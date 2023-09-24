Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим, - Зеленский поздравил с праздником 17 украинских городов, два из которых находятся в оккупации
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с праздником 17 украинских городов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "В эту субботу и воскресенье для семнадцати городов Украины - их особый день. Среди этих семнадцати - свободные города и города, которые нужно освободить от российских оккупантов. Остер - один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка, Огородная, Гайворон, Вашковцы, Сосновка, Новомосковск, Подгородное, Гнивань, Бобринец, Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами.
И Мариуполь. Мелитополь.
Каждый человек имеет значение для нас. И каждый город имеет значение. Граница между Украиной и Россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница. Но и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не отправляются за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим. Каждому нашему городу я желаю скорейшей победы! Все для нее делаем!"
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А где клоун нашёл границы Украины, не понятно, в ООН Украина границы не регистрировала, а значит их нет, вся территория принадлежит СССР, а Россия правопреемник СССР.