Украинским военным понадобится около трех месяцев, чтобы научиться использовать ракеты Taurus, - Bild
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским военным нужно около трех месяцев, чтобы овладеть использованием дальнобойных ракет немецкого производства Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Billd.
По информации Bild, даже если ракеты поставят Украину в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских военных.
"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставку Taurus. - Ред.) теперь недействительны. Ум подсказывает, что Taurus должны поставить немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно, после атаки на штаб российского Черноморского флота", - приводит издание слова эксперта и политика Маркуса Фабера.
Однако производитель ракет считает, что на подготовку ВСУ к использованию Taurus уйдет около трех месяцев.
"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus. – Ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения учебы", – заявил Фабер.
Пожалуйста, подождите...
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Украінці не здатні управляти ракетами Таурус та їм надо ще 3 місяця на навчання…
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п.с. Скальпи вже давно жабоїди паредали а про пуски щось не чути, дивно чи не так.
Bild - кловани
А, наши хлопцы эти Таурсы за 3 недели освоят.
Лекции по географии, баллистике, физике, связь названия "Таурус" с зодиакальным созвездием...
П.С.
Пусть кацапы верят в три месяца, шоб когда прилетит были афигевшие - "А чьто это было?"
По факту - две недели: прицепили сюда, ввели координаты, задали маршрут и кацапам - "ТраурРус" !!!
Потрібно просто кнопку натиснути.
мутняк якийсь
мабудь не хочуть надавати ракети ще півроку....
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Реальність Соловей: Путин умрёт от рака...если подавится. Те же источники - Путин собрался в Китай...?с терминальной стадией рака? - тут медицину переписать и Соловью Нобелевскую премию вручить.
Або просто німці тупі, що їм стільки часу звичайно на вивчення треба.
А тепер я понию за "Нептуни" і "Громи". А якбиии-и-и...