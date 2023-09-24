Нападение РФ на Украину подрывает доверие к ООН, - глава МИД Новой Зеландии Махута
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
То, что РФ, постоянный член Совбеза ООН, напала на Украину и продолжает совершать действия, фундаментально противоречащие уставу ООН, подрывает доверие к Организации Объединенных Наций.
Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, выступая на всеобщих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Быть свидетелем того, как постоянный член Совбеза ООН начал неспровоцированное нападение на суверенное государство, пытаясь аннексировать его территорию и ведя войну против его гражданского населения, было и остается шокирующим. Действия России нарушают фундаментальные принципы международного права. Как может молодое поколение доверять ООН, когда постоянный член Совета безопасности действует таким образом, что так фундаментально противоречит Уставу ООН?" - отметила она.
Махута подчеркнула, что Россия должна ответить за данную агрессию в международных судах.
"Новая Зеландия решительно поддерживает усилия, направленные на привлечение России к ответственности как в Международном суде ООН, так и Международном уголовном суде", - отметила она.
Махута также указала на рост ядерных рисков из-за российской войны и подчеркнула, что "ядерное оружие никогда не должно быть применено".
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а вже перед Третьою світовою.
цю конюшню треба міняти радикально !!!
налякані мішки з грошима: вони бояться сказати правду 😒