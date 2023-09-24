РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Общество
30 319 106
День города (26) Зеленский (16627) Мариуполь (5563) Мелитополь (598)

Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим, - Зеленский поздравил с праздником 17 украинских городов, два из которых находятся в оккупации

Новости Цензор.НЕТ Общество

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с праздником 17 украинских городов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "В эту субботу и воскресенье для семнадцати городов Украины - их особый день. Среди этих семнадцати - свободные города и города, которые нужно освободить от российских оккупантов. Остер - один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка, Огородная, Гайворон, Вашковцы, Сосновка, Новомосковск, Подгородное, Гнивань, Бобринец, Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами.

И Мариуполь. Мелитополь.

Каждый человек имеет значение для нас. И каждый город имеет значение. Граница между Украиной и Россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница. Но и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не отправляются за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим. Каждому нашему городу я желаю скорейшей победы! Все для нее делаем!"

Читайте также: Зеленський привітав із святом майже 50 українських міст, які відзначають свій день
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Гівна кусок. Ти ж його здав, падлюка, а тепер будеш "звільняти" життями тисячів українців. Щоб ти подох.
показать весь комментарий
24.09.2023 19:08
+36
показать весь комментарий
24.09.2023 18:47
+33
Правильний заголовок - "Зеленський привітав із святом 17 українських міст, два з яких він здав окупантам"
показать весь комментарий
24.09.2023 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Закидає кацапів асфальтом!
показать весь комментарий
24.09.2023 21:08 Ответить
СРСР за 20 років не зміг встановити технологичний паритет з Німеччиною перед 1939 роком, то шо ви хочете від Зе за 2 роки?
показать весь комментарий
24.09.2023 21:19 Ответить
Україна 8 років не могли завоювати Донбас і Луганськ, а тут ваш клоун вирішив ядерну державу завоювати. Хороший клоун, розсмішив весь світ.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:17 Ответить
Во первых, его никто не собирается завоёвывать, Донбасс в блокаде, чтоб жизнь с РФ малиной не казалась .Во вторых, покажи заявление Зе где он обещал завевать территорию РФ.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:37 Ответить
Оці пафосні заяви на фоні новини що Залужного хочуть звинуватити в здачі Півдня виглядають дуже підозріло ...
показать весь комментарий
24.09.2023 21:27 Ответить
Если клоун приходит во дворец, он не становится королём, но дворец становится цирком. Вот и на Украине сплошной цирк. Война уже почти проиграна, клоун ещё что-то пытается отвоевать. (Ну все понимают что это только на словах) На самом деле уже мясо кончилось, теперь всех беженцев с Запада собирает. Как клоун скал ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА.
А где клоун нашёл границы Украины, не понятно, в ООН Украина границы не регистрировала, а значит их нет, вся территория принадлежит СССР, а Россия правопреемник СССР.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 