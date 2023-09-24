Украинским военным понадобится около трех месяцев, чтобы научиться использовать ракеты Taurus, - Bild

Украинским военным нужно около трех месяцев, чтобы овладеть использованием дальнобойных ракет немецкого производства Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Billd.

По информации Bild, даже если ракеты поставят Украину в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских военных.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставку Taurus. - Ред.) теперь недействительны. Ум подсказывает, что Taurus должны поставить немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно, после атаки на штаб российского Черноморского флота", - приводит издание слова эксперта и политика Маркуса Фабера.

Однако производитель ракет считает, что на подготовку ВСУ к использованию Taurus уйдет около трех месяцев.

"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus. – Ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения учебы", – заявил Фабер.

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