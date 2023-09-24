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В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник

Новости Цензор.НЕТ Общество

лавра,київ

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не полностью покинули территорию Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко заявил ICTV.

"Что касается гостиничных корпусов, то ситуация остается практически неизменной. Выехали несколько человек, другие продолжают там оставаться. Это около 40 человек: по 11 человек в 57-м и 58-м корпусах. И около 20 человек в 54-м корпусе", отметил он.

По словам Остапенко, персональные данные отказывающихся выезжать из Лавры получили правоохранители.

"Надеюсь, что дальнейшие действия уже определены полицией в отношении этих лиц", - подчеркнул руководитель заповедника "Киево-Печерская лавра".

Читайте также: Заповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал два корпуса, которые использовала УПЦ. ФОТО
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Топ комментарии
+28
Всім копняка під сраку.
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24.09.2023 19:01
+24
Це ж Вам не Червінського саджати!
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24.09.2023 19:08
+19
40 фсбшних трутнів та їх личинки
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24.09.2023 19:05
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Всім копняка під сраку.
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24.09.2023 19:01 Ответить
Та благословити кадилом по чолі!
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24.09.2023 19:19 Ответить
Чому ці кацапський підари там мешкають ???!!!
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24.09.2023 19:47 Ответить
Бомжі мабуть.
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24.09.2023 21:44 Ответить
Викурити сіркою.
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24.09.2023 20:31 Ответить
За рішенням суду , 130 000 ментів не можуть вивести на вулицю 40 ченців !!!
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25.09.2023 01:20 Ответить
Заголовок - аґонь. Коротко і по суті.
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24.09.2023 19:04 Ответить
40 фсбшних трутнів та їх личинки
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24.09.2023 19:05 Ответить
миряни - це продукти їх життєдіяльності
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25.09.2023 08:28 Ответить
Пришлите им военкоматовских тогда драпанут только пыль столбом станет.
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24.09.2023 19:06 Ответить
Смешно. Там такие финансовые потоки вращаются, что ничего они не сделают
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24.09.2023 21:17 Ответить
Де "вращаються" ?
Там бомжі живуть
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24.09.2023 22:59 Ответить
єтятся в шахту відать . це праволавние скрєпи рпц
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24.09.2023 19:07 Ответить
Це ж Вам не Червінського саджати!
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24.09.2023 19:08 Ответить
Окупації рашистськими окупантами всієї України включно з св'ятинями має прийти кінець...
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24.09.2023 19:10 Ответить
Якби наша рада соплі не жувала і прийняла закон відповідний.
В Україні ще повно попів московських.
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24.09.2023 19:11 Ответить
Більщість той Ради зелена своїх дітей хрестила у кацапських попів.
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24.09.2023 19:29 Ответить
Як казав зелений стефанчук не вистачає голосів бо слуги ******* московського попа.
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24.09.2023 19:30 Ответить
пішліть туди дебере - дати піз*и кацапам - хай доведуть, що їх не треба посилати на мінні поля просто зараз
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24.09.2023 19:22 Ответить
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24.09.2023 19:28 Ответить
Як з патріотами то швидко розбираєтеся. А з прокацапською шоблою соплі жуєте. Нічого дивного -в ОПі їхні однодумці сидять.
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24.09.2023 19:28 Ответить
Так це видно слуги там затишок знайшли
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24.09.2023 19:29 Ответить
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24.09.2023 19:37 Ответить
Не монахов а агентов ФСБ. И не мирян а инфицированных бациллой "рузьке мир". Не лечиться даже лоботомией. Только усыпление.
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24.09.2023 19:38 Ответить
Яких "мирян" цензор ??? Скільки можна так ласково називати "росіяни" "миряни" . Орки вони орки. Нелюди . Істоти на двох лапах
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24.09.2023 19:40 Ответить
Відключити водопостачання, електрику, можна зняти вікна на період ремонту. Так всюди поганих арендарів відселюють. Декілька днів і їх немає, без поліції, бійок, та конфліктів.
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24.09.2023 19:41 Ответить
Річниця замаху на Якубовича яйцем ВИДЕО
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24.09.2023 19:47 Ответить
Заповідник каже?? А він досі на касапській дупомові гундосить?? Чи Українську опанував??
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24.09.2023 19:49 Ответить
Вот в который раз вылезла старая наша беда. Мы не дожимаем, не забиваем последний гвоздь в крышку гроба. Ну погнали вроде шваль кгб, мерседеса вроде упаковали---так нет же, мелочь оставили там. И беда осталась, и проблема не решилась. По закону церковь к государству не относится, мало рычагов воздействия у государства. Но ведь были факты гос-преступлений? Надо было всех и глушить, выселять, обыск, на Сизо пусть на сутки. Но помещения освободить полностью. А потом не пускать. На законном основании. Шваль богует теперь.
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24.09.2023 19:56 Ответить
А арестовать и оштрафовать за самозахват,миллион юридических уловок можно найти,просто бакановцы и аваковцы явно опасаются помощников сивковича и тедеева засевших в больших офисах.
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24.09.2023 20:03 Ответить
Та нашліть на них вже колекторів
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24.09.2023 20:06 Ответить
Шапіто...
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24.09.2023 20:17 Ответить
Да, не добили можуть размножитись і знову захопити лавру.
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24.09.2023 20:20 Ответить
Чому московських попів досі не вигнали з української святині? Їм там не місце! Доведіть хоч одну справу до кінця!
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24.09.2023 20:24 Ответить
На яких підставах? Захопили державну власність а держава з ними панькається як з яйцем писаним. Ченцям дати вибір - або в справжню православну церкву України і залишайтесь у монастирі або разом з примкнувшими бомжами - ***** до москви.
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24.09.2023 20:56 Ответить
Типові «квартиранти» в Україні на халяву з московії, якими керують патрушев+гундяєв !!
Їх московітичекають в алапаєвську чи мухосранську, а вони в Україні ошивається!!
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24.09.2023 20:57 Ответить
Хліб і вода, як зазвичай до ченців прийнято?
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24.09.2023 21:23 Ответить
А серед цієї публіки є чоловіки ? Як що є, і громадяни України, тоді
до ВС Украіни, підносити 155мм до гармати. А як що не громадяни
України , то буцегарню, як шпигуни.
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24.09.2023 22:01 Ответить
"мешкає 40 ченців та мирян"

ченців+мирян=чмирян

Виходить 40 чмирян))
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24.09.2023 22:19 Ответить
А що з цього приводу думає місцеве ТЦК? Немає бажання заїхати кількома бусиками, роздати кілька десятків повісток і заробити премію? Чи "героїзму" вистачає виключно на те, аби групами по три-чотири людини схопити якогось хворого дистрофіка, який власної тіні боїться?
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24.09.2023 22:19 Ответить
ви йдіть на передову
а тут якихось сопливих кацапських бомжів не можуть вигнати з центра Києва
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25.09.2023 00:03 Ответить
Всё должно быть юридически безупречно, иначе вонь будет на весь мир!
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25.09.2023 10:12 Ответить
 
 