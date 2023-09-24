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"Укрэнерго" готово уже сегодня покрыть зимнее потребление, "зиму точно пройдем", - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кудрицький

"Укрэнерго" готово уже сегодня покрыть зимнее потребление. Могут возникнуть сложности, связанные с российскими обстрелами, но "энергосистема не развалится".

Об этом заявил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы уже сегодня были бы готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии, под зимнее потребление. Идет очень активная, интенсивная ремонтная кампания и восстановительная на электростанциях", - сообщил он.

Кудрицкий также отметил, что была значительно усилена инженерная защита всех видов энергообъектов магистрального уровня в системе, чтобы защитить подстанции и электростанции от потенциальных российских атак.

Читайте также: Риск отключений света зимой в случае новых обстрелов сохраняется, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

"Имея за плечами опыт минувшей зимы, вряд ли враг может чем-то нас удивить. Поэтому, думаю, зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами. Но энергосистема не развалится, будет работать и справимся", - подчеркнул он.

Относительно возможных отключений света Кудрицкий подчеркнул, что это будет зависеть от характера, масштаба и успешности обстрелов. По его словам, самой сложной будет ситуация в прифронтовых регионах, заживляемых от резервной сети.

"Мы не знаем, какими будут эти параметры, какую тактику будет применять враг. Но все, что можно было сделать, чтобы подготовиться, было сделано. И мы продолжаем сейчас увеличивать запас прочности в энергосистеме для того, если даже массированные обстрелы и будут, минимизировать их последствия", - подытожил он.

Читайте также: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем возможным сценариям, - Укрэнерго
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Топ комментарии
+16
запасаємось пальним, генераторами, "буржуйками", дровами, інверторами та аккумуляторами. заяву про травневі шашлики вже послухали, робимо висновки.
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24.09.2023 20:58
+12
ага, нагадує нинішного президента, який також думав, що країною керувать це як два пальця обиссять.
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24.09.2023 20:58
+10
значить точно буде ******* і треба готуватись до гіршого.
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24.09.2023 20:57
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Правила форума Совет форумчан
Вау, як оптимістично
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24.09.2023 20:56 Ответить
ага, нагадує нинішного президента, який також думав, що країною керувать це як два пальця обиссять.
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24.09.2023 20:58 Ответить
Аж підозріло оптимістично
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24.09.2023 22:25 Ответить
Сцукі не кажіть ГОП поки не перескочив !
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24.09.2023 22:45 Ответить
значить точно буде ******* і треба готуватись до гіршого.
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24.09.2023 20:57 Ответить
Але світло нам буде снитися..
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24.09.2023 20:57 Ответить
запасаємось пальним, генераторами, "буржуйками", дровами, інверторами та аккумуляторами. заяву про травневі шашлики вже послухали, робимо висновки.
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24.09.2023 20:58 Ответить
Це реклама, куди звертатись
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24.09.2023 21:02 Ответить
для приватного будинку варіантів безліч,а як ви уявляєте масове встановлення буржуйок в багатоповерхівках наприклад,а генератори..Якщо кацапи почнуть нищити газорозподільчі компресорні мережі ту буде повна с...ака бо опалення зав'язане на газопостачання.
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24.09.2023 21:06 Ответить
Нема електрики немає тепла - якшо в тебе індивідуальне газове опалення без електрики воно не працює .
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24.09.2023 21:35 Ответить
інвертори ставили,а якщо немає газу то не тільки автономні котли зупиняться а ще й теплоцентралі,котельні,ТЕС які самі для себе ел.енергію виробляли.
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24.09.2023 21:38 Ответить
"інвертори ставили" - а електрику звідки брати?
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24.09.2023 21:44 Ответить
кум поставив акум на12V з машини..
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24.09.2023 21:52 Ответить
Котел не смартфон і не ноутбук - жре він більше ( хоча якшо у вашого кума Тесла або інша електрична автівка то тоді питань не має).
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24.09.2023 21:56 Ответить
Звичайно,якщо у вас не газовий а електрокотел то вам тільки електростанція допоможе)
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24.09.2023 22:14 Ответить
Маю до вас запитання - для чого газовому котлу електрика ( і скільки чого може споживати)?
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24.09.2023 22:17 Ответить
Є безліч інфо в інтернеті на ютуб подивіться що для чого.Коли безперервно включали вистачало на 10 годин,акум на 60Ампер.
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24.09.2023 22:30 Ответить
в ********* котлі є циркуляційний насос та електронний блок управління якому потрібне постійне живлення...
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24.09.2023 22:33 Ответить
Краще б заткнули пиз..ки!
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24.09.2023 21:00 Ответить
Ці брехуни та злодії беруть приклад з Зелі !
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24.09.2023 21:01 Ответить
Обычно после таких "оптимистических" заявлений, в действительности все происходит наоборот... По этому простым людям стоит хорошо подготовится самим. У чиновников, то может и не будет никаких проблем с электричеством.
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24.09.2023 21:01 Ответить
Тіки спробуйте не пройти з такими цінами !!!!
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24.09.2023 21:01 Ответить
Так еще ж не Новый год
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25.09.2023 02:06 Ответить
Напевно в зРаду велисопедогенератори завезли...там крутити вміють не тільки колеса.
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24.09.2023 21:05 Ответить
Педодегенераторы уже четыре года как завезли
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25.09.2023 02:07 Ответить
Зрозуміло що треба говорити, навіть вірю що багато зроблено.Але слова,що кацапня мовляв,вряд чим здивує... якось самовпевнено.Сьогодні на якомусь ресурсі читав,що окупанти добре вчаться...І вибивати нам світло, будуть по любому... Короче,я на краще не надіюсь,минулий рік 2 через 4... навіть обстрілів не було по декілька тижнів.Графік до весни такий був.Дай Боже щоб не гірше...
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24.09.2023 21:05 Ответить
Уже ж попереджали буде 12х12...
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24.09.2023 21:18 Ответить
зебіцянкі-цецянкі, дурням радість ...
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24.09.2023 21:17 Ответить
Знать будемо сидіти без світла.. ..давно живу в цій державі і знаю що балаболить влада--буде все навпаки ..
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24.09.2023 21:27 Ответить
а куда вы денетесь
байден шороху навёл, коломойского закрыл, а вы, шушера сс"тесь теперь
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24.09.2023 21:32 Ответить
Дивно, а хто САБОТУВАВ з 2019 року в Урядах, виконання положень та норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!
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24.09.2023 21:34 Ответить
Не серйозно, якщо б він сказав що усі кому холодно будуть грітись у нього дома, то я б ще повірив. А так вони за свої обіцянки-цяцянки навіть в пику отримати не можуть. І усі такі в мілітарі кольорі і неголені, ну прямо з окопу комунально-енергетичного фронту, в гівно і мазут чомусь не обмазавсь для достовірності.
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24.09.2023 22:07 Ответить
Зиму ми точно пройдемо, а от зі світлом чи без це вже кому як пощастить. Всі будинки і квартали у яких живуть чиновники та мажори вже підключено до критичної інфраструктури тому вимкнути їх буде неможливо, а для решти вже розробили графіки відключення світла і прохання не скаржитися та терпіти, бо в країні війна, - Укренерго.
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24.09.2023 22:40 Ответить
А що, ***** згоден на таке?
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24.09.2023 23:14 Ответить
А вас, дебілів, хтось за язик тягне? Здається вже час деяким чинушам невгамовні язики повідрізати на хрін.
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24.09.2023 23:22 Ответить
Як Бог дасть, то пройдем, а як будемо на заяви та цяцянки надіятись, то точно навпаки буде
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25.09.2023 08:39 Ответить
 
 