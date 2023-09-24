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Великобритания будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США, - глава минобороны Шаппс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грант,шаппс

Британия будет оставаться на стороне Украины, даже если в США будет избран президентом республиканец, который решит свернуть поддержку.

Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В интервью BBC на вопрос о том, что сделает Соединенное Королевство, если будет избран президент-республиканец и он решит отказаться от поддержки Украины, Шаппс сказал, что поддержка Киева Лондоном останется неизменной, а этот вопрос он назвал спекулятивным.

"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на выборах республиканцев (за право соревноваться с кандидатом от демократов. - Ред.), но мы будем продолжать стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине", - отметил Шаппс. Он подчеркнул, что соглашается со словами президента Украины Владимира Зеленского, что демократическая Украина – также в интересах США.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану ворваться к соседу, а затем продолжать движение на Запад. И совершенно важно, чтобы Путин не смог ворваться к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", – подытожил он.

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Топ комментарии
+11
Велика подяка і шана Британії.

Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
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24.09.2023 21:46
+8
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.09.2023 21:47
+2
Україна 300 років геноциду пережила, знищення мільйонів українців бо кацапи вбивали беззахистних українців, а із західною зброєю не те що переживе, а переможе
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24.09.2023 22:33
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Велика подяка і шана Британії.

Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
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24.09.2023 21:46 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.09.2023 21:47 Ответить
До речі, якщо на американських виборах виграє якесь республіканське чмо, і США перестануть допомагати Україні, то увесь тягар війни ляже саме на європейців: Євросоюз і Велику Британію. Про це варто пам'ятати
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24.09.2023 21:51 Ответить
Это в том случае если х-ло не "убедит" их, а мне кажется, что он их быстро сагетирует.
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24.09.2023 21:58 Ответить
ти ніхто і звати тебе ніяк але зараз намагаєшся закидати лайном половину американців
тільки за те що вони не хочуть підтримувати твій совковий корумпований стиль житт
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24.09.2023 23:12 Ответить
як класик писав
"сидить на цвинтарі простягши загрібайла а якщо не даш той час обматюкають та плюнут на пальто що і в хімчистка потім не почистить"
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24.09.2023 23:19 Ответить
Добто, той хто гроші тут неправдами сколотив, податки не платив і вивів по офшорах, до того ж прикупив особняки собі і дітям в Європі , обікравши три генерації украінців - той не чмо. А якщо республіканець скаже шо гроші зароблені в Америці мають там і працювати- той значить чмо. Республіканці нічого не обіцяли Україні і мусять дотримуватися передвиборчих обіцянок перед американцями, на відміну тих хто не чмо у нас. От хай цей не чмо , а краще перших два десятки цих не- чмошників і повернуть гроші. Тоді і Європа, можливо, витягне цей тягар без штатів.
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24.09.2023 23:19 Ответить
Есть же и на западе нормальные, не скурвленные кацапами.
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24.09.2023 21:55 Ответить
Це дуже добре, але, нажаль, у Великої Британії немає можливостей аби вливати в Україну стільки грошей та постачати стільки зброї та обладнання, як це роблять США. Без підтримки США Україна не матиме чим платити ні військовим, ні бюджетникам, а без їх зброї фронт впаде досить швидко, відтак, якщо вони припинять нас підтримувати - поразка неминуча.
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24.09.2023 21:57 Ответить
Це і буде "рєшєниє канфлікта" та "справєдлівий мір" за Трампом.
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24.09.2023 22:01 Ответить
Саме на це (і на те, що на виборах в ЄС перемогу здобудуть їх посіпаки) розраховують кацапи. Звісно, демократи і адекватна частина республіканців спробують протидіяти трампістам, але підтримка з США значно зменшиться і це матиме катастрофічні наслідки для нас.
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24.09.2023 22:07 Ответить
"Лавров заговорил о признании территориальной целостности Украины в границах 1991 года.
И назвал условие.
Россия признает территориальную целостность Украины при условии выполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."

«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. <…> Одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», - сказал он."

Это что, это как?
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24.09.2023 21:58 Ответить
ета очєрєдной брєд сівай кабили-вот что ета...
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24.09.2023 22:00 Ответить
Кацапські червоні лінії засобом ЗСУ трансформувалися у жиденькі коричнюваті Далі буде!
Слава ЗСУ!
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24.09.2023 22:03 Ответить
Да! Всё это так! Героям Слава!
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24.09.2023 22:07 Ответить
"Лавров добавил, что помимо этого в документе говорится об уважении прав национальных меньшинств и прямо упоминается русский язык. «В той редакции, при тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства», - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Киев сам нарушил эти принципы, якобы «начав войну» против Донбасса и Крыма. «У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», - сказал он."
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24.09.2023 22:09 Ответить
Кацапам віри немає. Тільки сила - Степан БАНДЕРА (1952 р.)
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24.09.2023 22:13 Ответить
Тобто, якби комуняка кравчук не пообіцяв би не вступати до НАТи, росія Україну з срсру не видпустила б? Асі б вийшли, аУкрпїна залишилася б в срсрі?
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24.09.2023 22:20 Ответить
Леонид Кравчук - первый президент Украины после распада СССР (1991-1994), причём здесь "отпустить или не отпустить" Украину из СССР? Как это?
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24.09.2023 23:32 Ответить
Срср був "розпущений" 8.12.1991 р. Єльциним, Кравчуком і Шушкєвічем у Біловезькій Пущі. Так?
При цьому росія в особі імперця Єльцина домоглася від Кравчука і, вочевидь, від Шушкевича, обіцянки, (чесного слова "правовірного комуніста") що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України (щодо Білорусі - не знаю, та в даний момент це і несуттєво).
Що означало невизнання незалежності України з боку росії? Що для росії Україна залишилися Українською РСР у складі срср? Чи що Україна щезла як політичне утворення? Чи Україна стала регіоном росфедерації, як правонаступниці срср?
Чи що? Чи як?
Ось на чому ґрунтується моє формулювання, що росія не випустила б Україну з срср.
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25.09.2023 01:21 Ответить
"..що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України"..
Где такое было написано? Фигня какая-то, не было такого.

"Що означало невизнання незалежності України з боку росії?"
Опять полная фигня, две независимые страны, и как может одна страна вдруг "не признать" независимость другой страны?
Между Украиной и россией в 1993 году был подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", а в 2003 году в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали "Договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе." Документ ратифицирован парламентами обеих стран к апрелю 2004 года. И все страны и ООН признали независимость Украины.
Так в чём вопрос?
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25.09.2023 08:39 Ответить
"фіґню" (вона же "чушь,") з трибуни ООН несе "коняка, яка розмовляє".
І сьогодні мене вже не цікавить, що було написано в "Вєлікіх, Бєлих і Малих" договорах про "вічну дружбу". Мене, як "врача-общєствєнніка" цікавить "хід думок" у заралених мізках "членів" ********* політбюро ЦК росії.
Бо на підставі цих думок росія військовим шляхом вимагає від України виконання якихось "обіцянок", а у залі генасамблеї сидять "путінферштейни" і Лули з Сільвами і схвально кивають головами: "так, так, і не кажіть, фошизди ці українці, та й годі"...
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25.09.2023 13:49 Ответить
Какой-то коммент, ни о чём..
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25.09.2023 15:03 Ответить
це російська вибіркова логіка.

Всі зручні для росії пункти, які взяла Україна у 1991 році, мають виконатись (типу позаблоковий статус і інша параша)...

А росія , на думку росії, нікому нічого не повинна . лавров після цього сказу доуточнив, що ні про яке повернення до кордонів 1991 року не йдеться.
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24.09.2023 22:13 Ответить
В Молдові та Грузії теж були проблеми з мовою, чи що? У них є єдина проблема, але постійна - розширення імперії. Чим більша ціна її розширення, тим їхні апетити слабші, от і все.
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25.09.2023 01:30 Ответить
Боже бережи короля...
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24.09.2023 21:58 Ответить
Всім світом дотиснуть. Трампа світ вже пережив, переживе і будь яке інше ресупбліканське недорозуміння
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24.09.2023 22:00 Ответить
Світ може і переживе. А Україна - навряд.
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24.09.2023 22:11 Ответить
Україна 300 років геноциду пережила, знищення мільйонів українців бо кацапи вбивали беззахистних українців, а із західною зброєю не те що переживе, а переможе
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24.09.2023 22:33 Ответить
Україна колись зникне, але це стрвідсотково буде після знищення росії
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24.09.2023 22:53 Ответить
Дякуємо, що мотивуєте росію протриматись мінімум 1 рік і не звалювати з України будь-якою ціною)
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24.09.2023 22:09 Ответить
Погано діло, судячи зі всього Трамп виграє
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24.09.2023 22:16 Ответить
Так і буде.
А у Франції - Лєпеніха, в Словаччині - Фіцо, в Німеччині до влади прийде АдГ...
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24.09.2023 22:23 Ответить
Які вологі кремлівські фантазії, не дочекаєшся
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24.09.2023 22:35 Ответить
А у москві Си?
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24.09.2023 22:55 Ответить
Лепениху підозрюють зараз у розкраданні коштів, проти неї відкрита справа і їй світить до 10 років ув'язнення, сподіваюсь-таки посадять.

.https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/prokuratura-parizha-zvinuvatila-marin-le-pen-u-necilovomu-vitrachanni-koshtiv-yes-reuters-novini-svitu-amp-12402348.html

А от Фіцо, на жаль, швидше за все, переможе...
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25.09.2023 00:38 Ответить
По відсоткам, то і трамп і Байден по 43% набирають (новина nyt двомісячної давності).
Паритет, при тому що Байден зараз при владі : йти на вибори, будучи при владі, складніше, а Байден витягує паритет.
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24.09.2023 22:38 Ответить
і нічого поганого не станеться
якщо в Україні буде нова влада яка буде справді боротися з корупцією буде про-бізнес то підтримка буде майже гарантованою
території можна повернути а от довіру заходу і потенційних інвесторів без зміни корупційної системи не повернеш
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24.09.2023 23:37 Ответить
Сейчас зеленский со своей шоблой с новой силой накинутся на Великобританию.
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24.09.2023 22:49 Ответить
Ну так. Майже всі вже потроху "устают ат Украіни", лише "анґлічанка ґадіт".
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25.09.2023 13:32 Ответить
Ні. Усі утомились від русні, рашистів і йолупів, які ріденько намагаються нагадити всюди де з'являються.
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25.09.2023 20:24 Ответить
 
 