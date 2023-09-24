Этой ночью неизвестные диверсанты "расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора", - ГУР МО

В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты уничтожили топливозаправщик в Московской области РФ и 4 единицы автомобильной техники в Калужской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отличившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

На территории военного городка 60-го арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

Фото и видео из соображений безопасности будут опубликованы позже.

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