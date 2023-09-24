РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11921 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 467 36
война (47303) ООН (3936) Совбез ООН (1025) Новая Зеландия (72)

Нападение РФ на Украину подрывает доверие к ООН, - глава МИД Новой Зеландии Махута

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

махута

То, что РФ, постоянный член Совбеза ООН, напала на Украину и продолжает совершать действия, фундаментально противоречащие уставу ООН, подрывает доверие к Организации Объединенных Наций.

Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, выступая на всеобщих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Быть свидетелем того, как постоянный член Совбеза ООН начал неспровоцированное нападение на суверенное государство, пытаясь аннексировать его территорию и ведя войну против его гражданского населения, было и остается шокирующим. Действия России нарушают фундаментальные принципы международного права. Как может молодое поколение доверять ООН, когда постоянный член Совета безопасности действует таким образом, что так фундаментально противоречит Уставу ООН?" - отметила она.

Махута подчеркнула, что Россия должна ответить за данную агрессию в международных судах.

"Новая Зеландия решительно поддерживает усилия, направленные на привлечение России к ответственности как в Международном суде ООН, так и Международном уголовном суде", - отметила она.

Махута также указала на рост ядерных рисков из-за российской войны и подчеркнула, что "ядерное оружие никогда не должно быть применено".

Читайте также: Германия против предложения Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Хоть кто-то правду про ООН сказал
показать весь комментарий
24.09.2023 18:22
+13
раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!
показать весь комментарий
24.09.2023 18:05
+9
Она по национальности ,маори, коренное население Н. Зеландии. А татуировки у той народности имеют огромное значение. Очень кстати интересный этнос. В отличии от аборигенов Австралии очень продвинутые оказались. Со времён капитана Кука сразу не отказывались от того лучшего что колонизация им давала, учились все, лекарства принимали, работать учились по специальностям итд. А вот аборигены Австралии кроме того что спились массово, так абсолютно не вникали ни во что. И внешность мягко говоря страхолюдная. Пришлось в молодости часто быть в этих двух странах, контраст разительный по местным конечно. Маори изначально полинезийцы Французской Полинезии, огромная территория от Гаваев, Н Каледонии и Таити. Кстати и спортсмены отличные, борцы, боксёры, регби.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
++
показать весь комментарий
24.09.2023 18:03 Ответить
зараз світ не після Другої світової, як думає імпотентна Рада Безпеки ООН,
а вже перед Третьою світовою.

цю конюшню треба міняти радикально !!!
показать весь комментарий
24.09.2023 18:24 Ответить
раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!
показать весь комментарий
24.09.2023 18:05 Ответить
Ну так дайте копняка Фродо - йому тре кільце до Мордору нести а він там обїдається .
показать весь комментарий
24.09.2023 18:06 Ответить
Прикольна в кобіти татуха!
показать весь комментарий
24.09.2023 18:18 Ответить
Она по национальности ,маори, коренное население Н. Зеландии. А татуировки у той народности имеют огромное значение. Очень кстати интересный этнос. В отличии от аборигенов Австралии очень продвинутые оказались. Со времён капитана Кука сразу не отказывались от того лучшего что колонизация им давала, учились все, лекарства принимали, работать учились по специальностям итд. А вот аборигены Австралии кроме того что спились массово, так абсолютно не вникали ни во что. И внешность мягко говоря страхолюдная. Пришлось в молодости часто быть в этих двух странах, контраст разительный по местным конечно. Маори изначально полинезийцы Французской Полинезии, огромная территория от Гаваев, Н Каледонии и Таити. Кстати и спортсмены отличные, борцы, боксёры, регби.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:41 Ответить
Ага... але спочатку дуже сильно воювали з європейцями-зайдами, хоча по правді, розпочали цю війну таки європейці. Вже пізніше воно якось пішло, їм привезли багато різних нових для них сільськогосподарських культур, у тому числі і картоплю, і вогнепальну зброю. І ця зброя визвала велику трагедію, бо різні племена почали воювати між собою, і це призвело до катастрофічного зменшення місцевого населення.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:55 Ответить
Так ведь с оружием так всегда по колониям было, в любых местах. Просто этот этнос даже в отличие от своих же но на других архипелагах вливался очень быстро в цивилизационный процесс. Даже гавайцы тут не пример. За другие так тем более. Правда и сама Н Зеландия райские места. В давние теперь уже времена как то привёз меда пару банок, причем клеверного. 1-кг банки металлические. Так мама не хотела есть его. Просто открывала банку---говорила что лугом пахнет обалдеть как. Так и было кстати. Всё натуральное там было. На мировом рынке баранина считается лучшей в мире оттуда. Вино отличное---сухое белое особо.
показать весь комментарий
24.09.2023 19:17 Ответить
Хоть кто-то правду про ООН сказал
показать весь комментарий
24.09.2023 18:22 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 20:51 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 21:02 Ответить
Пішов ти на три букви.. нах???? Ні на ООН..
показать весь комментарий
24.09.2023 18:24 Ответить
Це не про неї.. це по суті..
показать весь комментарий
24.09.2023 18:43 Ответить
Оце так висер, та довіри до оон і так немає... Шапіто...
показать весь комментарий
24.09.2023 18:31 Ответить
Висер у тебе в мозку.
показать весь комментарий
24.09.2023 20:05 Ответить
Дай дегенерату інтернет, так він буде обсирати інші народи у кращих кацапських традиціях. За русським корабльом, нацисатська потвора.
показать весь комментарий
24.09.2023 19:06 Ответить
Невміння грамотно писати теж видає в ньому свинособаку.
показать весь комментарий
24.09.2023 19:20 Ответить
Sis !!!
показать весь комментарий
25.09.2023 07:01 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2023 19:03 Ответить
Надеюсь что это не только слова, но и за них спасибо.
показать весь комментарий
24.09.2023 18:36 Ответить
Тысячи чиновников на хороших зарплатах пора разогнать эти шарашки типа ООН и ОБСЕ,
показать весь комментарий
24.09.2023 19:08 Ответить
коли ми вжe почуємо такі слова від лідерів усіх інших країн?
налякані мішки з грошима: вони бояться сказати правду 😒
показать весь комментарий
24.09.2023 19:54 Ответить
UNtrustable
показать весь комментарий
24.09.2023 20:49 Ответить
Махута чи не з наших буде?..
показать весь комментарий
24.09.2023 21:06 Ответить
Міклуха-Маклай нагуляв з пра-пра...?
показать весь комментарий
24.09.2023 23:05 Ответить
Це трансяґендерна Шарага білих комірців, єдине завдання зібрати щорічні податки з країн учасниць та подальше тіліпання ****** на парадах.
показать весь комментарий
24.09.2023 22:14 Ответить
 
 