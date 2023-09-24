Этой ночью неизвестные диверсанты "расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора", - ГУР МО
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В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты уничтожили топливозаправщик в Московской области РФ и 4 единицы автомобильной техники в Калужской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.
"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отличившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.
На территории военного городка 60-го арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
Фото и видео из соображений безопасности будут опубликованы позже.
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ДИверсійно - розвідувальна діяльність - дороге задоволення. Тому і використовуються ДРГ переважно по об'єктах, які є ключовими, щоб нанести ворогові максимальну шкоду, коли відсутні засоби або можливість зробити це іншим чином.
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