Великобритания будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США, - глава минобороны Шаппс

Британия будет оставаться на стороне Украины, даже если в США будет избран президентом республиканец, который решит свернуть поддержку.

Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В интервью BBC на вопрос о том, что сделает Соединенное Королевство, если будет избран президент-республиканец и он решит отказаться от поддержки Украины, Шаппс сказал, что поддержка Киева Лондоном останется неизменной, а этот вопрос он назвал спекулятивным.

"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на выборах республиканцев (за право соревноваться с кандидатом от демократов. - Ред.), но мы будем продолжать стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине", - отметил Шаппс. Он подчеркнул, что соглашается со словами президента Украины Владимира Зеленского, что демократическая Украина – также в интересах США.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану ворваться к соседу, а затем продолжать движение на Запад. И совершенно важно, чтобы Путин не смог ворваться к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", – подытожил он.

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