"Укрэнерго" готово уже сегодня покрыть зимнее потребление, "зиму точно пройдем", - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

"Укрэнерго" готово уже сегодня покрыть зимнее потребление. Могут возникнуть сложности, связанные с российскими обстрелами, но "энергосистема не развалится".

Об этом заявил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы уже сегодня были бы готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии, под зимнее потребление. Идет очень активная, интенсивная ремонтная кампания и восстановительная на электростанциях", - сообщил он.

Кудрицкий также отметил, что была значительно усилена инженерная защита всех видов энергообъектов магистрального уровня в системе, чтобы защитить подстанции и электростанции от потенциальных российских атак.

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"Имея за плечами опыт минувшей зимы, вряд ли враг может чем-то нас удивить. Поэтому, думаю, зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами. Но энергосистема не развалится, будет работать и справимся", - подчеркнул он.

Относительно возможных отключений света Кудрицкий подчеркнул, что это будет зависеть от характера, масштаба и успешности обстрелов. По его словам, самой сложной будет ситуация в прифронтовых регионах, заживляемых от резервной сети.

"Мы не знаем, какими будут эти параметры, какую тактику будет применять враг. Но все, что можно было сделать, чтобы подготовиться, было сделано. И мы продолжаем сейчас увеличивать запас прочности в энергосистеме для того, если даже массированные обстрелы и будут, минимизировать их последствия", - подытожил он.

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