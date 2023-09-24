В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не полностью покинули территорию Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко заявил ICTV.

"Что касается гостиничных корпусов, то ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Это около 40 человек: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе", отметил он.

По словам Остапенко, персональные данные отказывающихся выезжать из Лавры получили правоохранители.

"Надеюсь, что дальнейшие действия уже определены полицией в отношении этих лиц", - подчеркнул руководитель заповедника "Киево-Печерская лавра".

Читайте также: Заповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал два корпуса, которые использовала УПЦ. ФОТО