Великобритания будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США, - глава минобороны Шаппс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Британия будет оставаться на стороне Украины, даже если в США будет избран президентом республиканец, который решит свернуть поддержку.
Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В интервью BBC на вопрос о том, что сделает Соединенное Королевство, если будет избран президент-республиканец и он решит отказаться от поддержки Украины, Шаппс сказал, что поддержка Киева Лондоном останется неизменной, а этот вопрос он назвал спекулятивным.
"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на выборах республиканцев (за право соревноваться с кандидатом от демократов. - Ред.), но мы будем продолжать стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине", - отметил Шаппс. Он подчеркнул, что соглашается со словами президента Украины Владимира Зеленского, что демократическая Украина – также в интересах США.
"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану ворваться к соседу, а затем продолжать движение на Запад. И совершенно важно, чтобы Путин не смог ворваться к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Особливо в перші дні вторгнення її підтримка була незамінною і безцінною.
тільки за те що вони не хочуть підтримувати твій совковий корумпований стиль житт
"сидить на цвинтарі простягши загрібайла а якщо не даш той час обматюкають та плюнут на пальто що і в хімчистка потім не почистить"
И назвал условие.
Россия признает территориальную целостность Украины при условии выполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."
«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. <…> Одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», - сказал он."
Это что, это как?
Слава ЗСУ!
При этом Лавров подчеркнул, что Киев сам нарушил эти принципы, якобы «начав войну» против Донбасса и Крыма. «У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», - сказал он."
При цьому росія в особі імперця Єльцина домоглася від Кравчука і, вочевидь, від Шушкевича, обіцянки, (чесного слова "правовірного комуніста") що в базових документах про незалежність новоутворених держав - України та Білорусі - обов'язково будуть міститися положення про позаблоковий статус і про особливий статус "рускаґа єзика" - тобто "рускоязичноґо насєлєнія". Без цього росія відмовлялась визнати суверенітет України (щодо Білорусі - не знаю, та в даний момент це і несуттєво).
Що означало невизнання незалежності України з боку росії? Що для росії Україна залишилися Українською РСР у складі срср? Чи що Україна щезла як політичне утворення? Чи Україна стала регіоном росфедерації, як правонаступниці срср?
Чи що? Чи як?
Ось на чому ґрунтується моє формулювання, що росія не випустила б Україну з срср.
Где такое было написано? Фигня какая-то, не было такого.
"Що означало невизнання незалежності України з боку росії?"
Опять полная фигня, две независимые страны, и как может одна страна вдруг "не признать" независимость другой страны?
Между Украиной и россией в 1993 году был подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", а в 2003 году в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали "Договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе." Документ ратифицирован парламентами обеих стран к апрелю 2004 года. И все страны и ООН признали независимость Украины.
Так в чём вопрос?
І сьогодні мене вже не цікавить, що було написано в "Вєлікіх, Бєлих і Малих" договорах про "вічну дружбу". Мене, як "врача-общєствєнніка" цікавить "хід думок" у заралених мізках "членів" ********* політбюро ЦК росії.
Бо на підставі цих думок росія військовим шляхом вимагає від України виконання якихось "обіцянок", а у залі генасамблеї сидять "путінферштейни" і Лули з Сільвами і схвально кивають головами: "так, так, і не кажіть, фошизди ці українці, та й годі"...
Всі зручні для росії пункти, які взяла Україна у 1991 році, мають виконатись (типу позаблоковий статус і інша параша)...
А росія , на думку росії, нікому нічого не повинна . лавров після цього сказу доуточнив, що ні про яке повернення до кордонів 1991 року не йдеться.
А у Франції - Лєпеніха, в Словаччині - Фіцо, в Німеччині до влади прийде АдГ...
.https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/prokuratura-parizha-zvinuvatila-marin-le-pen-u-necilovomu-vitrachanni-koshtiv-yes-reuters-novini-svitu-amp-12402348.html
А от Фіцо, на жаль, швидше за все, переможе...
Паритет, при тому що Байден зараз при владі : йти на вибори, будучи при владі, складніше, а Байден витягує паритет.
якщо в Україні буде нова влада яка буде справді боротися з корупцією буде про-бізнес то підтримка буде майже гарантованою
території можна повернути а от довіру заходу і потенційних інвесторів без зміни корупційної системи не повернеш