В течение суток ВСУ отразили российские атаки на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 24 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются пятьсот семьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает как военные, так и гражданские объекты.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных удара, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Мощенка, Карповичи Черниговской области; Яблоновка, Рясное, Пожня Сумской области и Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Чернещины Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле этого населенного пункта. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары возле с. Работино, Вербового, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Отрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Казацкое, Ольговка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 4 артиллерийских средства и 1 склад боеприпасов противника".

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