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Украинским военным понадобится около трех месяцев, чтобы научиться использовать ракеты Taurus, - Bild

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,taurus

Украинским военным нужно около трех месяцев, чтобы овладеть использованием дальнобойных ракет немецкого производства Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Billd.

По информации Bild, даже если ракеты поставят Украину в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения украинских военных.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставку Taurus. - Ред.) теперь недействительны. Ум подсказывает, что Taurus должны поставить немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно, после атаки на штаб российского Черноморского флота", - приводит издание слова эксперта и политика Маркуса Фабера.

Однако производитель ракет считает, что на подготовку ВСУ к использованию Taurus уйдет около трех месяцев.

"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus. – Ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения учебы", – заявил Фабер.

Читайте также: Передача Украине ракет ATACMS от США может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, - The Wall Street Journal
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Топ комментарии
+31
????? На кого ця маячня розрахована? На тупих виборців жоповтіка?
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24.09.2023 19:28
+28
Та і про Хімарси теж саме ліпили, а потім самі припухали від наших можливостей ними володіти.
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24.09.2023 19:31
+25
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24.09.2023 19:36
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????? На кого ця маячня розрахована? На тупих виборців жоповтіка?
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24.09.2023 19:28 Ответить
а хто по вашому читає Bild?
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24.09.2023 19:59 Ответить
Ага, Storm Shadow уже пускаем, эти не можем... Хотя это одна и та же ракета, тока то английская, а это немецкая, как и скальпы французские.
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24.09.2023 20:03 Ответить
вангую що вона взагалі нікчемна раз таки манси навколо неї
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24.09.2023 20:39 Ответить
я тебя разочарую эта ракета совершенно другая(ничего не имеющая общего с выше перечисленных тобой)таурус мощнее и почти в два раза превосходит по дальности англо-французскую.
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24.09.2023 22:54 Ответить
« Ми не дамо Україні танки Леопард у 2023 році»- Шольц , 2022.
(І не дали, бо більшість танків леопард були нередані у «не працюючому стані»)

Ми ще не приняли рішення по ракетам Таурус- Піздоріус, 2023.

Украінці не здатні управляти ракетами Таурус та їм надо ще 3 місяця на навчання…

«Системна політика саботажу» путін-ферштейн у дії.
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24.09.2023 20:44 Ответить
теж саме казали з штормшедл
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24.09.2023 19:29 Ответить
Та і про Хімарси теж саме ліпили, а потім самі припухали від наших можливостей ними володіти.
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24.09.2023 19:31 Ответить
Це повний піздьож !!!
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24.09.2023 19:45 Ответить
не таурус, а якісь нанотехнології
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24.09.2023 19:31 Ответить
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24.09.2023 20:39 Ответить
Мабуть доведеться німецьку мову вчити?
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24.09.2023 19:32 Ответить
Там все значно складніше - баварську мову германського діалекту.
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24.09.2023 19:35 Ответить
Не просто дойчешпрахе а швабский диалект.
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24.09.2023 19:35 Ответить
Ніт - там ше складніше і все впирається в тевтонські слова які втрачені на полях Італії.
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24.09.2023 19:39 Ответить
Подати в суд на італійців як нащадків Гая Марія, який грохнув тевтонів.
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24.09.2023 20:31 Ответить
Гай Марій не Чинхізхан - мільонів нащадків в нього не має .
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24.09.2023 20:38 Ответить
ніхт, намалюємо балкенкройци і вперед
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24.09.2023 19:59 Ответить
А это, что Крестокрыл из Звёздных войн или даже сама "Звезда смерти"?
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24.09.2023 19:34 Ответить
Фигли того T-65;умеешь лендспидером управлять-считай и T-65 почти умеешь.
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24.09.2023 20:10 Ответить
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24.09.2023 19:36 Ответить
Було таке...шо америкоси попросили акуратніше
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24.09.2023 20:02 Ответить
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24.09.2023 19:39 Ответить
Шукають відмазки як відтягнути передачу ракет. А такої дурні ще не висказували
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24.09.2023 19:39 Ответить
ЗСУ на опануваня цих рает хватить три години.
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24.09.2023 19:42 Ответить
і три дні - щоб їх покращити
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24.09.2023 19:50 Ответить
і годину щоб ро..бати черговий штаб
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24.09.2023 19:56 Ответить
І півгодини, щоб обійти обмеження щодо дальності ))
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24.09.2023 20:01 Ответить
..ну і доповісти про виконання
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24.09.2023 20:03 Ответить
Авіоніка Су-24 модернізована під штормшедл. Ввели ПЗ для таурса і все навчаня. Літуни народ грамотний. Шваби бздять, все ще бояться *****, в підсвідомості "гітлер капут"
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24.09.2023 20:16 Ответить
мова про інженерів які "прокладають" шлях ракеті. Щоб повісити ракету на пілон багато розуму та знань не потрібно.
п.с. Скальпи вже давно жабоїди паредали а про пуски щось не чути, дивно чи не так.
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24.09.2023 20:43 Ответить
Они что пилотируемые человеком? Первые шторм шэдоу очень эпичненько вынесли штаб русни в Луганске, и что? Три месяца потребовалось?
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24.09.2023 19:43 Ответить
Да??? Може їм в рожу плюнути?? Чи вони думають що Ми такі тупі як вони - німці. А щоб ви розуміли - німці це європейські касапи...
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24.09.2023 19:44 Ответить
Мабуть, склали думку про українців по результатам виборів 2019
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24.09.2023 20:36 Ответить
Та ви головне надайте, а з використанням якось розберемося
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24.09.2023 19:45 Ответить
АХАХАХ
Bild - кловани
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24.09.2023 19:45 Ответить
ДОЛБАКИ из BILD, это у вас Германии 3 месяца учатся, как правильно ширинку растегивать, чтобы вынимая ЧЛЕН его не поцарапать.
А, наши хлопцы эти Таурсы за 3 недели освоят.
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24.09.2023 19:52 Ответить
Я вас умоляю, какие нах 3 месяца? ЗСУ эффективно все делает экстерном
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24.09.2023 19:59 Ответить
Три месяца - это в лучшем случае!
Лекции по географии, баллистике, физике, связь названия "Таурус" с зодиакальным созвездием...
П.С.
Пусть кацапы верят в три месяца, шоб когда прилетит были афигевшие - "А чьто это было?"
По факту - две недели: прицепили сюда, ввели координаты, задали маршрут и кацапам - "ТраурРус" !!!
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24.09.2023 20:18 Ответить
ну, скажімо, так, у тауруса є можливість наземного пуску. в цьому випадку, так, треба деякий час на опанування і відпрацювання тактики застосування. а у випадку авіаційного старту - то шо тут думати: дали м'яч - ху-яч.
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24.09.2023 20:09 Ответить
Які жартівники!
Потрібно просто кнопку натиснути.
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24.09.2023 20:13 Ответить
Німці реально довбой@би,чи прикидаються?
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24.09.2023 20:15 Ответить
Шапіто заразна штука...
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24.09.2023 20:16 Ответить
коли ви хздите на мопеді, Вам треба три міяці вчитися іздити на байку.
мутняк якийсь
мабудь не хочуть надавати ракети ще півроку....
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24.09.2023 20:19 Ответить
Охренеть!Это Державе где изобретают и пользуют собственные КР, и по совместительству франко-британские,овладевать Taurus 3 месяца? Тевтоны, вы с Луны свалились?
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24.09.2023 20:34 Ответить
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24.09.2023 20:38 Ответить
то має бути випалена земля
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24.09.2023 20:51 Ответить
Це новина для росіян…. у нас кожен воділабуса знає що підкомендантську годуну ну клумбу потрібно заходити боком а виходити з буксом…)
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24.09.2023 20:50 Ответить
Вже не знають яку відмазка придумати
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24.09.2023 20:53 Ответить
"Bild" не те видання, щоб цитувати. Щоб це зрозуміти треба подивися на рос. редакцію - класика "хорошіє рускіє", венедиктов аля понять и простить, вже нова "зірка" левієв, шульман із тезисами про поганого царя та відмовою від змісту відповідальності та вини російського суспісльства..."повний букет".
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24.09.2023 20:56 Ответить
Політичні анекдоти на Bild - курніков, ще ЗМІ хорошіх русскіх "живий труп\ехо", та соловей - в дебіл змі України.

Валерий Соловей о войне в Карабахе, союзниках Кадырова, убийстве Немцова и выпускниках МГИМО

Реальність Соловей: Путин умрёт от рака...если подавится. Те же источники - Путин собрался в Китай...?с терминальной стадией рака? - тут медицину переписать и Соловью Нобелевскую премию вручить.
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24.09.2023 22:09 Ответить
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24.09.2023 21:24 Ответить
Три дні на освоєння і то, якщо інструкцію не читати...
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24.09.2023 21:29 Ответить
Ми отримаємо Тауруси не раніше чим Байден дасть відмашку.
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24.09.2023 21:30 Ответить
хоч не сказали шо 3-х років
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25.09.2023 00:01 Ответить
Ха! То вони ще Валєру не бачили!!!

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25.09.2023 00:46 Ответить
Та давайте уже начинать епрст )
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25.09.2023 01:18 Ответить
Та *******, яке у німців все складне.
Або просто німці тупі, що їм стільки часу звичайно на вивчення треба.
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25.09.2023 01:40 Ответить
Як і підозрювали політологи, німці увязали свої Тауруси з Атакамсами. Дасть США,дамо і ми. Американці дали, тепер німці шукають нову відмазку про навчання. Хоча вірити Більду не завжди можна - вони для власного понта і не таке можуть зварганити.
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25.09.2023 03:13 Ответить
Вам усе ********** , а це ,між іншим, цілком нормований термін для проходження різноманітних курсів в самій Німетчині. Той хто підтверджував свою спеціальність в бундесі, навряд чи може похвалитися меншим часом витраченим на підтвердження кваліфікації. Німці і не уявляють собі ,що можна обійтись меншим періодом навчання. Таке формалізоване суспільство.
А тепер я понию за "Нептуни" і "Громи". А якбиии-и-и...
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25.09.2023 09:01 Ответить
 
 