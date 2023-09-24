РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11921 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
47 215 28
разведка (4006) россия (91364) диверсия (229)

Этой ночью неизвестные диверсанты "расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора", - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты уничтожили топливозаправщик в Московской области РФ и 4 единицы автомобильной техники в Калужской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "бавовны" на территории страны-агрессора, отличившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

На территории военного городка 60-го арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

Фото и видео из соображений безопасности будут опубликованы позже.

Смотрите также: Два самолета и вертолет подорвали на аэродроме в Подмосковье, - ГУР МО. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
показать весь комментарий
24.09.2023 16:49
+34
это то что надо-соотношение цена-качество.Таких ДРГ по три человека штук 100 по всей рф и вреда они наделают больше ,чем пару бригад.И теперь для зашиты складов,аеродромов,ВЧ,ЖД и тд нужно кучу ресурсов.Как например защитить нефтебазу где-нибудь в Перми?Роту охраны ставить?
показать весь комментарий
24.09.2023 16:53
+33
Даже такие казалось бы незначительные ежедневные потери выливаются в неплохую цифру потерь техники и средств в целом по итогам месяца или квартала, например. Так что каждый россиянин должен помнить: потери экономики россии будут расти, расходы бюджета на благополучие россиян будут сокращаться. Да и безопасных мест внутри россии больше нет. И единственный способ прекратить это - вывести свои войска из Украины. Подумай об этом.
показать весь комментарий
24.09.2023 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это все комариные укусы, которые они вообще не замечают. Какой-то идиотизм а не статьи.
показать весь комментарий
24.09.2023 16:43 Ответить
Даже такие казалось бы незначительные ежедневные потери выливаются в неплохую цифру потерь техники и средств в целом по итогам месяца или квартала, например. Так что каждый россиянин должен помнить: потери экономики россии будут расти, расходы бюджета на благополучие россиян будут сокращаться. Да и безопасных мест внутри россии больше нет. И единственный способ прекратить это - вывести свои войска из Украины. Подумай об этом.
показать весь комментарий
24.09.2023 16:52 Ответить
это то что надо-соотношение цена-качество.Таких ДРГ по три человека штук 100 по всей рф и вреда они наделают больше ,чем пару бригад.И теперь для зашиты складов,аеродромов,ВЧ,ЖД и тд нужно кучу ресурсов.Как например защитить нефтебазу где-нибудь в Перми?Роту охраны ставить?
показать весь комментарий
24.09.2023 16:53 Ответить
ДРГ "із 3 чєловєк" і шкоди принесе на 3 рублі.

ДИверсійно - розвідувальна діяльність - дороге задоволення. Тому і використовуються ДРГ переважно по об'єктах, які є ключовими, щоб нанести ворогові максимальну шкоду, коли відсутні засоби або можливість зробити це іншим чином.
показать весь комментарий
24.09.2023 17:10 Ответить
ССО-малые группы.Основные удары по аэродромам(Вторая Мировая).Сейчас при помощи дронов и небольшого кол.боприпасов можно сделать гораздо больше.Плюс спрятаться группа из трех человек может гораздо проще(документы,знание языка,культуры).Это не классическая ДРГ которая временами ходит через линию фронта-это диверсанты которые действуют в глубоком тылу.Что дешевле бить по аэродромам ракетами(которых у нас нет) или дронами которые используют малые группы
показать весь комментарий
24.09.2023 20:17 Ответить
К сожалению есть большой риск захвата или уничтожения этой группы. И вот тогда всё меняется местами в вопросе "что дешевле".
показать весь комментарий
24.09.2023 21:55 Ответить
Ще минулого року, політ дрова над штабом чорноморського флоту рахувалось за подію. Над вашим крємлєм дрон вже літав…
показать весь комментарий
24.09.2023 16:54 Ответить
Интересный термин "полит дрова"....
показать весь комментарий
24.09.2023 19:27 Ответить
Дрона, описка
показать весь комментарий
24.09.2023 20:03 Ответить
ти не шариш) це стратегія «Смерть від тисячі порізів» іншими словами знесилення ворога маленькими атаками
показать весь комментарий
24.09.2023 16:58 Ответить
Укуси укусами, а ППО у кацапів просто на розрив
Тому і пропускають усе більше та більше
Партизанська війна деморалізує рашистів на фронті та у тилу
показать весь комментарий
24.09.2023 17:01 Ответить
Не забувайте видати нагороди "невідомим диверсантам" 😉
показать весь комментарий
24.09.2023 16:45 Ответить
У рсні це має бути по всій країні, щодня і щоночі.

показать весь комментарий
24.09.2023 16:48 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 16:49 Ответить
офицеры офицеры ваше сердце под прицелом...
показать весь комментарий
24.09.2023 16:55 Ответить
И не только сердце... 😀
показать весь комментарий
24.09.2023 22:35 Ответить
Мне Нравится
показать весь комментарий
24.09.2023 17:07 Ответить
Гранд Респект Невідомим диверсантам!
Головне - не зупинятися!
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.09.2023 16:51 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 16:53 Ответить
какие они не видомые ,это Зорян и Шкиряк
показать весь комментарий
24.09.2023 17:06 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 17:19 Ответить
Не розвідка, а філіал Кварталу або дизель-шоу з шутками-прибаутками.
показать весь комментарий
24.09.2023 17:21 Ответить
как говорит Галина Кондратьевна - "тебе на счет розвидки не стоит даже рыпаться "
показать весь комментарий
24.09.2023 17:24 Ответить
Невідомим диверсантам-респект...
показать весь комментарий
24.09.2023 17:21 Ответить
Дай Боже сил , натхнення та можливостей тим "невідомим диверсантам " рвонути кацапські арсенали , як колись нам їх підривали кацапи , ото буде бімба ((
показать весь комментарий
24.09.2023 17:32 Ответить
Бойові комарі, накурилися вони..
показать весь комментарий
24.09.2023 17:55 Ответить
гурме, ще можна побити шиби на маскві, нє?

а де той русско-бєлгородський лєгійон?
показать весь комментарий
24.09.2023 19:16 Ответить
 
 