 20 століття !!!)
2. Єдина країна у світі де діє смертна кара через відрубання голови сокирою ката .
3. Країна , де найбільше число "злочинів" за які полагається страта . Одина з небагатьох де "супружню невірність" жінок страчують . Чоловікам це дозволяється . Також особливий "злочин" в цій країні є проникнення будь якого кафіра в Меку - за це теж смертна кара.
4. Одна з небагатьох країн , де жінки не мають й десятотої частини тих прав які мають чоловіки .
5. Й головне йще один "злочин" саудітів за який полагається виключно смертна кара який тільки 2 десятиріччя пройшло як Джорж Бушу вдалось "віменити" -- це т.з. нацисткий закон . "Юден фрай" ...
Ось така дивна країна ця Саудівська Аравія (СА) .

Те ,що там й досі купляють захопленних у рабство десь у Африці дівчат для гаремів висшої знаті (СА) -- це таке , це дрібниці .
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24.09.2023 17:05 Ответить
Не тільки, африканських, на жаль. Азійських також
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24.09.2023 22:21 Ответить
А ще там є газета "аль-Ватан".
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25.09.2023 10:39 Ответить
Людина яка назвала агресію кризою, по-замовчуванню не може бути посередником.

Щось останнім часом развелось тих "посередників" як бліх на собаці.
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24.09.2023 17:06 Ответить
Одні диктатори пруться в посередники. Особливо, коли це ***** конче потрібно.))
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24.09.2023 17:14 Ответить
Шось тих посередників, як тарганів чи ваньок
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24.09.2023 17:14 Ответить
Посередники...


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24.09.2023 17:23 Ответить
єто же дичь какая-то... !
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24.09.2023 17:51 Ответить
коли кацапи під Києвом були то такими посередниками і не пахло )
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24.09.2023 17:25 Ответить
Якщо кандидат в посередники називає війну «кризою», то нехай цей посередник стоїть десь посередником між своїми верблюдами і ослами
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24.09.2023 17:28 Ответить
А що ще може запропонувати Оман? Там вже колись були якісь домовленності але під "килимом".
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24.09.2023 17:32 Ответить
Так вони тіж сами умови і привезуть, що були в Омані, де Херсон Лівоберіжжя.
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24.09.2023 17:51 Ответить
тролятіна тебе видно як на долоні . Таваріщ сухав бл...
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24.09.2023 19:30 Ответить
Які ще накуй переговори з террористами?
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24.09.2023 17:34 Ответить
А про готовність надати українцям зброю для закінчення війни він часом не сказав??
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24.09.2023 17:38 Ответить
Тре Кубань завоювати, тоді вони пійдуть на переговори. А так вони нічого не поймуть.
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24.09.2023 17:48 Ответить
ліпше б залили весь світ нафтою-і ніяки посередники не потрібні
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24.09.2023 17:52 Ответить
Які з абізян посередники? Вони й слів таких нещодавно не знали
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24.09.2023 18:14 Ответить
Фейсал блд, яка !криза", провітрюй свою чалму іноді
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24.09.2023 18:35 Ответить
Це ті хочуть бути переговорникам - що розчленовують людей в консульствах?
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24.09.2023 19:09 Ответить
Как же зеленосяйный хочет 'договориться посередине'! То Оман, то Турция, теперь КСА. ЮАР и Бразилия не прошли...
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24.09.2023 19:39 Ответить
Дайте більше дешевої нафти на світові ринки.
Тоді кацап здохне з голоду, звалить з України і можна починати переговори.
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24.09.2023 20:32 Ответить
подібні намагання стати посередником вже не діють. Україна вже проходила власний шлях "толькоперестать стрелять, договоримся посередине". Не катить, навіть упороті 73/43%зебіли в цьому переконались. Потрібно, щоб в цьому переконалось цивілізоване світове суспільство.

Саме тому з формулою перемоги, яку я ще раз частково висловив тут, українській владі слід поспішити.
Хоча, підкреслю: чинна влада ЄрЗе не здатна запропонувати не те що світу, а й своїм союзникам... Можливо, це зроблять наступники... якщо вони будуть...
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24.09.2023 21:54 Ответить
 
 