В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник
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Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не полностью покинули территорию Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко заявил ICTV.
"Что касается гостиничных корпусов, то ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Это около 40 человек: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе", отметил он.
По словам Остапенко, персональные данные отказывающихся выезжать из Лавры получили правоохранители.
"Надеюсь, что дальнейшие действия уже определены полицией в отношении этих лиц", - подчеркнул руководитель заповедника "Киево-Печерская лавра".
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Там бомжі живуть
В Україні ще повно попів московських.
Їх московітичекають в алапаєвську чи мухосранську, а вони в Україні ошивається!!
до ВС Украіни, підносити 155мм до гармати. А як що не громадяни
України , то буцегарню, як шпигуни.
ченців+мирян=чмирян
Виходить 40 чмирян))
а тут якихось сопливих кацапських бомжів не можуть вигнати з центра Києва